Ausgefallene Designs für die Samsung S24-Serie

Nutzer können ihrer Begeisterung für Kunst Ausdruck verleihen und unter anderem ihr Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra mit trendigen Cases ausstatten. Die Motive liefern die Künstler Yeye Weller aus Deutschland, Ricardo Cavolo aus Spanien und Steven Wilson aus Großbritannien.

Samsung kündigt die Einführung eines neuen Accessoire-Lineups für verschiedene Galaxy-Serien an, die in Zusammenarbeit mit drei europäischen Künstlern entstanden ist: Yeye Weller aus Deutschland, Ricardo Cavolo aus Spanien und Steven Wilson aus Großbritannien. Alle Künstler sind dafür bekannt, dass ihre Kunstwerke aus ihrer jeweiligen Länderkultur inspiriert sind.

Angeboten werden Cases für die neuen Samsung Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra Geräte sowie drei neue Flipsuit-Karten für das Galaxy Z Flip5, die von den Künstlern gestaltet wurden. Da die Karten mit NFC-Technologie (Near Field Communication) ausgestattet sind, zeigt das Frontdisplay des Galaxy Z Flip5 automatisch passende Animationen auf dem Bildschirm an, wenn sie in das Flipsuit-Case eingelegt werden. Kunden, die eines der Accessoires kaufen, erhalten zusätzlich ein passendes digitales Ziffernblatt für die Galaxy Watch6, das über die beiliegende Anleitung kostenlos heruntergeladen werden kann. Die Kollektion ist seit dem 17. Januar exklusiv auf Samsung.com erhältlich, zunächst in 16 Ländern und ab dem 26. Januar in mehr als 20 Märkten. Darunter sind unter anderem Südkorea, die USA, China, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Australien und Brasilien.

„Wir freuen uns, mit renommierten europäischen Künstlern zusammenzuarbeiten, um Zubehör bereitzustellen, mit dem die Nutzer ihre Smartphones stilvoll in Szene setzen können“, so Laura Thissen, Head of MX Marketing Communication bei Samsung Electronics. „Diese Partnerschaft ist eine inspirierende Erweiterung des bereits umfangreichen Zubehörangebots auf Samsung.com.“

Cases mit aussagekräftigen Designs von europäischen Künstlern

Ricardo Cavolo lebt in Barcelona, Spanien, und lässt sich von Volkskunst, mittelalterlicher Ästhetik und der Kunst von Naturvölkern inspirieren. In seinen Werken bringt er dies ein, indem er seine Kunst mit Schichten versieht, die eine mythische Geschichte erzählen. Sein ikonisches Kunstwerk „Flaming Heart“ bildet die Grundlage für die Accessoires, die sich der kraftvollen Symbolik eines brennenden Herzens vor einem himmelblauen Hintergrund mit weißen Sternen bedienen.

Der zweite Künstler, der in London lebende Illustrator Steven Wilson, ist für seine Leidenschaft für Siebdruck und Farbschichten bekannt. Sein von der Kritik gefeiertes Kunstwerk, das eine Bulldogge zeigt, steht im Mittelpunkt der Zusammenarbeit mit Samsung, bei der er auffällige Farben und markante Linien verwendet.

Yeye Weller aus Münster, Deutschland, ist ein international anerkannter Künstler, der seine Werke mit kräftigen Farben und Details füllt, um bezaubernde und liebenswerte Figuren zum Leben zu erwecken. Sein bekanntes Kunstwerk „Spread Love“ inspirierte das Design der Galaxy S24-Cases, der Flipsuit-Karten und des digitalen Ziffernblatts für die Galaxy Watch6.

Aufbauend auf bisherigen Kooperationen mit zeitgenössischen Künstler*innen wird diese neue Zubehör-Linie den Nutzern ermöglichen, ihre Smartphones mit unverwechselbarer Kunst zu schmücken.

www.samsung.de