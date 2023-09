Samsung zeigt innovative Medienkunst der Galerie Anita Beckers

Wie Kunst und Technik sich gegenseitig inspirieren, zeigte Samsung im Rahmen einer exklusiven Kunstvernissage am 24. August 2023 im neu eröffneten Klangstudio der HiFi-Profis in Frankfurt. Eindrucksvoll präsentiert wurde die Medienkunst unter anderem von einem hochwertigen Samsung Micro LED TV in 110 Zoll.

Technische Fortschritte eröffnen Künstlern spannende neue Möglichkeiten, um zu experimentieren und neuartige Kunstwerke zu schaffen. Moderne Technologien, die in den heutigen Displays und TVs zum Einsatz kommen, können Film- und Videokunst auf beeindruckende Art und in neuen Dimensionen erlebbar machen. Die Kooperation zwischen Samsung als Technikpartner, der Frankfurter Galerie Anita Beckers, die international anerkannte Künstlern vertritt und den HiFi-Profis als erfahrene Fachhändler mit passenden Räumlichkeiten verdeutlicht das meisterhafte Zusammenspiel zwischen Kunst und Technik.

Insgesamt vier Künstler präsentierten ihre innovativen Werke auf den hochwertigen Samsung Bildschirmen der Micro LED TVs. So zum Beispiel die Kölner Künstlerin Johanna Reich, die auf der Kunstvernissage persönlich vor Ort war, um eine Auswahl ihrer Arbeiten zu zeigen und als Expertin aufschlussreiche Einblicke in die Welt der digitalen Kunst gab.

„Die Partnerschaft mit Samsung ermöglichte es uns, die digitalen Kunstwerke während dieser Vernissage auf hochwertigen Micro LED TVs-Displays zu präsentieren. So konnten die Arbeiten ein höheres Qualitätsniveau erreichen, was sich bisher am Kunstmarkt noch nicht etablieren konnte. Immer mehr Künstler arbeiten digital und demzufolge entsteht auch ein größerer Bedarf an adäquaten Präsentationsmöglichkeiten” erklärt Anita Beckers, Inhaberin der Galerie Anita Beckers.

Immersiver Zugang zu Kunstinhalten durch Samsung Micro LED und The Wall

Vor Ort zeigte sich der grandiose Samsung Micro LED in 110 Zoll von seiner inspirierendsten Seite. Er bringt viele Features mit sich, die das Seherlebnis von digitaler Kunst besonders beeindruckend machen. Der entspiegelte Screen sowie eine realitätsnahe Farbwiedergabe, hohe Spitzenhelligkeiten, scharfe Details und beeindruckende Schwarzwerte ermöglichen eine faszinierende Bildqualität in unterschiedlichen Lichtsituationen. Das minimalistische Design trotz überragender Bildschirmgröße lenkt die volle Aufmerksamkeit auf den angezeigten (Kunst-)Inhalt. Zudem ist der Ambient-Mode verfügbar, sodass sich Nutzer*innen ihre Lieblingskunstwerke auch in den eigenen vier Wänden anzeigen lassen können.

Auch The Wall sorgte in 146 und 98 Zoll für großartige Momente und bot den Zuschauer*innen einen eindrucksvollen Zugang zu den Kunstwerken. Intensive Farben und scharfe Details präsentierten die Film- und Videokunst in hoher Qualität. Der hochauflösende Screen wird durch den KI-gesteuerten Micro AI Prozessor unterstützt, der die Bildinhalte analysiert, die Bildqualität entsprechend anpasst und unerwünschtes Rauschen reduziert.

„Wir freuen uns sehr, dass wir dieses großartige Projekt mit unseren Samsung Micro LED- und The Wall-Modellen unterstützen durften und somit einzigartige Kunst für Konsument*innen vor Ort erlebbar machen konnten“, so Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics, Samsung Electronics GmbH.

Auch Ernst Schmid von den HiFi-Profis freut sich über das gelungene Event: „Wir sind glücklich, dass die Kunstvernissage in unserem neuen Klangstudio in Frankfurt eine ideale Kulisse gefunden hat und wir die Kunstwerke auf den Samsung TVs und Displays gebührend in Szene setzen konnten.“

