UEFA Champions League Show auf Samsung TV Plus

Ab sofort können Fußballfans die neue UEFA Champions League Show „Champions Week“ von DAZN über DAZN FAST+ bei Samsung TV Plus sehen. Die Vor- und Nachberichte zu den Spielen umfassen exklusive Prognosen der Champions League Woche.

Jede Menge Spannung beim Sport-Streaming: Nachdem im Dezember 2022 der exklusiv auf Samsung TV Plus verfügbare Kanal DAZN FAST+ gestartet ist, dürfen sich Samsung Kunden nun auf die exklusiv produzierte UEFA Champions League Show „Champions Week“ von DAZN freuen. Hier erwarten sie Vorberichte sowie Nachberichte mit den Top-Highlights der Spiele. Die UEFA Champions League-Show wird immer montags und freitags ab 18 Uhr begleitend zu den Spielen nur auf DAZN FAST+ über Samsung TV Plus gezeigt. Vom Achtelfinale am 14. Februar bis zum Finale am 10. Juni sind Sportfans so auf dem aktuellen Stand – natürlich auch kommende Saison ab der UEFA Champions League Vorrunde wieder.

Benedikt Frey, Country Lead DACH – Samsung TV Plus, über die kontinuierliche Erweiterung des Contents im Rahmen der Partnerschaft mit DAZN: „Wir freuen uns sehr, dass die UEFA Champions League wieder startet und in die Finalrunde geht. In diesem Zuge können wir unseren deutschen und österreichischen Samsung TV Plus Kunden exklusiv über DAZN FAST+ ein kostenfreies Fernsehformat rund um die UEFA Champions League anbieten. Ab dem 13. Februar werden in allen UEFA Champions League Wochen exklusiv produzierte Vor- und Nachberichte rund um alle UEFA Champions League Spiele auf DAZN FAST+ zu sehen sein. Los geht es mit vielen Infos und exklusiven Interviews rund um das Spiel Borussia Dortmund gegen den FC Chelsea und allen anderen Spielen der ersten Woche, unter anderem dem Kracher Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München – mit den bekannten DAZN Hosts.“

Haruka Gruber, Senior Vice President Media von DAZN Deutschland, sagt Folgendes zum gemeinsamen neuen Format: „Seit wir im Dezember mit DAZN Fast+ exklusiv auf Samsung TV Plus gestartet sind, kamen Fans bereits in den Genuss, Live-Spiele der Top-Teams aus der LaLiga, Serie A und Ligue 1 kostenfrei verfolgen zu können. Nun, zum Start der UEFA Champions League K.-o.-Phase, bieten wir allen Fußball-Fans mit ‚Champions Week‘ eine dezidierte Show rund um die Königsklasse an, die den Wettbewerb kostenfrei in Wohnzimmer bringt und dabei helfen kann, den Trend der FAST-Channels weiter voranzutreiben.“

UEFA und noch mehr Sport

Neben den Vor- und Nachberichten aus der UEFA Champions League können Samsung TV Plus Nutzer über DAZN FAST+ auch zwei Live-Spiele aus den internationalen Top-Ligen LaLiga, Serie A oder Ligue 1 jedes Wochenende kostenlos streamen sowie im Replay schauen. Die nächsten anstehenden Spiele sind am 18. Februar CA Osasuna gegen Real Madrid um 21 Uhr und am 19. Februar AS Rom gegen Hellas Verona um 20:45 Uhr. Zudem erwartet die Zuschauer auf DAZN FAST+ eine Auswahl an DAZN Originals wie erstklassige Sportdokumentationen, Nachrichten, Interviews mit Sportlern, Boxkämpfe und weitere Sportarten.

Samsung TV Plus steht Nutzer*innen auf allen Samsung Smart TVs ab dem Modelljahr 2016 kostenlos zur Verfügung. Über den Google Play und Galaxy Store kann der Streamingdienst auch als mobile App auf ausgewählten Samsung Galaxy Smartphones und Tablets installiert werden. Neben Serien oder Spielfilmen ist auch das Streamen von Nachrichten und Dokumentationen möglich.

