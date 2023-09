Sony präsentiert Premium-Smartphone Xperia 5 V

Sony präsentiert mit dem Xperia 5 V das neueste Smartphone in der Oberklasse. Ausgestattet mit dem Next-Gen Kamerasensor Exmor T for Mobile, bietet das Xperia 5 V ein perfektes Point-and-Shoot-Erlebnis und macht jede Aufnahme zu einem Meisterwerk.

Merkmale wie ein innovativer, KI-basierter Porträt-Mode oder Farbvoreinstellungen, mit denen die Nutzer die gewünschte Stimmung oder Atmosphäre erzeugen können, ermöglichen ein breites Spektrum von Aufnahmen. Das Xperia 5 V macht sich aber nicht nur beim Fotografieren und Aufnehmen von Videos stark: Auch Musikhören und Videos anschauen wird mit dem neuen Smartphone zum Genuss. Dafür sorgen ein herausragendes OLED Display, die Front-Stereo-Lautsprecher sowie fortschrittliche Technologien, die das Seh- und Hörerlebnis auf ein neues Level heben.

Darüber hinaus wurde beim Xperia 5 V auch die Akkuleistung verbessert: Selbst nach ganztägiger aktiver Nutzung verbleiben noch mehr als 50 Prozent Restkapazität. So gibt dieses Premium-Smartphone den Nutzer*innen die Gewähr, unterwegs den ganzen Tag Inhalte aufnehmen, bearbeiten und ansehen zu können.

Erinnerungen in hervorragender Auflösung festhalten

Die Kamera des Xperia 5 V arbeitet mit dem Next-Gen Sensor Exmor T for Mobile der auch im Flaggschiff-Smartphone Xperia 1 V verbaut ist. Mit diesem hochmodernen, innovativen Sensor lassen sich in jeder Situation klare, hochauflösende Bilder erzielen, ob bei Tag oder Nacht, in Innenräumen oder im Freien. Die Nutzer*innen können Porträts mit lebensechten Details schießen und aus einer Reihe von Creative Look-Farbvoreinstellungen auswählen, um die Farben und Farbnuancen an die jeweilige Aufnahmesituation anzupassen, ohne dass eine Nachbearbeitung erforderlich ist. Darüber hinaus wurde der Bokeh-Modus im Vergleich zum Vorgängermodell erheblich verbessert. Gestützt auf KI-Technologie sorgt er dafür, dass Porträtaufnahmen fast so aussehen, als seien sie mit professionellen Wechselobjektivkameras erstellt worden. Die rückwärtige Kamera mit zwei Objektiven ermöglicht Aufnahmen mit drei Brennweiten: 16 Millimeter, 24 Millimeter und 48 Millimeter.

Bei den Brennweiten 24 Millimeter und 48 Millimeter kommt die neu entwickelte 2-Schicht-Transistor-Pixel Technologie des Exmor T zum Einsatz, welche es ermöglicht, sowohl 24 Millimeter als auch 48 Millimeter mit vollen zwölf Megapixeln ohne Qualitätseinbußen zu generieren. Durch die Zusammenfassung von Pixeln, dem sogenannten Pixelbinning, ist eine bessere Bildqualität bei wenig Licht möglich. Zudem erfolgt bei dem Xperia 5 V eine Verdoppelung der Brennweite auf 48 Millimeter ohne Qualitätsverlust. Dieses Verfahren hat sogar im Telebereich eine bessere Qualität verglichen mit dem Vorgänger. Die vergrößerten zusammengefassten Pixel können mehr Licht einfangen und so ein saubereres Signal liefern. Das Ergebnis ist bei allen drei Brennweiten eine volle Auflösung von zwölf Megapixeln bei beeindruckender Qualität und das bei nur zwei Objektiven.

Kreative Videos, leicht gemacht

Die neue vorinstallierte Video Creator App bietet eine automatische Bearbeitungsfunktion, die das Erstellen von Videoclips zum Kinderspiel macht. Einfach die Länge des Clips festlegen, die Fotos oder Videos sowie die Musik auswählen und die Video Creator App erledigt alles andere – so ist die Datei in rund einer Minute fertig. Auch wer keine Erfahrung mit Videobearbeitung hat, kann auf diese Weise ganz einfach professionell aussehende Video-Clips erstellen, die in den sozialen Medien Eindruck machen. Wer möchte, kann auch manuell eigene Einstellungen vornehmen, wie etwa Anpassungen des Clips und Filterverarbeitung, abhängig vom gewünschten kreativen Ergebnis. Das Xperia 5 V ist auch mit einem speziellen Mikrofon direkt neben der Hauptlinse für Sprachaufnahmen ausgerüstet. Selbst bei Videoaufzeichnungen mit der Hauptkamera in einer belebten Umgebung mit vielen Stimmen und Geräuschen wird die Stimme der Person, die aufgenommen werden soll, priorisiert und klar erfasst.

Bestes Entertainment für mehr als einen Tag

Mit dem Xperia 5 V können die Nutzer kraftvollen Sound und fesselnde Videos genießen, ohne einen separaten Lautsprecher oder ein externes Display zu benötigen. Neben einem neu entwickelten Lautsprecherverstärker, der kräftige, tiefe Bässe gewährleistet, bietet das Xperia 5 V ein helles OLED-Display, auf dem die Inhalte auch bei Sonnenschein gut zu sehen sind. Die TV BRAVIA X1 for Mobile Engine gewährleistet eine hohe Bildqualität, sodass die Nutzer Live-Videos, gestreamte oder aufgezeichnete Clips in den sozialen Medien oder ihre Lieblings-TV-Sendungen in hervorragender Bildqualität erleben und ganz in die Inhalte eintauchen können. Dabei reicht eine einzige Akkuladung für mehr als 24 Stunden Sehvergnügen. Und wenn mal kein guter Film im Programm ist? Einfach auf BRAVIA CORE für Xperia klicken – der Streamingdienst bietet Hunderte von Neuerscheinungen und Klassikern in hoher Qualität.

Drei Farbvarianten sind erhältlich: Schwarz, Platinsilber und Blau. Das Xperia 5 V ist nach IP 68/65 staub- und spritzgeschützt und mit den neuesten Gorilla Glas Victus 2 auf der Front- und Rückseite ausgestattet, sodass das Xperia 5 V gegen Kratzer geschützt ist

Der leistungsstarke 5.000 mAh Akku in der kompakten Bauform des Xperia 5 V hält länger durch als andere Smartphone-Akkus mit der gleichen Kapazität und sorgt so dafür, dass der Strom nicht schneller zu Ende geht als der Film. Eine einzigartige stromsparende Technologie reduziert den Energieverbrauch im Vergleich zum Vorgängermodell um ca. 20 Prozent. So ist der Akku selbst nach ganztägiger aktiver Nutzung des Smartphones noch zu 50 Prozent oder mehr geladen. Der Akku unterstützt sowohl kabelloses Laden als auch Schnellladen (in nur 30 Minuten bis zu 50 Prozent). Zudem schont eine spezielle Technologie zur Optimierung der Ladevorgänge den Akku, sodass er sogar nach drei Jahren noch 80 Prozent der maximalen Kapazität behält.

Die Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Plattform sorgt für bahnbrechende Leistung und ermöglicht noch schnelleres und effizienteres Multitasking ohne Kompromisse. Zudem wurde das Volumen der Wärmediffusionsschicht im Vergleich zum Vorgängermodell um 40 Prozent vergrößert, was die Wärmeableitung erheblich verbessert. Auch der Stromverbrauch der CPU wurde reduziert. Der neue Prozessor, das optimierte Wärmemanagement und die 40-prozentige Vergrößerung des Volumens der Wärmediffusionsschicht tragen gemeinsam dazu bei, dass das Xperia 5 V auch bei intensiver Nutzung nicht überhitzt, sodass die hohe Leistung dieses Smartphones voll ausgeschöpft werden kann.

Vorsprung beim Gaming

Der Spieloptimierer, eine Hilfsfunktion für noch mehr Spaß beim Gaming, kommt mit einem neuen Farbthema, wartet aber weiterhin mit einer Vielzahl beliebter Funktionen auf. Dazu zählen beispielsweise der L-γ-Potenzierer (Low-Gamma-Raiser), der Audio-Equalizer, das Voice-Chat-Mikrofon und die Bildschirmaufnahmefunktion, die es erleichtert, Inhalte aufzunehmen und auf YouTube zu teilen. Darüber hinaus tragen die Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform und Elite Gamingviii zu einem stabilen Gameplay bei.

Design, Funktionalität, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit

Ein weiterer Pluspunkt des Xperia 5 V ist die Kombination aus zuverlässiger Leistung und attraktivem Design. Die Kamera und die Rückabdeckung sind farblich aufeinander abgestimmt und weisen eine ansprechende, matte Optik auf, die eine ganzheitliche Anmutung schafft. Drei Farbvarianten sind erhältlich: Schwarz, Platinsilber und Blau. Das Xperia 5 V ist nach IP 68/65 staub- und spritzgeschützt und mit den neuesten Gorilla Glas Victus 2 auf der Front- und Rückseite ausgestattet, sodass das Xperia 5 V gegen Kratzer geschützt ist.

Beim Fotografieren mit Photography Pro ermöglicht eine neue Funktion für noch mehr Barrierefreiheit. Die Wiedergabe eines Tons[ix] unterstützt Menschen mit Sehschwäche das Smartphone gerade zu halten, um ein perfekt waagerechtes Bild aufnehmen. Dank der geschickten Anordnung der Funktionalitäten und eines durchdachten Designs ist das Xperia 5 V handlich und griffig. Für die Verpackung des Xperia 5 V wird das Original Blended Material von Sony verwendet, das aus Bambus, Zuckerrohrfasern und recyceltem Altpapier besteht und es ermöglicht, bei der Einzelverpackung ganz auf Plastik zu verzichten[x]. Darüber hinaus wird für einige innere und äußere Elemente des Hauptgeräts SORPLAS eingesetzt, ein von Sony entwickelter, flammhemmender Recycling-Kunststoff, der zu 99 Prozent aus recycelten Materialien besteht.

Stilvolles Cover mit Standfuß für das Xperia 5 V (XQZ- CBDE)

Das Cover für das Xperia 5 V (separat als optionales Zubehör erhältlich) dient zugleich als praktischer Standfuß, mit dem sich das Smartphone sowohl vertikal als auch horizontal aufstellen lässt. Dank der schlanken Form, die sich perfekt an das Smartphone anpasst, liegt das Cover gut in der Hand und macht sich nicht nur beim Ansehen von Videos nützlich, sondern auch bei Live-Streams und Videochats. Es ist in drei auf das Xperia 5 V abgestimmten Farben[xi] erhältlich. Auch für das Cover wurde teilweise SORPLAS verwendet.

Choice of Creators Kampagne

The Choice of Creators – das ist der Titel der neuen Kamera- und Smartphone-Kampagne von Sony in Deutschland, die Anfang September 2023 startet. Im Zentrum der Kampagne stehen Kreative, die ihre Videoinhalte für verschiedenste Einsatzzwecke produzieren und denen Sony unterschiedliche Produktlösungen anbietet: Von kompakten und mobilen Smartphones der Xperia-Reihe über die Vlogging-Modelle der ZV-Serie und Alpha Vollformatkameras bis hin zu den Profi-Kameras Cinema Line von Sony. Egal welche kreative Idee umgesetzt werden soll: Sony ist die richtige Wahl für alle Content Creator. Das Xperia 5 V reiht sich in der Kampagne als Vertreter der Xperia Smartphones ein als das Smartphone für Content Creator*innen.

Preis und Verfügbarkeit

Das Xperia 5 V kommt Mitte September auf den Markt und kostet 999 Euro. Es wird in den Farben Schwarz, Platinsilber und Blau erhältlich sein.

Das Xperia 5 V kann ab heute vorbestellt werden. Für einen begrenzten Zeitraum erhalten Kunden, die das Xperia 5 V zwischen dem 1. und 30. September 2023 (vor-)bestellen, beim Kauf zusätzlich die kabellosen Noise Cancelling-Kopfhörer WH-CH720N von Sony (im Wert von 99 Euro).

www.sony.de