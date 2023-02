PoS-Konzept von Loewe sorgt für Aufmerksamkeit

Loewe bietet dem Handel verschiedene Insel-Lösungen und Wände für eine perfekte Präsentation.

Mit einem aufmerksamkeitsstarken Konzept für den Point of Sale (PoS) bietet die Loewe Technology GmbH ihren Fachhandelspartnern umfangreiche und durchdachte Verkaufs-Unterstützung. Zur Verfügung stehen sowohl neue PoS-Wände als auch diverse Insel-Lösungen und PoS-Module. Auch für die junge Marke We. by Loewe steht ein eigenständiges PoS-Konzept zur Verfügung. Bisher konnten bereits über 100 Händler in neun Ländern mit den neuen PoS-Konzepten ausgestattet werden. Zusätzlich bietet Loewe dem Fachhandel auch eine Reihe neuer, speziell für den PoS konzipierte, Werbematerialien.

Loewe bekennt sich im Vertrieb klar zur seinen Fachhandelspartnern. Um diese auch am Point of Sale bestmöglich zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, die Marke auch entsprechend in Szene setzen zu können, hat Loewe ein aufmerksamkeitsstarkes PoS-Konzept entwickelt. Dieses wird schrittweise jedem interessierten Händler zur Verfügung gestellt, bis heute haben bereits 100 Händler den neuen Marken-Auftritt in ihr Geschäft integriert. Bei dieser Integration arbeitet das Loewe Marketingteam stets in enger Abstimmung mit dem jeweiligen Händler zusammen, um das PoS-Konzept den vorhandenen Gegebenheiten vor Ort individuell anpassen zu können und so immer eine perfekt passende Lösung zu finden.

Auf einer Wandfläche von sechs Metern kann der Fachhandel das komplette Programm, TV und Audio, von Loewe präsentieren.

Ziel des Konzeptes ist es, einen neuen Marken-Auftritt im Handel zu schaffen, bei dem Loewe adäquat sichtbar ist, in der Außen- sowie auch Innenwahrnehmung im jeweiligen Ladengeschäft. Das Loewe PoS-Konzept umfasst daher viele verschiedene Lösungen, passend für jede Ladengröße: Die Handelspartner haben die Wahl zwischen unterschiedlich großen Wänden und Inseln, die mit diversen Modulen ergänzt werden können. Alle Lösungen bestechen mit ihrem modernen Design und einer hochwertigen Darstellung der Geräte. Sie bieten dabei genug Platz für die verschiedenen Loewe TV- und Audio-Produkte, die nun gleichermaßen exzellent in Szene gesetzt werden und makellos zusammen präsentiert werden können. So wird die Strahlkraft von Loewe als Luxus-Marke an den PoS gebracht und die starke Kompetenz der Kronacher Traditionsmarke im Premiumsegment wird glaubwürdig vermittelt.

Loewe PoS-Werbematerialien

Um die Sichtbarkeit und Kommunikation am Point of Sale außerdem bestmöglich zu erhöhen, bietet Loewe seinen Handelspartnern eine Reihe von Werbematerialien, die in den Läden eingesetzt werden können: So stehen zu jedem TV- und Audiogerät passenden Materialien und Druckprodukte bereit. Damit kann bereits im Schaufenster oder im Ladeneingang auf das vielfältige Loewe Sortiment hingewiesen werden. Zudem können so an verschiedenen Geräten erste Informationen und Werbemittel platziert werden.

Darüber hinaus steht auch eine Neuauflage des Loewe Katalogs zur Verfügung. Dieser beinhaltet alle Loewe Produkte, beleuchtet die Geschichte der Marke und stellt die Nachhaltigkeitsanstrengungen und das Service-Angebot der Loewe Technology GmbH vor. So gibt der Katalog den Händlern ein weiteres Instrument an die Hand, um Kunden die Loewe Welt adäquat vorstellen zu können. Er unterstützt bei der Kaufberatung mit vielen Argumenten und allen wichtigen Informationen. Mit seiner sehr wertigen Gestaltung wird der Katalog dabei auch dem hohen Design-Anspruch bei Loewe gerecht.

