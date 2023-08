Samsung bringt Neuheiten im supersize TV Line-up auf der IFA

Samsung zeigt auf der IFA 2023 Größe: In 98″ – einer Bildschirmdiagonale von knapp 2,5 Metern – erweitern mit dem 4K QLED Q80C und 8K Neo QLED QNC990 gleich zwei Modelle das Portfolio.

In den Startlöchern für den deutschen Markt stehen auch die Micro LED TVs von Samsung in den Größen von 76″ bis 114″. Auch der mobile Projektor The Freestyle 2 schafft es dank Smart Edge Blending Funktion und durch die Kopplung zweier Geräte auf 120″ im Hochformat und 160″ im Querformat. Großen Unterhaltungsmomenten steht damit nichts mehr im Wege.

„Weltweit haben die TVs von Samsung eine große Fan-Gemeinde, was sich seit vielen Jahren in den kontinuierlich sehr guten Absatzzahlen widerspiegelt1. Das Rezept für unseren Erfolg liegt in unserer Innovationskraft und der Motivation, immer neue Wege zu suchen, das Unterhaltungserlebnis weiter zu verbessern. Für mich sind unsere Micro LED TVs als Premium-Technologie das beste Beispiel dafür“, so Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics GmbH.

Micro LED TVs: Wenn Bildkraft auf Ästhetik trifft

Auf der IFA kündigt Samsung an, dass das erweiterte Sortiment an Micro LED TVs nach Europa und damit auch nach Deutschland kommt. Micro LED TVs sind die Krönung des Premium-Segments im Portfolio von Samsung, da sie die Vorteile verschiedener TV-Technologien vereinen. Das scharfe Bild entsteht durch Millionen von winzigen, selbstleuchtenden Micro LED Einheiten, die ohne Hintergrundbeleuchtung und Farbfilter auskommen. Farben und Kontraste werden so bei einer konstant starken Helligkeit kraftvoll wiedergegeben. Doch nicht nur die Bildqualität folgt hohen Ansprüchen, auch die Eleganz der TVs dürfte Connoisseuren gefallen: Das nahezu rahmenlose Display sorgt für eine wertige Ästhetik in zeitlos eleganten, hochwertigen Räumen. Bis Ende des Jahres werden die Micro LED TVs in den Größen 76″ bis 114″ in Deutschland erhältlich sein.

Unterhaltung im großen Stil

Mit dem 98″ 4K QLED Q80C hat Samsung kürzlich sein supersize TV Line-up erweitert. Jetzt bekommt das Sortiment der Super-Screens neuen Zuwachs mit dem 8K Neo QLED QNC990 ebenfalls im 98″-Format. Der elegante TV im minimalistischen Infinity One Design bringt alle Highlights der Neo QLED-Serie mit: den Neural Quantum Prozessor 8K von Samsung mit 64 neuronalen Netzwerken für fantastische Bilder, Auto HDR Remastering, Dolby Atmos und Q-Symphony sowie eine praktische One Connect Box, die sämtliche Anschlüsse in einer Box integriert.

„Der Wunsch der Verbraucher*innen nach großen Screens ist unverändert hoch. Die wandfüllenden Bildschirme ermöglichen, dass wir tief ins Geschehen einsteigen und spannende Actionszenen und Gaming-Duelle intensiv miterleben können“, so Mike Henkelmann.

„Unser Portfolio zeichnet sich dadurch aus, dass wir große Bildschirme und große Vielfalt für jeden Geschmack und jede Situation bieten. Denn so unterschiedlich wie die individuellen Lebensstile sind auch die TV-Vorlieben unserer Nutzer*innen. Um klare Orientierung zu bieten, erkennen Interessierte an der 9 in den Modellnummern unsere Premium-Modelle im Portfolio – ganz gleich ob Neo QLED, QLED oder OLED TV.“

The Freestyle 2 – im Doppelpack für doppelten Spaß

In der 2. Generation kommt The Freestyle auf den Markt. Der tragbare Projektor ist ein vielseitiges Gadget für den mobilen Lifestyle. Das flexible Multitalent kann beeindruckende Bilder an jede Wand und auch an die Decke projizieren. Damit ist er ein passendes Accessoire für außergewöhnliche Serien- und Filmabende im Park, genauso wie heiße Outdoor-Gaming-Nächte, kreative Videoclips und abwechslungsreiche Unterrichtstunden. Die neue Generation bringt mit der Smart Edge Blending-Funktion nun noch mehr Möglichkeiten ins Spiel: Werden zwei The Freestyle 2 miteinander gekoppelt, liefern sie im Hochformat ein 120″- und im Querformat ein 160″-Bild. In der Horizontalen ergibt das ein 21:9-Format, wie wir es von der großen Kinoleinwand kennen.

The Freestyle 2 mit Smart Edge Blending und Gaming Hub

The Freestyle 2 bietet außerdem vollen Zugriff auf den Samsung Gaming Hub, der großen Cloud-Spielebibliothek, die Samsung mit neuen Partnerschaften kontinuierlich ausbaut. Zu den vielen verfügbaren Games gehört nun auch das Next-Gen-Action-Rollenspiel Starfield über eine Xbox Game Pass Ultimate Mitgliedschaft – dank der Partnerschaft mit Xbox und Bethesda Softworks.

Ein weiteres Highlight im Lifestyle-Portfolio ist die „The Frame Disney100 Edition“ – eine besondere Hommage an die großen Unterhaltungs-Ikonen im Disney-Universum. Die The Frame Modelle im charakteristischen Disney100 Signature Look in Platinsilber sind auf der IFA zu bewundern.

KI im TV: AI Energy Mode in 2023er Modellen verfügbar

Bereits seit einigen Jahren sorgen KI-Algorithmen in Samsung TVs dafür, dass wir TV- und Gaming-Inhalte intensiv erleben können. Sie stecken beispielsweise im Neural Quantum Prozessor 8K oder 4K in den aktuellen Top-Modellen der Neo QLED- und QLED-Serien und lassen uns selbst Retro-Filme und Klassiker in Spitzenbildqualität auf den neuen Samsung TV-Screens genießen. Beim Real Depth Enhancer Pro sorgt ein Deep-Learning-Algorithmus für 3D-ähnliche, realitätsnahe Bilder. Mit dem AI Energy Mode sorgt eine neue Funktion in den 2023er TVs dafür, dass der Energieverbrauch intelligent gesteuert werden kann. KI passt die Helligkeit des Bildes automatisch an Raumsituation und die Geschwindigkeit von Bildszenen an, um den Energieverbrauch zu senken. Auch wenn sich keine Personen im Raum befinden, wird die Helligkeit gedimmt und automatisch wieder hochgefahren, wenn wir mit den Snacks aus der Küche in die TV-Ecke zurückkehren.

SeeColors-Funktion kann Seherlebnis für Menschen mit Farbsehschwäche verbessern

Um ein tolles Unterhaltungserlebnis für viele Menschen zu ermöglichen, baut Samsung kontinuierlich das Spektrum an Funktionen für Barrierefreiheit aus: Nach dem Anfang 2023 vorgestellten Relumino Mode steht in den 2023er TV- und Monitor-Modellen2 jetzt die SeeColors-Funktion für Menschen mit Farbsehschwäche (CVD)3 zur Verfügung.

Der SeeColors-Modus bietet neun Voreinstellungen, sodass Nutzer*innen je nach Art und Grad ihrer Beeinträchtigung die für sie am besten geeignete Option auswählen können. Die Funktion passt die Rot-, Grün- und Blauwerte an, damit Betroffene die Farben auf dem Bildschirm leicht unterscheiden können. Die „Color Vision Accessibility“-Zertifizierung des TÜV Rheinland4 bestätigt, dass der SeeColor-Modus Menschen mit CVD dabei unterstützt, Inhalte auf Samsung Bildschirmen besser wahrnehmen zu können.

Ursprünglich hat Samsung die Funktion SeeColors 2017 als App veröffentlicht. Jetzt ist der Modus für eine leichtere Zugänglichkeit direkt in die Menüs der TVs und Monitore integriert. Wer bereits ein 2023er Modell gekauft hat, kann die Funktion per Software-Update nachrüsten.

