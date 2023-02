Samsung Premium-Portfolio 2023 mit Quantum Dot-Effekt

Samsung setzt in seinem Premium-Portfolio seit Jahren konsequent auf Quantum Dot-Technologie für überzeugend lebensnahe Bildqualität.

Das spiegelt sich im Smart TV Line-up 2023 wieder: Alle Neo QLED, OLED und Lifestyle TVs bestechen durch den Quantum Dot-Effekt, der für ein farbgewaltiges Seherlebnis zu jeder Tageszeit sorgt. Das zeigt sich im großen Stil in der neuen OLED-Serie, die um zwei Modelle mit 77 Zoll Bilddiagonale erweitert wurde.

Bereits seit 2015 bereichert die Quantum Dot-Technologie das Samsung TV-Portfolio. Seitdem hat das Unternehmen durch den Einsatz der kleinen Quantenpunkte verschiedene TV-Technologien auf die nächste Entwicklungsstufe gebracht, begonnen mit der LCD-Technologie. Daraus resultierten die QLED-Serien und später die Spitzenmodelle Neo QLED. Im letzten Jahr hat Samsung bewiesen: Auch OLED erreicht eine nächste Entwicklungsstufe dank der Kombination mit der Quantum Dot-Technologie. „Das Ergebnis des Quantum Dot-Effekts sind 2,5 Millionen zufriedene Premium-Kund*innen allein in Deutschland“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics, Samsung Electronics GmbH.

Quantum Dot-Effekt für faszinierendes Farberlebnis

Quantum Dot steht für eine Evolution des Farberlebnisses, denn schon seit 2017 bietet Samsung Fernseher mit 100 % Farbvolumen an. Die Helligkeitswerte konnten Jahr für Jahr gesteigert werden, so dass die TVs auch bei Tageslicht ein farbintensives Bild liefern. Neo QLED, QLED und OLED-Modelle haben außerdem die Zertifizierungen „Pantone Validated“ und „Pantone SkinTone Validated“ erhalten. Das führt dazu, dass Nutzer*innen Inhalte genau in der Farbenpracht und Intensität genießen können, wie sie von Urhebern gedacht waren.

Samsung OLED 2023: Farbenrausch statt nur „schwärzestes Schwarz“

OLED genoss bislang vor allem den Ruf, hervorragende Schwarzwerte zu liefern. Seit letztem Jahr bringt Samsung Farbe ins Spiel: Zum tiefen Schwarz gesellt sich ein gewaltiges Farbspektrum. Was OLED jetzt auf ein hohes Level hebt, ist die Kombination mit Quantum Dot. Damit bieten Samsung OLEDs den Nutzer auch die ausgezeichnete Farbwiedergabe, die bisher Neo QLED vorbehalten war. In Kombination mit seinem exklusiven schlanken Infinity One Design und der elegant integrierten One Connect Box, dem leistungsstarken Neural Quantum Prozessor 4K und dem Mehrkanal-Soundsystem, das mit Dolby Atmos eine dreidimensionale Klanglandschaft entstehen lässt, setzt der S95C neue Maßstäbe. So wird die neue 77-Zoll-Variante sicher schnell eine Fangemeinde unter all denjenigen finden, die beim immersiven Entertainment auf OLED setzen, ohne Kompromisse zu machen.

Samsung OLEDs bieten jetzt auch die ausgezeichnete Farbwiedergabe, die bisher Neo QLED vorbehalten war

Neo QLED und Lifestyle TVs – powered by Quantum Dot und KI

Neben OLED runden Samsung Smart TVs der Neo QLED-Serien in 8K und 4K sowie Lifestyle TVs wie The Frame oder The Serif das Premium-Portfolio von Samsung ab. „Wir machen es den Verbrauchern einfach, wenn sie einen neuen Smart TV suchen und dabei besonderen Wert auf die Bildqualität legen,“ sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics. „Wenn sie sich für einen Smart TV mit Quantum Dot-Technologie entscheiden, bekommen sie ein farbintensives Bild – und das ganz unabhängig davon, ob Lifestyle TV, Neo QLED oder OLED.“

Darüber hinaus bietet das neue Line-up eine Vielzahl technischer Highlights wie AI Upscaling, das auch alte Filme im neuen Glanz erstrahlen lässt. 2023 zeigt sich der dafür zuständige Neural Quantum Processor 8K in den Spitzenmodellen QN900C und QN800C noch einmal verbessert und nutzt mittlerweile 64 neuronale Netzwerke, die für bessere Texturen, Detailreichtum, feinere Kanten und reduziertes Rauschen sorgen. Neu ist auch Auto HDR Remastering: Eine KI-Technologie, die auf Deep Learning basiert, analysiert den Unterschied zwischen SDR- und HDR-Inhalten und hebt automatisch den Kontrast, die Farben und die Helligkeit von SDR-Videos und Spielen auf HDR-Niveau.

Neben OLED runden Samsung Smart TVs der Neo QLED-Serien in 8K und 4K das Premium-Portfolio von Samsung ab

Hinzu kommen eine Vielzahl integrierter Services für Arbeit, Fitness und Freizeit sowie die intuitive Einbindung von Smart Home Geräten über den Samsung SmartThings Hub. Über die moderne Funktion 3D Map View behalten Nutzer*innen ihre vernetzten Geräte auf einem personalisierten Grundriss leicht im Blick. Auf intuitive Weise können sie so die eingebundenen Geräte überprüfen und detaillierte Verbrauchsdaten abrufen. Das kann Anreize zum Energiesparen geben. So wird der Samsung Smart TV zum Allrounder, der bei der Bewältigung unterschiedlichster Aufgaben im Alltag unterstützen, Routinen vereinfachen und dazu beitragen kann, das Leben der Nutzer*innen angenehmer und stressfreier zu gestalten.

Die ersten Samsung Smart TVs und Soundbars des 2023er Line-up können ab dem 14. März 2023 vorbestellt werden.

www.samsung.de