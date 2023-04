LG Channels verdreifacht Nutzerzahlen in Europa

Der exklusive, kostenlose Streaming-Dienst LG Channels von LG Electronics (LG) hat seine Nutzerbasis in Europa im vergangenen Jahr verdreifacht.

Das starke Wachstum ist ein Spiegel der zunehmenden Beliebtheit des Premium-Dienstes von LG und des kostenlosen werbefinanzierten Streaming-TV (engl.: Free ad-supported streaming television, kurz: FAST) in Europa – und weltweit. 2016 wurde LG Channels erstmals in den USA und 2019 in ausgewählten europäischen Ländern eingeführt.

Die Zahl der Nutzer von LG Channels ist in den 16 europäischen Märkten, in denen der Dienst angeboten wird, im vergangenen Jahr um das Dreifache gestiegen. Das zeigen die von LG ausgewerteten Nutzerzahlen. Darüber hinaus ist ein bemerkenswerter Anstieg der Verweildauer bei verschiedenen Inhaltskategorien zu verzeichnen. Darunter sind Filme, Fernsehserien, Musik und Nachrichten.

Branchenexperten gehen davon aus, dass sich das weltweite Wachstum von FAST-Diensten und -Kanälen fortsetzen wird, angeführt von Großbritannien und Deutschland, die bis zum Jahr 20271 voraussichtlich zu den größten FAST-Märkten gehören werden. Um die wachsende Nachfrage zu befriedigen, wird LG seinen Service mit neuen Inhalten und praktischen, neuen Funktionen ausbauen, um das Benutzererlebnis stetig zu optimieren und die Erfahrung der Nutzenden noch intensiver zu gestalten. Die neuen Inhalte sind außerdem für die LG Channels Mobile App2 eingeplant.

LG Channels baut zudem seine Mediathek weiter aus. So können sich Nutzer über eine wachsende Anzahl von Kanälen in lokaler Sprache freuen, die verschiedene Kategorien wie Nachrichten, Lifestyle, TV-Serien, Filme und Sport umfassen. Im Bereich Sport wird LG Channels dank einer neuen Partnerschaft mit DAZN das neue DAZN FAST und das neu angekündigte DAZN Rise anbieten – den ersten 24/7-Streaming-Kanal, der sich ausschließlich Frauensport widmet3. Durch eine neue Partnerschaft mit Funke bietet LG Channels Zugang zu einigen der besten linearen Unterhaltungsprogramme wie Netzkino. Diese begeistern mit einer großen Auswahl an Filmen, bei der nicht nur Action und Thriller-Fans, sondern auch Freunde von Romanzen und Komödien auf ihre Kosten kommen.

Auch unterwegs sind die Inhalte der LG Channels für Nutzer verfügbar: Denn die LG Channels Mobile App ermöglicht es Zuschauern in Deutschland unzählige Stunden an Inhalten von 50 beliebten Kanälen zu streamen. Darunter Auto Motor und Sport, das die neuesten Autotests bietet, und wedo TV, wo Zuschauer eine Vielzahl von kostenlosen Inhalten von Filmen und Sport sehen können.

Darüber hinaus führt LG in fünf europäischen Ländern AVOD-Titel4 (engl. Advertising Video on Demand) ein, deren Inhalte in Englisch, Deutsch, Spanisch und anderen Sprachen angeboten werden. Diese AVOD-Titel werden dank der Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Minerva Pictures, einer unabhängigen Filmproduktions- und Vertriebsgesellschaft mit Sitz in Rom, die seit 1950 auf dem Film- und audiovisuellen Markt tätig ist, angeboten. Des Weiteren arbeitet LG mit LoveTV Channels zusammen, die sich mit ausgewählten Themen aus Bereichen wie Kino, Umwelt oder Wein auseinandersetzt, sowie mit Shoot for Love, das sich an Fußballliebhaber richtet.

Zudem werden dank der Zusammenarbeit mit ITV Studios neue Kanäle hinzukommen, wie beispielsweise Storylands, das mit hochwertigen, preisgekrönten europäischen Dramen, die von den ITV Studios in Frankreich, Italien und den nordischen Ländern produziert werden. Wer noch nicht auf den Geschmack gekommen ist, wird es bestimmt bei Hell’s Kitchen, moderiert vom weltberühmten Sternekoch Gordon Ramsay, ein Programm mit knallharten Wettbewerben und explosiver Unterhaltung.

www.lge.de