Dreifache Auszeichnung für Loewe beim iF Design Award 2023

Marco A. Müller, Georg Tischer, Madeleine Mahr & Thomas Putz (v.l.n.r.) nehmen den iF Gold Award für den Loewe iconic von Uwe Cremering, CEO iF Design (ganz links) entgegen

Beim diesjährigen iF Design Award sind drei Produkte der Marke Loewe ausgezeichnet worden: Der Design-TV Loewe iconic ist Preisträger des „iF Gold Award 2023“ – den „iF Design Award 2023“ haben die Soundbar Loewe klang bar3 mr und der Subwoofer Loewe klang sub1 erhalten.

Die unabhängigen und global etablierten iF Design Awards werden seit 1953 jährlich vergeben und zeichnen mit dem weltweit anerkannten Gütesiegel exzellente Gestaltung aus.

Neben der zweifachen Auszeichnung mit dem if Design Award 2023 hat Loewe auch einen „iF Gold Award 2023” erhalten, mit dem besonders herausragende Designleistungen durch eine eigene Auszeichnung geehrt werden. Dieses Jahr wurde der Gold-Award nur 75 Mal verliehen und der Design-TV Loewe iconic ist einer der Preisträger. Im Statement der Jury zur Prämierung heißt es: „Der Loewe iconic OLED-TV ist der aktuelle Vertreter einer seit einem Jahrhundert bestehenden Tradition von Designklassikern aus dem Hause Loewe. Skulpturales Design, recycelte Materialien in Verbindung mit modernster Display-Technologie, intuitive Bedienbarkeit und hervorragender Klang: eine meisterhafte Symbiose aus fortschrittlicher Technik und Design.“

Der if Gold Award für den Loewe iconic wurde am 15. Mai im Rahmen der iF Award Night im Berliner Friedrichstadt-Palast feierlich übergeben. Die Auszeichnung für Loewe entgegen nahmen Marco A. Müller (Director Design & Design Management), Georg Tischer (Head of UI/IX Design), Thomas Putz (CTO) und Madeleine Mahr (Head of Marketing).

„Es freut uns außerordentlich, dass das Loewe Produkt-Design in unserem 100-jährigen Jubiläumsjahr mit drei iF Design Awards erneut ausgezeichnet wurde. Die Prämierung der drei Geräte stellt die Ausrichtung von Loewe als renommierte und innovative Design-Marke eindrucksvoll unter Beweis. Sie ist zudem eine Bestätigung der Marken-DNA, German Engineering, Exzellenz und Qualität mit einem exklusiven Design zu verbinden. Diese charakteristische Verbindung aller Loewe Produkte zeigen sowohl der Loewe iconic als auch die Loewe klang bar3 mr und der Loewe klang sub1 beispielhaft“, erklärt Thomas Putz, CTO der Loewe Technology GmbH, zur Auszeichnung beim iF Design Award 2023.

Marco A. Müller, Director Design & Design Management Loewe Technology GmbH, ergänzt: „Loewe hat in seiner mittlerweile 100-jährigen Geschichte unzählige Designikonen geschaffen – in deren Reihe auch der Design-TV Loewe iconic gehört: Ein einzigartiger, fast skulpturaler, aber dennoch unaufdringlicher Gestaltungsansatz ohne Kompromisse. Auch die dezent hochwertig gestalteten Markenelemente wie das Loewe Auge und der Loewe Signature Clip demonstrieren den hohen Design- und Qualitätsanspruch bis ins kleinste Detail. Die Auszeichnung mit dem iF Gold Award bestätigt, dass dies ein weiterer Meilenstein in der Loewe Designgeschichte ist.“

