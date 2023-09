Das neue Nokia G42 5G in „So Pink“

Das Nokia G42 5G in So Pink für 249 Euro hat mehrere Leben dank der Möglichkeit, es zu Hause mit der Hilfe des iFixit-Toolkits selbst zu reparieren

HMD Global stellt das Nokia G42 5G in der Farbe „So Pink“ vor. Das trendige pinke Smartphone mit 5G-Konntektivität kann unter 250 Euro zu Hause repariert werden.

In Anlehnung an den Barbie-Film, der die Welt in Pink tauchte, kommt das Nokia G42 5G in der Trendfarbe „So Pink“ auf den Markt.

Lars Silberbauer, CMO von HMD Global, erklärt: „Reparierbar und modisch – das neue „So Pink“ Nokia G42 5G erfüllt alle Kriterien. Warum sollte Reparierbarkeit langweilig sein? Dieses 5G-Smartphone hat ein brillantes, lebendiges Design, das die Leute hoffentlich schätzen werden. In Zusammenarbeit mit iFixit kann das Nokia G42 5G mit praktischen Schritt-für-Schritt-Reparaturanleitungen und Hersteller-Ersatzteilen repariert werden. Sie können einen Bildschirm und einen defekten Ladeanschluss reparieren oder einen defekten Akku sowie die Rückabdeckung bequem zu Hause austauschen.“

So viel Akku

Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von bis zu drei Tagen behält der Akku des Nokia G42 5G nach 800 vollständigen Ladezyklen noch 80 % seiner ursprünglichen Kapazität – das entspricht etwa vier Jahren.

So langlebig und sicher

Das Nokia G42 5G ist auf Langlebigkeit ausgelegt und wurde gründlich auf seine Widerstandsfähigkeit gegen alltägliche Stöße getestet. Außerdem bleibt es immer auf dem neuesten Stand: Drei Jahre lang gibt es monatliche Sicherheitsupdate, dazu kommen zwei Jahre lang Betriebssystem-Upgrades. Mit Android 13 haben Sie mehr Kontrolle darüber, auf welche Informationen Apps zugreifen können und auf welche nicht, einschließlich bestimmter Fotos, Videos und des Verlaufs der Zwischenablage. Mit bis zu drei Jahren monatlicher Sicherheitsupdates müssen Sie sich in nächster Zeit keine Sorgen um einen veralteten Schutz machen.

So klar

Die 50-MP-Kamera arbeitet mit einigen unserer besten KI-Technologien, um auch unter schwierigen Bedingungen klare Aufnahmen zu machen. Der Porträtmodus rückt Ihren Fokuspunkt ins Rampenlicht, während der Nachtmodus für hochwertige Aufnahmen bei Dunkelheit sorgt, die alle auf dem 6,56-Zoll-HD+-Display angezeigt werden können. Und mit der OZO 3D-Audioaufnahme klingen die Videos immer klar.

So schnell

Antworten erhalten. Fotos teilen. Surfen, shoppen, arbeiten und spielen – was auch immer ‚Online sein‘ für Sie bedeutet, die 5G-Konnektivität, angetrieben von der Snapdragon® 480+ 5G Mobile Plattform, bringt Sie schnell dorthin, wohin Sie wollen. Und dank des großen Arbeitsspeichers, des umfangreichen Speicherplatzes und der intelligenten Hintergrundoptimierung können Sie problemlos von einer App zur nächsten wechseln.

Preise & Verfügbarkeit

Das Nokia G42 5G in „So Pink“ ist mit 128 GB Speicher und 6 GB RAM Arbeitsspeicher zum Preis von 249 Euro verfügbar.

www.nokia.com/phones/de_de/nokia-g-42