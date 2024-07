Neuer Samsung Galaxy Experience Space in Berlin

Samsung eröffnet weltweit fünf neue Samsung Galaxy Experience Spaces, eins davon in der Mall of Berlin (Leipziger Platz 12, 10117 Berlin).

Samsung eröffnet weltweit fünf neue Samsung Galaxy Experience Spaces, eins davon in der Mall of Berlin (Leipziger Platz 12, 10117 Berlin).

Die Pop-up-Stores zeigen die neuen Möglichkeiten, mit Galaxy AI im aktuellen Samsung Galaxy Ecosystem zu kommunizieren und kreativ zu sein. Der Berliner Samsung Galaxy Experience Space öffnet seine Tore für Fans und Interessierte vom 10. Juli bis 7. August.

Sommerzeit ist Reisezeit. Rein in Shorts und Flipflops und aufbrechen ins nächste Abenteuer oder einfach nur chillen. Die Samsung Galaxy Experience Spaces verbreiten Urlaubsstimmung und laden die Besucher ein, selbst zu erleben, wie verschiedene Galaxy AI1-Funktionen das Reisen bereichern und vereinfachen können. Ab dem ersten Schritt in die Erlebnisräume tauchen die Gäste vollständig in die Welt von Galaxy AI ein – einfach und schnell eine Reise planen und gestalten, unvergesslichen Erlebnisse für immer festhalten und ohne Sprachbarrieren kommunizieren.

Beach Bar, surfen und Live Acts an der Halfpipe

Im Berliner Samsung Galaxy Experience Space können Besucher zwischen 10:00 und 20:00 Uhr an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen und die Funktionen von Galaxy AI auf den aktuellen Samsung Galaxy Geräten testen. Zum Opening am 10. Juli lädt Samsung Fans und Interessierte zur großen Unpacked Party ein, begleitet von Beats der Live-Acts 01099, Leepa, Xaver & DJ Juizzed. Eine Beach Bar, actionreiche Live-Shows an einer Half Pipe und eine Surf-Station bringen die Besucher in Urlaubsstimmung – mitten in Berlin. Und beim Gewinnspiel exklusive Preise abstauben.

Weitere Galaxy Experience Spaces können außerdem in New York, Dubai, Jakarta, Tokio und besucht werden:

New York: 10. Juli bis 07. August, 500 Broadway, New York, NY 10012, USA

Dubai: 11. Juli bis 07. August, Mall of the Emirates, Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1, Dubai, UAE

Jakarta: 11. Juli bis 04. August, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, Indonesia

Tokio: 11. Juli bis 06. August, SHIBUYA TSUTAYA(Q FRONT), 21-6 Udagawacho, Shibuya City, Tokio 150-0042, Japan

www.samsung.de