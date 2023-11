Samsung stellt das Galaxy Z Flip5 Retro vor

Samsung bringt das Galaxy Z Flip5 Retro – eine Limited Edition des Galaxy Z Flip5 – ab sofort in Korea, Großbritannien, Deutschland, Spanien und Australien auf den Markt.

Bei der Entwicklung des Galaxy Z Flip5 Retro hat sich Samsung vom SGH-E700 inspirieren lassen. Das Handy aus dem Jahr 2003 eroberte mit seinem Design und seiner Leistung die Herzen vieler Nutzer. Damals war das SGH-E700 ein fortschrittliches Klapphandy: Das erste Samsung Mobiltelefon mit einer integrierten Antenne. Diese Neuerung und die große Beliebtheit des Handys trugen dazu bei, die Position von Samsung in der Mobiltelefonbranche zu stärken.

Jetzt möchte Samsung seine Kunden und Fans für seine Innovationsgeschichte begeistern – von der Gründung bis zur Gegenwart. Stellvertretend dafür stehen der Klassiker SGH-E700 und das neue Galaxy Z Flip5. Das neue Foldable wurde zudem vor Kurzem vom US-amerikanischen TIMES Magazine mit einem Award als eine der besten Erfindungen dieses Jahres in der Kategorie „Consumer Electronics“ ausgezeichnet1.

Samsung Electronics ist seit Jahrzehnten mit fortschrittlichen Mobiltelefonen auf dem Markt vertreten. Neben dem SGH-E700 hat das Unternehmen eine Reihe weiterer Mobiltelefone auf den Markt gebracht, angefangen mit dem MP3-Handy SPH-M2500 im Jahr 1999. Es folgten das Uhrenhandy SPH-WP10, das TV-Handy SCH-M220 und das Kamerahandy SCH-V200. Jedes dieser Produkte war seiner Zeit voraus.

Die Neuinterpretation eines Klassikers

Das Galaxy Z Flip5 Retro setzt verschiedene charakteristische Merkmale des SGH-E700 gekonnt in Szene, wie beispielsweise die Kombination der Farben Indigoblau und Silber. Außerdem gestaltet es das UX-Design im Stil der 2000er Jahre und bietet eine exklusive Animation auf dem Frontdisplay, die eine Stadtlandschaft im Retro-Stil anzeigt.

Das exklusive Paket, in dem das Galaxy Z Flip5 Retro erhältlich sein wird, enthält drei FlipSuit-Karten mit Logos aus verschiedenen Epochen der Samsung Geschichte, ein FlipSuit Case und eine Sammlerkarte mit einer eingravierten Seriennummer, die den Sammlerwert des Produkts für die Käufer*innen erhöhen soll.

Das Galaxy Z Flip5 Retro ist in Deutschland auf 200 Stück limitiert und wird in Korea, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Australien erhältlich sein. Kunden in den ausgewählten Ländern können dieses Kultgerät im Samsung Online Shop und in der Samsung Shop App erwerben. Für das Eintauschen eines Altgeräts bietet Samsung eine Tauschprämie von 250 € an und schenkt Kunden die Galaxy Buds2 Pro in einer Farbe der Wahl dazu.

www.samsung.de