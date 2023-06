Klassiker Nokia 2660 Flip kommt jetzt in Pop Pink und Lush Green

HMD Global bringt mit dem neuen Nokia 2660 Flip Handy in den Farben Pop Pink und Lush Green die aktualisierte Version eines Klassikers auf den Markt.

Mit dem Nokia 2660 Flip Handy lässt sich das digitale Leben schnell gegen das echte Leben eintauschen. Der Klassiker wurde in zwei neuen, leuchtenden Farben neu aufgelegt, um dem wachsenden Interesse der Generation Z und der Millennials an „Dumbphones“ gerecht zu werden. Diese entscheiden sich immer häufiger für Flip- und Feature Phones, um die Zeit am Smartphone auf einfache Weise zu reduzieren und ihr geistiges Wohlbefinden zu steigern.

Laut HMD Global hat sich der Marktanteil von Flip-Telefonen im Jahresvergleich (2021 vs. 2022) verdoppelt, für 2023 wird weiteres Wachstum erwartet. Immer öfter möchten Nutzer sich zeitweise oder sogar ganz von ihren Smartphones trennen, um sich wieder mehr „in echt“ mit ihrer Community zu verbinden. Dieser in den USA von der Gen Z und den Millennials ausgelöste Trend soll laut Prognosen den Markt für Mobiltelefone allein in Nordamerika in den nächsten fünf Jahren um 5 % wachsen lassen, da die Menschen sich Gedanken um ihre Gesundheit machen.

Lars Silberbauer, Chief Marketing Officer bei HMD Global, sagt dazu: „Das Interesse an Flip-Handys hat stark zugenommen. Wir glauben, dass dies dem Bedürfnis entspricht, eine Pause von der ständigen Flut an eingehenden digitalen Benachrichtigungen, Social-Media-Posts und vielem mehr einzulegen. Die Menschen wünschen sich wieder mehr Einfachheit, mehr Zeit von Angesicht zu Angesicht und zum Nachdenken für ein ungestörtes Gespräch. Wir alle können sicherlich einige Beispiele nennen, in denen ein schöner Moment im Leben durch eine Ablenkung oder eine Benachrichtigung gestört wurde. Deshalb bringen wir das Nokia 2660 Flip wieder auf den Markt, um den Menschen diese wichtigen und schönen Momente im Leben zurückzugeben.“

Das originale Nokia 2660 Flip erschien 2007, das allererste Nokia Klapphandy wurde 1998 vorgestellt. Das neue Nokia 2660 Flip in den Farben Pop Pink und Lush Green hat ein schickes und robustes Klappdesign. So lässt sich das Gerät einfach zuklappen, sobald die Aufgaben damit erledigt sind. Es bietet eine Rückkamera für Lo-Fi Bilder im Y2K-Stil, der integrierte Akku hält für Wochen. Statt Messenger & Co. werden nur SMS- und Anruf-Funktionen geboten, die ideal für den „Digital Detox“ sind. Und natürlich darf auch der Game-Klassiker „Snake“ nicht fehlen.

Das Nokia 2660 Flip in der Farbe Pop Pink ist ab sofort verfügbar. Das Nokia 2660 Flip in der Farbe Lush Green folgt in Kürze.

