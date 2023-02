Philips Ambilight TV-Flaggschiff OLED+908 mit META OLED-Panel

Egal welche Inhalte, ob Filme, Sport oder Spiele, TP Vision bietet mit seinen Philips TVs ein her-vorragendes Erlebnis auch für allerhöchste Ansprüche. Der neue OLED+908 basiert dabei auf dem weiterentwickelten, neuen P5-Prozessor der 7. Generation.

Der OLED+908 wird ab Herbst 2023 in den Größen 55, 65 und 77 Zoll verfügbar werden. Er kombiniert die bemerkenswerten Eigenschaften des neuesten META OLED-Panels mit der über-ragenden Rechenleistung des P5 AI-Prozessors der 7. Generation, einem integrierten Bowers & Wilkins-Soundsystem und dem dreiseitigen „Next Gen“-Ambilight. Das Ergebnis ist ein einzigartiges, immersives Fernseherlebnis in allerhöchster Bildqualität.

Das neue META OLED-Panel verwendet eine Micro Lens Array-Schicht und einen META-Algorithmus zur Steigerung der Helligkeit, um eine Spitzenhelligkeit von bis zu 2.100 Nits zu erreichen, was einer Steigerung von 70 Prozent entspricht. Gleichzeitig bietet das neue Panel einen noch größeren Betrachtungswinkel sowie eine verbesserte Energieeffizienz.

Mit der jetzt 2. Version von Ambient Intelligence passt der P5 AI-Prozessor der 7. Generation Helligkeit, Gamma und Farbwiedergabe noch präziser in Echtzeit an das Umgebungslicht an. Dafür kommt ein neuer XYZ-Lichtsensor zum Einsatz, der die Farbtemperatur des Lichts im Raum misst, um so in Echtzeit den Weißpunkt des Displays exakt dem Licht im Raum anzupassen.

Das verbesserte Super-Resolution-Feature des P5-Prozessors überzeugt mit einer außergewöhnlichen Kantenschärfe und sorgt für die Darstellung feinster Details im Hauptbereich der jeweiligen Bildszene.

Der beeindruckende Klang steht der außergewöhnlichen Bildqualität nicht nach – dank des 3.1-Soundsystems von Bowers & Wilkins mit 80 Watt Leistung. Sechs, auf der Vorderseite platzierte Lautsprecher, die in einer LCR-Anordnung (Left, Center, Right) direkt auf den Zuhörer gerichtet sind, sorgen für eine besonders weite Klangbühne mit kristallklaren Dialogen. Die tiefen und präzisen Bässe liefert ein großer, rückwärtig montierter Subwoofer, der von vier passiven Radiatoren unterstützt wird.

Wie alle 2023er OLED Ambilight-TVs wird auch der OLED+908 mit dem neuen Google TV OS ausgestattet sein – einer verfeinerten Version des bekannten Android TV-Erlebnisses mit einer intuitiveren Benutzeroberfläche und einem Startbildschirm, der noch mehr auf personalisierte Inhalte und Empfehlungen setzt. Google TV erlaubt zudem einen einfacheren Zugang zu den wichtigsten Einstellungen und Funktionen und überlagert durch kompaktere Menüs die Bildschirminhalte weniger stark als bisher.

Das minimalistische Design des OLED+908 zeichnet sich durch einen dunklen, superschlanken Metallrahmen aus, der mit dem dunklen Audiomix-Lautsprechertuch von Kvadrat und einem offenen Metallfuß kombiniert ist. Der OLED+908 verfügt außerdem über eine neue Fernbedienung mit einem über USB-C wiederaufladbaren Akku und einem neuen „123“-Hot-Key zum Ein- und Ausschalten der Tasten-Hintergrundbeleuchtung. Zusätzlich ist auch ein Bewegungssensor, der die Tastenbeleuchtung aktiviert, verbaut.

www.philips.de