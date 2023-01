Loewe feiert 100 Jahre Erfindergeist

Am 22. Januar wird die Marke 100 Jahre alt. Gegründet 1923, hat sich Loewe zu einem weltweit agierenden Traditionsunternehmen im Luxussegment entwickelt.

Über Jahrzehnte hat Loewe maßgeblich die Unterhaltungselektronik-Branche mit Meilensteinen in Design, Technik und Innovation geprägt. Loewe steht heute für Erfindergeist und eine einzigartige Verbindung von deutscher Ingenieurskunst, Exzellenz, exklusivem Design und Qualität. Die Loewe Designphilosophie bringt kontinuierlich Ikonen hervor, die bis ins kleinste Detail durchdacht und für die für Loewe typische Langlebigkeit gemacht sind. So werden immer wieder aufs Neue magische Produkterlebnisse im Alltag von Menschen kreiert, um heute und auch zukünftig mit der Marke Loewe zu begeistern. Das Jubiläum wird das ganze Jahr über gefeiert, der Startschuss fällt am 2. März mit einem Festakt zur Eröffnung der Sonderausstellung „100 Jahre Loewe Designgeschichte“ am Loewe-Heimatstandort Kronach. Im Verlauf des Jubiläumsjahres werden viele weitere Events und Aktivitäten sowie diverse Kommunikationsmaßnahmen folgen.

Loewe feiert 2023 100-jährige Firmengeschichte: Auch ein Jahrhundert nach der Gründung durch Siegmund und David Ludwig Loewe in Berlin prägt die Marke das Segment der Unterhaltungselektronik und ist heute als Loewe Technology GmbH in 42 Ländern mit einem breiten Sortiment an hochwertigen, eleganten TV- und Audioprodukten aktiv. Herzstück von Loewe sind der hochtechnisierte Produktionsstandort und die 200 Mitarbeitenden maßgeblich am Stammsitz in Kronach. Dort entstehen wahre Ikonen, denn Loewe steht für ästhetisch anspruchsvolles Design: Zeitlos, hochfunktional, minimalistisch – diese Attribute prägen die Designphilosophie. Produkte von Loewe sind bis ins kleinste Detail durchdacht und – typisch Loewe – für Langlebigkeit gemacht. So kreiert die Marke Loewe nach wie vor immer wieder magische Produkterlebnisse im Alltag der Menschen.

Tradition bei Loewe: Sich immer wieder neu erfinden.

Die Geschichte der Marke Loewe ist voller beeindruckender Meilensteine: 1931 präsentierte Loewe zusammen mit dem Forscher Manfred von Ardenne das weltweit erste vollelektronische Fernsehgerät, das 1933 in die Serienproduktion ging. Nach der Eröffnung der Produktionsstätte in Kronach 1948 beeindruckte Loewe mit weiteren Pionierleistungen rund um das moderne Fernsehen und der Unterhaltungselektronik. So etablierte Loewe 1951 mit dem Model Iris das erste in Serie gefertigte Fernsehgerät auf dem Markt. 1963 machte der Loewe Optaport die Fernsehunterhaltung zum ersten Mal mobil und mit der Einführung des Farbfernsehens gegen Ende der 1960er Jahre zudem auch noch wirklichkeitsnäher. Anfang der 1980er Jahre stellte Loewe mit dem Stereo-Fernseher eine weitere Marktinnovation vor. Nach dem Aufkommen des Internets präsentierte Loewe 1997 mit dem Xelos@Media den ersten Smart-TV.

In der langen Geschichte von Loewe markiert das Jahr 2019 den Beginn einer neuen Ära für das Unternehmen: Seit der Übernahme durch Aslan Khabliev ist Loewe ein inhabergeführtes Familienunternehmen, Khabliev fungiert als Eigentümer und CEO. Bei der Loewe Technology GmbH entstehen am Stammsitz im oberfränkischen Kronach in der traditionsreichen Manufaktur mit hochtechnisierten Produktionslinien weiterhin nachhaltige High-Tech-Produkte par excellence – Loewe ist stolz auf seine Firmen-DNA „Engineered & Made in Germany“. Seit 2019 hat das Unternehmen den Wiedereintritt in den Markt mit mehr als 20 neuen Produkten aus dem TV- und Audio-Segment eindrucksvoll realisiert.

A Century Of Excellence: „Made in Germany“ aus Kronach

Mit dem Hauptsitz und der Produktionsstätte in Kronach bekennt sich Loewe weiterhin klar zu seiner Tradition und bleibt auch in Zukunft fest in der Region verwurzelt. Die eigene Produktion in Deutschland auf Basis des Manufaktur-Gedankens ermöglicht zudem eine hohe Anpassungsfähigkeit: Im Gegensatz zur Massenproduktion stehen bei Loewe Individualität und Flexibilität der Produktkonzepte im Fokus.

Ein ebenso wichtiger Bestandteil der Loewe-DNA ist Nachhaltigkeit: Das Unternehmen hat sich der Herstellung von formschönen, hochfunktionalen, modernen, zeitlosen und langlebigen Geräten verpflichtet. Durch die Auswahl der edelsten und hochwertigsten Materialien entstehen in sorgfältiger Präzisionsarbeit nachhaltige Produkte, die mit Energie-Effizienz, Software-Updates sowie jahrelanger Reparaturfähigkeit überzeugen. Zudem läuft die Produktion bereits heute zu 100 Prozent mit Öko-Strom.

Ein neues Jahrhundert Exzellenz

Die heutige, global agierende Marke blickt mit Leidenschaft und Stolz auf ihre außergewöhnliche Historie voller Innovationskraft, Tradition und handwerklicher Perfektion „Made in Germany“. Die 100-jährige Geschichte wird mit einem klaren Fokus auf das Luxussegment fortgesetzt, denn auch im neuen Loewe Jahrhundert bleibt die Marke ihren Wurzeln treu und wird die Kernsegmente TV und Audio als Innovationstreiber weiterhin nachhaltig prägen. Das gekonnte Zusammenwirken von technischen Meisterwerken und eleganten Designikonen bleibt dabei auch weiterhin das Markenzeichen – so wird sich Loewe als Referenz für Luxus im TV- und Audio Portfolio weltweit etablieren. Die Perfektionierung der hochwertigsten Komponenten der Branche ist der Anspruch von Loewe.

Die Loewe Technology GmbH wird diesen Anspruch und die Kultur des Sich-immer-neu-Erfindens bewahren sowie die überragende Handwerkskunst mit der Schaffung von Luxuserlebnissen par excellence fortführen. Daneben wird im Jubiläumsjahr ein Fokus auf dem Ausbau der globalen Präsenz durch die Intensivierung wertvoller Beziehungen zu bestehenden und neuen Partnern und der Stärkung der Markensichtbarkeit in ausgewählten Vertriebskanälen liegen. Loewe wird in alle Kontaktpunkte mit dem Verbraucher investieren, von der Sichtbarkeit am Point of Sale über die Online-Präsenz bis hin zum Service. Beim Vertrieb der Loewe Produkte setzt das Unternehmen auch in Zukunft auf eine enge Zusammenarbeit mit dem qualifizierten Fachhandel und einem internationalen Partnernetzwerk.