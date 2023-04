Amazon Luna jetzt auch auf dem Samsung Gaming Hub

Cloud-Gaming-Angebot von Amazon umfasst eine Vielzahl an Spieletiteln

Amazon Luna ist ab sofort im Samsung Gaming Hub verfügbar. Zugriff auf eine Vielzahl an Spieletiteln haben Besitze eines 2023er Smart TVs und Smart Monitors ab Modelljahr 2022.

Über den Samsung Gaming Hub können Gamer ohne Downloads oder zusätzliche Hardware nicht nur Spiele von Amazon Luna erleben, sondern auch von weiteren Partnern wie Xbox, NVIDIA GeForce NOW und Utomik3.

Das Angebot des Samsung Gaming Hubs wächst kontinuierlich. Neuester Zuwachs ist Amazon Luna. Ab jetzt können dadurch Besitzer*innen eines 2023er Smart TVs oder Smart Monitors aus dem Jahr 2022 eine Vielzahl an zusätzlichen Spielen über den Samsung eigenen Cloud-Gaming-Service abrufen. „Mit der Aufnahme von Amazon Luna in den Samsung Gaming Hub bieten wir weitere Möglichkeiten, Lieblingsspiele zu zocken und neue Games zu entdecken“, so Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics. „Durch die Zusammenarbeit mit Amazon können nun fast tausend Spiele ohne Umwege auf Samsung Smart TVs und Smart Monitoren der aktuellen Generation gezockt werden. Der Gaming Hub ist eine der ersten Adressen, wenn es um das Streamen von Spielen geht.“

Amazon Prime-Mitglieder können jeden Monat eine wechselnde Auswahl an Spielen auf Amazon Luna ohne zusätzliche Kosten spielen. Im April waren das unter anderem: Yakuza Kiwami 2, Horizon Chase Turbo, The Jackbox Games Party Pack 3 und The Adventure Pals. Diese und alle weiteren Titel des Samsung Gaming Hubs können dank der Controller Passthrough-Funktion sowohl mit einem Luna-Controller als auch mit jedem anderen kompatiblen Bluetooth-Controller bedient werden.

Amazon Luna ist nicht nur auf Samsung Smart TVs und Smart Monitoren der aktuellen Generation verfügbar. Der Cloud-Gaming-Service lässt sich auch über Windows PCs, Macs, Fire TV-Geräte, Fire-Tablets, iOS- und Android-Handhelds sowie Chromebooks abrufen.

Der Gaming Hub von Samsung ist seit dem 30. Juni 2022 verfügbar. Er kombiniert das Know-how von Samsung in Sachen Hardware und Software für ein besonderes Spielerlebnis.

Auf Amazon Luna sind aktuell folgende Abonnements verfügbar: Luna+ kostet 9,99 € pro Monat, Jackbox Games ist für 4,99 € pro Monat erhältlich, und Ubisoft+ Multi Access ist für 17,99 € pro Monat verfügbar. Weitere Informationen zu Luna und Prime Gaming finden Sie unter amazon.de/playluna und gaming.amazon.de.

Weitere Informationen zum Samsung Gaming Hub:

www.samsung.com/us/televisions-home-theater/tvs/gaming-hub