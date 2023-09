Kunstwerke des Metropolitan Museum of Art auf Samsung TVs

Bedeutende Werke aus der kunsthistorischen Met-Sammlung erhalten Einzug in die Wohnungen von The Frame Nutzern weltweit

Samsung und das Metropolitan Museum of Art bringen einige der bedeutendsten Kunstwerke des berühmten New Yorker Museums als digitale Kunst auf die Screens von Samsung TV Nutzer weltweit.

Der Samsung Art Store ermöglicht es Besitzer*innen von The Frame, ihre heimischen vier Wände mit über 2.3001 digitalen Kunstwerken renommierter Künstler*innen und Kunstgalerien kreativ zu gestalten.

Die Nutzer des Samsung Art Store können ab sofort aus insgesamt 38 Werken der berühmten Sammlungen des Met Museums wählen, darunter Kunstwerke aus dem Amerikanischen Flügel, Asiatischer, Ägyptischer und Islamischer Kunst sowie der Europäischen Malerei. Eigens von der Kuratorin des Samsung Art Store Daria Greene zusammengestellt, umfasst das Angebot hochauflösende digitale Reproduktionen berühmter Kunstwerke aus verschiedenen Kulturen und Epochen. Einige der Werke können sogar aktuell im Met Museum in New York City bestaunt werden.

Unter anderem können Nutzer Edgar Degas „Ballettprobe auf der Bühne“ (ca. 1874), Vincent Van Goghs „Sonnenblumen“ (1887), Paul Cézannes „Stillleben mit Äpfeln und einem Topf mit Primeln“ (ca. 1890) sowie Georges Seurats „Zirkus (Parade du Cirque)“ (1887-88) auf ihrem The Frame präsentieren. Antike Artefakte wie ein ägyptisches Wedjat-Augenamulett (ca. 1070-664 v. Chr.), mittelalterliche Werke wie der französische und südniederländische Wandteppich „The Unicorn Rests in a Garden“ (1495-1505) sowie ausgewählte japanische und amerikanische Kunstwerke sind ebenfalls unter den Neuzugängen im Art Store verfügbar.

„Seit der Gründung im Jahr 1870 hat sich das Met Museum der Aufgabe gewidmet, Kunst und Kultur in den Alltag von Besuchern und Kunstliebhabern auf der ganzen Welt zu bringen“, so Josh Romm, Head of Global Licensing und Partnerships bei The Met. „Unsere Zusammenarbeit mit Samsung schafft eine neue und moderne Plattform, sodass Nutzer*innen ikonische Werke aus der Sammlung des Met Museums in ihrem eigenen Zuhause genießen können.“

„Wir freuen uns sehr, mit dem Metropolitan Museum of Art zusammenzuarbeiten und die weltberühmten Kunstwerke ins Zuhause von Samsung Smart TV Nutzern weltweit transportieren zu können“, sagte Sang Kim, Executive Vice President und General Manager des North America Service Business bei Samsung. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, das Entertainment-Erlebnis unserer Nutzer*innen durch technologische Innovationen auf die nächste Stufe zu heben und freuen uns daher umso mehr über die Partnerschaft mit einer so bedeutenden Kunstinstitution wie dem Met Museum.“

Der Samsung Art Store ist exklusiv auf The Frame von Samsung verfügbar. Das wachsende Art Store Angebot umfasst über 2.300 Kunstwerken berühmter Galerien für die der The Frame eine ideale Bühne bietet. Mit einer Auswahl an verschiedenen Rahmen lässt sich der TV individuell gestalten und integriert sich gekonnt in jeden Einrichtungsstil. Das matte Display des TVs reduziert Spiegelungen und ermöglicht mit den lebendigen Farben der QLED-Technologie ein faszinierendes Fernseherlebnis und zugleich eine tolle Präsentationsmöglichkeit für digitale Kunst und persönliche Fotografien. Ergänzen Nutzer ihr Setup mit der automatisch rotierenden Wandhalterung, können sie Inhalte vertikal oder horizontal anzeigen lassen und somit Kunstwerke so genießen, wie von den Künstlern gedacht.

www.samsung.de