Samsung Galaxy Z Flip6 mit Galaxy AI für die Athleten der Olympischen Spiele 2024 in Paris

Samsung Electronics hat als weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024 die Olympic Edition seines neu angekündigten Samsung Galaxy Z Flip6 vorgestellt.

Die Sonderedition ist exklusiv für alle Athlet*innen der kommenden Spiele 2024 in Paris entworfen worden. Sie führt die langjährige Tradition von Samsung fort, die Spiele mit modernster Technologie zu unterstützen und bietet zahlreiche Neuerungen.

Mit ihrer Olympic Edition des Samsung Galaxy Z Flip6 erhalten die Athleten speziellen Support, um sie bei ihrem Abenteuer Olympia 2024 zu unterstützen. Ausgestattet mit Galaxy AI halten die Foldables eine weitreichende Auswahl praktischer Dienste und Apps bereit. Besonders reizvoll: Die Athleten erhalten ihr Samsung Smartphone noch vor deren offizieller Markteinführung. Eine weitere Neuheit: Erstmals werden die Geräte direkt auf dem Podium zu sehen sein.

Olympisches Design der Sonderedition

In der Sonderedition zeigt sich das Samsung Galaxy Z Flip6 mit seinem kompakten und vielseitigen Design in auffälligem, leuchtendem Gelb, verziert mit den Symbolen beider Spiele – den olympischen Ringen und dem paralympischen Agitos in Gold. Zur weiteren Gestaltung des Telefons hat Samsung eine Partnerschaft mit Berluti geschlossen. Die Pariser Luxusmarke hat unter anderem die offizielle Bekleidung des französischen Teams für die Eröffnungsfeier entworfen. Ergebnis der Kollaboration ist eine aus Venezia-Leder gefertigte Flipsuit-Hülle mit einzigartiger Patina in lebendiger Farbmischung. Inspiriert von den olympischen Ringen und dem Geist der Spiele betont das Case Exzellenz und Einheit.

Wie werden wir künftig kommunizieren? Die Galaxy AI-Funktionen auf Samsung Galaxy Geräten werden dabei eine wichtige Rolle spielen, denn sie fördern Produktivität und Kreativität auf neue, AI-gestützte Weise. Die Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition bringt viele nützliche moderne Technologien mit, die die Sportler während der Spiele unterstützen:

Live-Übersetzung – Übersetzt Telefonate in Echtzeit in 16 verschiedene Sprachen2. So können die Athleten die Olympischen Hotlines in ihrer Muttersprache anrufen und ihre Anliegen besprechen. Dies funktioniert sowohl mit der Samsung Telefon App als auch mit ausgewählten Apps von Drittanbietern.

Dolmetscher – Übersetzt Live-Gespräche in Echtzeit, sodass die Athleten mit anderen Teilnehmenden und Freiwilligen chatten können und die Übersetzung live auf ihrem Display sehen. Dank des Außendisplays können beide Personen die Konversation in ihrer Muttersprache nachvollziehen.

Verfasser – Vereinfacht das Verfassen von E-Mails und Social Media-Beiträgen durch die Verwendung von Schlüsselwörtern. Damit der nächste Beitrag auf Instagram, Facebook und Co. schneller fertig ist, analysiert das Gerät die Tonalität vergangener Inhalte und schlägt Formulierungen vor. So lassen die Sportler*innen ihre Fans schnell und einfach an den spannendsten und bewegendsten Momenten der Olympischen Spiele teilhaben.

Die Athleten können auf ihrem neuen Samsung Smartphone Galaxy AI-Funktionen nutzen, um sich optimal auf den Wettkampf vorzubereiten, ihre Kreativität zu fördern und die unvergesslichen Momente in Paris festzuhalten. Unterstützung gibt es beispielsweise von diesen Features:

Instant Slow-Mo5 – Ermöglicht Athleten, Videos in Zeitlupe aufzunehmen, zu teilen und zu analysieren, um ihre Technik zu verfeinern.

Fotoassistent – Unterstützt die Sportler dabei, auf ihren Fotos den perfekten Moment festzuhalten, indem sie den gewünschten Ausschnitt vergrößern, Dinge neu positionieren oder unerwünschte Objekte entfernen.

Mehr Spaß und Unterhaltung bei den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024

Alle Geräte der Samsung Galaxy Z Flip Olympic Edition sind dank der Partnerschaft mit Orange mit einer eSIM mit 100 GB 5G-Datenvolumen ausgestattet und erhalten zwei Jahre lang internationale Samsung Garantie. Zusätzlich sind mehrere offizielle Apps des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) vorinstalliert, darunter Athlete 3657, Olympic Shop, Paris 2024, Transport Accred App und die IOC-Hotline. So haben die Athlet*innen die aktuellen Zeitpläne der Spiele stets im Blick und können sich problemlos zwischen den Veranstaltungsorten orientieren.

Über Samsung Wallet8 wird es außerdem einen In-App-Pass geben, über den die Sportler sich an den Automaten im Olympischen und Paralympischen Dorf kostenlos Getränke ziehen können. Möglich gemacht wird dies durch die Kooperation mit Coca-Cola. Île-de-France Mobilités (IDFM) stellt ihnen als Partner von Samsung kostenlos ein digitales Ticket bereit, mit dem sie jederzeit den gesamten ÖPNV nutzen können.

Für Gaming-Fans bietet das Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition eine Auswahl interaktiver Apps, die speziell auf die Olympischen Spiele ausgerichtet sind. Dazu gehören unter anderem PinQuest und Samsung Galaxy Experience zum Sammeln und Austauschen von echten und digitalen Pins während der Spiele.

One Moment in Time: Sieger-Selfie direkt vom Podium

Hoch emotional und absolut unvergesslich – das ist ganz sicher der Schritt aufs Siegertreppchen. Wenn der Applaus brandet, manifestiert sich das lebenslang verfolgte Ziel. Traditionell können diese Augenblicke nur akkreditierte Medien festhalten – die Spitzensportler dürfen keinerlei persönliche Gegenstände mit zur Zeremonie bringen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen und Paralympischen Spiele dürfen die Sportler*innen etwas bei sich tragen in dem Moment, in dem sie Sportgeschichte schreiben: ihr Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition. Damit halten sie ihre persönliche Perspektive, ihre Erinnerungen und Emotionen in ihren Sieges-Selfies fest. Samsung wird die Selfies nach Sportarten kategorisieren und sie auf Athlete365 hochladen. Dort können die Athleten ihre Momente mit Familie und Fans teilen.

Die Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition wird in der Ausstellung Olympic rendezvous @ Samsung I Champs Elysees 125 präsentiert. Ihr Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition erhalten die Athleten ab dem 18. Juli 2024 in Zusammenarbeit mit dem IOC und dem Internationalen Paralympischen Komitee (IPC).

www.samsung.de