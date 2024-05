Neues Spitzen-Smartphone Xperia 1 VI von Sony

Das Display des Xperia 1 VI ist „Powered by BRAVIA“ und nutzt KI-Remastering, um Kontrast, Farbe und Klarheit zu verbessern

Das jüngste Flaggschiff der Xperia Serie nutzt hochmoderne KI-Technologie zur Optimierung von Kamera und Display und verfügt über ein leistungsstarkes neues Telezoom-Objektiv für hochwertige Bilder aus jeder Entfernung.

Sonys neues Premium-Smartphone Xperia 1 VI verfügt über ein Objektiv mit optischem Telezoom, das mit einem großen und benutzerfreundlichen Brennweitenbereich von 85 bis 170 mm und einem Zoomfaktor von bis zu 7,1 außerordentlich detailgetreue Aufnahmen aus großer Entfernung ermöglicht.

Das fortschrittliche Objektiv dieser Kamera sorgt bei jeder Brennweite für unverfälschte Bilder und erlaubt die Aufnahme fesselnder Porträts in Profi-Qualität mit exquisiten Bokeh-Effekten. Das 24-mm-Weitwinkelobjektiv ist mit dem Exmor T Sensor für Mobilgeräte ausgestattet, der auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine hervorragende Leistung sicherstellt und einen schnellen AF (Autofokus) mit AF-Tracking und KI-basierter Einordnung menschlicher Posen unterstützt.

Auch im Entertainment-Bereich eröffnet das Xperia 1 VI neue Horizonte. Sein Display wird durch die KI-Bildanpassungstechnologie „Powered by BRAVIA“ optimiert, die die Bildqualität der Sony BRAVIA Fernseher auf den Smartphone-Bildschirm bringt, und die Lautsprecher für noch bessere Qualität aufrüstet.

Mit Entertainment-Funktionen, die dank der Kompetenz von Sony in den Bereichen Display, Audio und Mobile Gaming alle Erwartungen übertreffen, und einer langen Akkulaufzeit von zwei Tagen, bietet das Xperia 1 VI ein Smartphone-Kompletterlebnis der Spitzenklasse.

KI-Unterstützung für Fotos auf Profi-Niveau

Der von Sony entwickelte Exmor T Sensor für Mobilgeräte sorgt beim 24-mm-Objektiv zusammen mit der KI-Verarbeitung für eine Bildqualität, die der von Vollformatkameras entspricht. Das Rauschen wird reduziert, der Dynamikumfang bei schwachem Licht erweitert, und Videos zeichnen sich durch eine kinoreife Farbdarstellung aus.

Das Objektiv mit optischem Telezoom bietet jetzt einen 7,1-fachen Zoom. Es hat einen Brennweitenbereich von 85 bis 170 mm und ermöglicht Telemakro-Aufnahmen mit rund 2-facher maximaler Vergrößerung und einem Mindestfokussierabstand von 4 cm, auch ohne spezielles Makroobjektiv.

Dank des optischen Zooms erlaubt dieses Objektiv eine beträchtliche Vergrößerung und hochauflösende Bilder von weit entfernten Motiven in kompromissloser Qualität, sowohl bei Telemakro-Aufnahmen als auch Porträts. Telemakro-Aufnahmen, bei denen die Struktur des Zoomobjektivs für Nahaufnahmen genutzt wird, versetzen die Nutzer zudem in die Lage, Bilder aufzunehmen, die sich durch feinste Details und ein markantes Bokeh auszeichnen und dabei das übertreffen, was mit bloßem Auge zu sehen ist. So lassen sich selbst komplexe Details, wie etwa die Mitte einer Blüte, perfekt und ausdrucksstark einfangen.

AF-Tracking mit Einordnung menschlicher Posen

Die rückwärtige Kamera verfügt über eine KI-Technologie zur Erkennung des menschlichen Skeletts. Dies erlaubt präzises AF-Tracking auch in schwierigen Aufnahmesituationen, in denen eventuell Hindernisse die Sicht auf das Motiv verdecken. Diese fortschrittliche Funktion gewährleistet eine konsistente und präzise Nachführung und optimiert die Aufnahmen in einer Vielzahl von Umgebungen.

Neue Kamera-App

Die Xperia Kamera-App hat für das Xperia 1 VI ein umfangreiches Update erhalten und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche für nahtlose Navigation. Bei dem Update wurde der Komfort in den Mittelpunkt gestellt, ohne Abstriche bei den zahlreichen verfügbaren kreativen Tools zu machen. Dazu gehören etwa spezielle Aufnahmemodi wie PSM und anpassbare vordefinierte Farbschemata wie „Creative Look“. Darüber hinaus lassen sich beim Touch-Tracking Helligkeit und Farbe jetzt automatisch einstellen, und ein neuer Pro Video-Modus bietet detaillierte Einstellungsmöglichkeiten für Videoaufnahmen. So können die Nutzer mühelos sowohl Fotos als auch Videos aufnehmen und dabei von hoher Präzision und intuitiven Steuerungsmöglichkeiten profitieren.

Intelligenteres und helleres Display

Das Display des Xperia 1 VI ist „Powered by BRAVIA“ und nutzt KI-Remastering, um Kontrast, Farbe und Klarheit zu verbessern. Diese Technologie optimiert nicht nur benutzereigenen Content, sondern sogar Inhalte von Streaming-Diensten.

Das neue Display ist 1,5-mal heller ist als beim Vorgängermodell, wodurch sich Bilder auch in hellen Umgebungen gut betrachten lassen. Darüber hinaus sorgt der neue Sunlight Vision-Modus für bessere Sichtbarkeit im Freien. Er hellt nicht nur das Bild auf, sondern führt auch eine KI-Bildverarbeitung durch, bei der die Bilder und die Umgebungshelligkeit in Echtzeit analysiert werden, um überbelichtete Bereiche zu vermeiden.

Klang vom Feinsten

Mit dem neuen Premium-Audio-Schaltkreis für kabelgebundene 3,5-mm-Kopfhörer, einem neuen, noch leistungsstärkeren Lautsprecher und innovativen Audiotechnologien verleiht das Xperia 1 VI Musik jeder Art die Fülle, Klarheit und Qualität, die sie verdient – ganz gleich, ob sie über kabelgebundene oder kabellose Kopfhörer oder über die vollwertigen Stereo-Lautsprecher gehört wird.

Die Leistung der Lautsprechereinheit wurde deutlich gesteigert. Durch die Reduzierung von Verzerrungen bei hohen Lautstärken und die optimierte Wiedergabe tiefer Frequenzen konnte der Schalldruckpegel beträchtlich erhöht werden, was zu einem eindrucksvolleren und intensiveren Hörerlebnis führt.

Mit dem Xperia 1 VI können die neuesten Technologien und Formate der Audioindustrie genutzt werden, darunter High-Resolution Audio, High-Resolution Audio Wireless, LDAC, Bluetooth5 LE Audio (Low Energy) und Snapdragon Sound. Wenn das Xperia 1 VI mit ausgewählten kabellosen Kopfhörern gekoppelt wird, lässt sich die Klangqualität durch Aktivierung des AAC (Advanced Audio Coding)-Verbindungsmodus noch weiter verbessern, selbst in belebten städtischen Räumen.

Beste Akkuleistung in der Xperia 1 Serie

Der große und effiziente 5.000-mAh-Akku ist für zwei Tage Laufzeit bei typischer Nutzung ausgelegt und in einem leichten Gehäuse untergebracht, das flacher ist als das der vorherigen Xperia Modelle. Eine Dampfkammer-Wärmeableitung, ein neues Display mit geringem Stromverbrauch und eine einzigartige Energieeffizienz-Technologie wirken zusammen, um mehr als 36 Stunden ununterbrochene Videowiedergabe zu ermöglichen – rund doppelt so lange wie bei den Vorgängermodellen

Das Xperia 1 VI bietet eine Schnellladefunktion, mit der in nur 30 Minuten rund 50 % der Kapazität erreicht werden. Zudem verhindern die Batteriepflege und Xperia Adaptive Charging eine Überlastung während des Ladevorgangs und sorgen damit dafür, dass der Akku vier Jahre in gutem Zustand bleibt. Außerdem unterstützt das Xperia 1 VI auch den neuesten WLAN-Standard Wi-Fi 7. Dieser hochmoderne Kommunikationsstandard ermöglicht Datentransfers in Hochgeschwindigkeit und verbessert dadurch das Benutzererlebnis.

Starke Leistung für grenzenlose Kreativität

Die ultra-intelligente Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Plattform eröffnet eine neue Ära der mobilen Möglichkeiten. Dieser leistungsstarke Prozessor erweitert die KI-Fähigkeiten des Xperia 1 VI und bietet eine konkurrenzlose Leistung für Kamera, Ton, Spiele und Display.

Spieloptimierer: „FPS-Optimierer“

Der FPS-Optimierer passt die CPU-Auslastung und Bildrate dynamisch an die jeweilige Spielumgebung an. Auch die Toucheingabe wurde verbessert und bietet jetzt drei Tracking-Geschwindigkeiten und zwei Stufen für die Tippgenauigkeit. So ist ein unvergleichliches Spielerlebnis gewährleistet, sowohl beim Gameplay als auch beim Live-Streaming, wo es auf schnellste Reaktionen ankommt. Snapdragon 8 Gen3 Mobile und Snapdragon Elite Gaming unterstützen ein schnelles und flüssiges Gameplay und störungsfreies Betrachten von Videos.

Taktiles Design für höchste Ansprüche

Die speziell strukturierte Oberfläche auf der Rückseite des Xperia 1 VI sorgt für Griffsicherheit und vereint Komfort und Funktionalität mit einem attraktiven Erscheinungsbild. Das gehärtete Glas mit matter Optik widersteht dank der konvexen Formen auf seiner Oberfläche Fingerabdrücken und Kratzern besser als andere Materialien.

Das stabile Kameragehäuse aus Metall ist robust und gewährleistet Funktionalität auf kleinem Raum. Design und Farbe fügen sich nahtlos in das Gesamtdesign des Smartphones ein, für ein einheitliches, hochwertiges Erscheinungsbild.

Das Xperia 1 VI ist in verschiedenen Farben für unterschiedliche Stilvorlieben erhältlich: Schwarz, Platin-Silber und Khaki.

Stilvolles Cover mit Standfuß

Das exklusive Cover für das Xperia 1 VI ist an der Unterseite mit einem Griff ausgestattet, der eine mühelose Handhabung und stabile Aufnahmen ermöglicht. Neu ist das mitgelieferte Band mit Ring, das am Cover befestigt werden kann, um die Stabilität weiter zu erhöhen. Darüber hinaus unterstützt der Standfuß sowohl horizontales als auch vertikales Aufstellen für zusätzlichen Komfort. Die Rückseite des Covers weist das gleiche funktionale, taktile Design auf wie die Gehäuserückseite des Xperia 1 VI, um das Gerätedesign auch bei angebrachter Hülle nicht zu beeinträchtigen. Das Cover ist in drei auf das Gerätegehäuse abgestimmten Farben erhältlich. Als Rohmaterial für das Cover wurde zum Teil SORPLAS verwendet.

Sony Xperia 1 VI + Kopfhörer-Bundle zum Verkaufsstart

Zum Launch des Xperia 1 VI hat Sony eine Bundle-Aktion gestartet. Bei Vorbestellung eines Xperia 1 VI bekommen Kunden den Sony WH-1000XM5 Noise Cancelling Kopfhörer gratis dazu. Die Aktion läuft bis zum 31.5. 2024. Das Xperia 1 VI ist ab sofort vorbestellbar, in Europa in der 256GB-Variante erhältlich und lieferbar ab Juni, zu einem Preis von zirka 1.399,- Euro.

www.sony.net