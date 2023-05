Hisense baut QLED TV Line-Up aus

Die aktuellen Hisense QLED TVs aus dem 2023er Line-Up überzeugen mit 4K-Auflösung, intelligentem Upscaler, Quantum Dot, starken Game-Modi und intelligenter Bildsteuerung. Somit sind sie perfekte Partner für Entertainment-Vergnügen und grandiose Filmabende.

Mit drei neuen QLED-Serien erweitert Hisense in 2023 seine aktuelle TV-Produktpalette. Die Hisense QLED Serien A7KQ und E7KQ überzeugen dank Quantum Dot Technologie mit einem großen Farbraum und einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Das Flaggschiff-Modell des QLED-Line-Up, der E7KQ Pro, wartet unter anderem mit besonderen Features für Gamer sowie einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz (VRR) auf. Ausgestattet mit dem intelligenten VIDAA Betriebssystem ist die Bedienung besonders intuitiv und macht das Fernseherlebnis perfekt.

Hisense E7KQ PRO: bereit für ein neues Entertainment-Level

Der E7KQ PRO erschafft dank Quantum Dot Technologie ein besonders realistisches Unterhaltungserlebnis mit der Darstellung von über einer Milliarde lebendiger Farben. Die 4K-Auflösung sorgt für faszinierend detailreiche Bilder. Inhalte ohne 4K-Auflösung werden mittels UHD AI Upscaler hochgerechnet und überzeugen ebenso mit einer hohen Detailgenauigkeit.

Darüber hinaus bietet Dolby Vision IQ beeindruckende Helligkeit und Kontrasttiefe. Abhängig von der jeweiligen Umgebungshelligkeit erzeugt der Fernseher mittels IQ ein atemberaubendes Filmerlebnis. Dolby Atmos lässt den Zuschauer mitten ins Geschehen eintauchen und umgibt ihn mit kraftvollem Sound. Dank des integrierten 2.1 Subwoofers wird die Audioausgabe um tiefe Bässe ergänzt.

Das Flaggschiff-Modell des QLED-Line-Up, der E7KQ Pro, wartet unter anderem mit besonderen Features für Gamer sowie einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz (VRR) auf

Echte Highlights mit Sieg-Potenzial warten auf alle Gamer: Der Game Mode Pro liefert nicht nur pures Spielvergnügen mit HDMI 2.1 Unterstützung. Mittels ALLM schaltet der Fernseher in Verbindung mit der Spielekonsole automatisch in den Game-Modus und reduziert die Eingabeverzögerung je nach Zollgröße auf nur 11,6 ms. Freesync Premium sorgt darüber hinaus für eine dynamische Anpassung der Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz an das laufende Videospiel. Ganz nach vorne im Gameplay bringt jeden Spieler die brandneue Gamebar. Anpassbar an die individuellen Bedürfnisse stehen spielentscheidende Tools immer zum direkten Zugriff bereit: Bildwiederholfrequenz, die Anzeige des Input-Lag-Status in Echtzeit oder die Einstellung von Bildgröße und -position mit einem Tastendruck können entscheidende Vorteile bringen.

Auch an Sportfans wurde gedacht: Erkennt der Hisense QLED E7KQ PRO einen Sportinhalt schaltet er in den Sportmodus. Helligkeit, Kontrast, Farbe und Schärfe werden angepasst, um lebendige Sportszenen brillant darzustellen. Der verbesserte Surround-Effekt sorgt für Stadion-Atmosphäre, während der Kommentator klar zu hören ist.

Die Bedienung ist dank VIDAA U7 Smart OS intuitiv, bequem und bietet schnellen Zugriff auf Lieblingsapps wie Disney+, Netflix, Prime Video oder YouTube. Mit der One Touch Access-Funktion kann via Knopfdruck auf der Fernbedienung direkt auf Netflix und andere Dienste des VIDAA Smart TVs zugegriffen werden. Noch bequemer ist die Sprachsteuerung via integriertem Sprachdienst Alexa oder VIDAA Voice. Über Share to TV können Inhalte von Tablet, Smartphone oder PC via AirPlay und Homekit direkt auf die Hisense Fernseher übertragen werden.

Der Hisense QLED E7KQ PRO ist in den Größen 55, 65 und 75 Zoll verfügbar.

Hisense QLED A7KQ und E7KQ – beeindruckendes Farbfeuerwerk

Auch die beiden neuen QLED-Serien A7KQ und E7KQ arbeiten mit der Quantum Dot Technologie. Das Ergebnis sind naturgetreue Bilder mit über einer Milliarde lebendiger Farben in beeindruckender Helligkeit. Die 4K-Auflösung liefert faszinierend detailreiche Bilder. Mittels UHD AI Upscaling-Technologie werden Inhalte ohne 4K-Auflösung auf nahezu 4K-Qualität hochgerechnet und die Farbgebung Szene für Szene optimiert. Dolby Vision sorgt für leuchtendere Farben und macht feinste Details selbst in dunklen Szenen sichtbar.

Für eine einfache, intuitive Bedienung steht das VIDAA-Betriebssystem U6. Über die personalisierbare Benutzeroberfläche lassen sich favorisierte Apps individuell anordnen und blitzschnell aufrufen. Per One Touch Access-Funktion kann via Knopfdruck direkt auf Disney+, Netflix, Prime Video oder YouTube oder andere Dienste des VIDAA Smart TVs zugegriffen werden. Per Alexa Built-In oder VIDAA Voice lassen sich die Fernseher auch per Sprache steuern. Über Share to TV können Inhalte von Tablet, Smartphone oder PC via AirPlay und Homekit direkt auf die Hisense Fernseher übertragen werden.

Bei den beiden QLED-Serien A7KQ und E7KQ werden mittels UHD AI Upscaling-Technologie Inhalte ohne 4K-Auflösung auf nahezu 4K-Qualität hochgerechnet und die Farbgebung Szene für Szene optimiert

Gamer dürfen sich auf ein besonderes Feature freuen, das ihre Siegeschancen erhöht: Der Game Mode. Mittels ALLM schaltet der Fernseher in Verbindung mit der Spielekonsole automatisch in den Game-Modus und reduziert die Eingabeverzögerung deutlich. Lästige Einstellungen über die Fernbedienung kann man sich sparen.

Für alle Sportfans hat Hisense den AI Sport-Modus integriert. Helligkeit, Kontrast, Farbe und Schärfe werden automatisch angepasst, um lebendige Sportszenen brillant darzustellen.

Optisch überzeugen die QLED A7KQ und E7KQ-Serien durch ihr elegantes, nahezu rahmenloses Design, bei dem der Bildschirm auf der Rückseite zu schweben scheint. Die A7KQ-Serie mit Mittelstandfuß ist in den Größen 43, 50, 55, 65 und 75 Zoll verfügbar. E7KQ mit Seitenstandfuß wird in den Zollgrößen 43, 50, 55, 65 und 75 Zoll angeboten.

Verfügbarkeiten und Preise

E7KQ Pro: ab sofort verfügbar.

55 Zoll: 949,- Euro / 65 Zoll: 1.249,- Euro / 75 Zoll: 1.799,- Euro

E7KQ: ab sofort verfügbar. 43 Zoll: 549,- Euro bis 65 Zoll: 999,- Euro

A7KQ: ab sofort verfügbar. 43 Zoll: 599,- Euro bis 65 Zoll: 999,- Euro

www.hisense.de