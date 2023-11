Samsung verlängert Herstellergarantie für Galaxy Enterprise Edition-Modelle

Samsung verlängert die Herstellergarantie für alle neuen Galaxy-Modelle der Enterprise Edition von 24 auf 36 Monate. Das Angebot gilt für alle Galaxy-Smartphones und -Tablets der Enterprise Edition, die ab 2023 auf den Markt gekommen sind.

Dazu gehören neben dem Galaxy S23 und S23 Ultra auch das Galaxy A34 und A54 sowie das Galaxy Tab S9 und Tab S9 FE. Geschäftskunden können zudem von Samsung Care+ for Business ADH profitieren: Der Geräteschutz unterstützt bei Unfallschäden und ist speziell für mobile Geräte im Unternehmen vorgesehen.

Mobile Geräte sind für viele Unternehmen unverzichtbar. Laptops, Tablets und Smartphones sind fast nicht mehr wegzudenken, wenn es um Geschäftsprozesse, die Kommunikation oder den Zugang zu wichtigen Dokumenten geht. Wer mobile Geräte im beruflichen Alltag nutzt, stellt hohe Anforderungen an deren Zuverlässigkeit und Integration in die bestehende IT-Infrastruktur. Samsung hat dafür von verschiedenen Smartphone- und Tablet-Modellen eine leistungsstarke Enterprise Edition im Portfolio.

Für ausgewählte Galaxy-Modelle der Enterprise Edition verlängert Samsung nun die Herstellergarantie – und zwar von 24 auf 36 Monate. Das Angebot umfasst alle Smartphones und Tablets der Enterprise Edition, die ab 2023 gelauncht wurden. Zu den ausgewählten Modellen gehören damit das Galaxy S23 und S23 Ultra, das Galaxy A34 und A54, das Galaxy Tab S9 und Tab S9 FE.

Langfristig abgesichert

Wenn die mobilen Geräte aufgrund von Unfallschäden ausfallen, ist das für Unternehmen mehr als ärgerlich. Die Auswirkungen auf den Berufsalltag können groß sein und zu Produktivitätseinbußen führen. Samsung bietet neben der verlängerten Herstellergarantie für Geschäftskunden deshalb optional eine kostenpflichtige Unfallversicherung an: Samsung Care+ for Business ADH (Accidential Damage Handling) ist speziell für mobile Samsung Geräte in Unternehmen vorgesehen. Der Versicherungsschutz tritt in Kraft, wenn physikalische Handhabungsschäden entstehen, beispielsweise durch einen Sturz des Gerätes oder einen Wasserschaden. Im Schadensfall werden die Geräte schnellstmöglich repariert oder ausgetauscht.

Der durchschnittliche Lebenszyklus eines Business-Geräts beträgt drei Jahre. Diese Nutzungszeit wird durch die verlängerte Herstellergarantie abgedeckt. Optional können während der dreijährigen Nutzungszeit mit Samsung Care+ for Business ADH auch Unfallschäden mitversichert werden.

