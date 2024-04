Samsung Galaxy Tab S6 Lite mit hoher Laufleistung

Das neue Samsung Galaxy Tab S6 Lite ist ein stylisches Tablet, das sowohl für den Einsatz im Arbeitsalltag als auch für die Freizeit entwickelt wurde.

In Kombination mit dem ikonischen S Pen und zuverlässiger Leistung unterstützt das Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) bei der Entwicklung kreativer Ideen ebenso wie den vollgepackten Alltag von Studierenden, Berufseinsteigern und Familien.

Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite macht es einfach und angenehm, Ideen präzise zu skizzieren. Dabei hilft der ergonomische S Pen, der auch bei längerer Nutzung gut in der Hand liegt. Ganz egal, ob eine Idee festgehalten oder eine Zeichnung angefertigt werden soll: Mit dem S Pen können schnell Notizen erstellt werden, die in der Samsung Note App gespeichert werden, ohne dass das Display vorher entsperrt werden muss. Ein separates Ladegerät ist ebenfalls nicht erforderlich – der S Pen kann direkt an der Rückseite des Tablets selbst geladen werden. So kann er jederzeit einsatzbereit sein, wann immer die Muse küsst.

Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite ist darüber hinaus kompatibel mit anderen Galaxy-Geräten, einschließlich der Galaxy Buds FE, die nahtlose Konnektivität zwischen mehreren Geräten im Galaxy Ecosystem bieten.

Ein stilvoller, portabler und leistungsstarker Performer

Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) glänzt mit einem hochwertigen Design im Premium-Metallic-Look. Nutzer können zwischen den Farben Oxford Gray und Mint (nur für die Wi-Fi-Version erhältlich) wählen. Mit einem Gewicht von nur 465 Gramm für die Wi-Fi-Version beziehungsweise 467 Gramm für die LTE-Version ist das Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) kompakt und leicht. Darüber hinaus bieten der große 26,31 cm/ 10,4-Zoll-Bildschirm1 und der schlanke 7-mm-Rahmen des Samsung Galaxy Tab S6 Lite ein großartiges, immersives Seherlebnis.

Neben den Produktivitäts- und Entertainment-Features verfügt das Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) über einen leistungsstarken Akku für bis zu 14 Stunden Video-Wiedergabe am Stück. In Kombination mit den Multitasking-Möglichkeiten des Tablets ist so ein effizientes Arbeiten oder Lernen jederzeit und überall möglich.

