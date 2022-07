LEDVANCE Deckenleuchte SUN@Home bekommt Schöner Wohnen Award

LEDVANCE SUN@HOME Deckenleuchte wird vom Wohnmagazin mit dem „BEST OF DESIGN 2022 Award“ prämiert.

Noch vor dem Launch der Circular Deckenleuchte aus der SUN@HOME-Serie hat LEDVANCE dafür eine begehrte Design-Auszeichnung ergattern können: SCHÖNER WOHNEN, Europas größtes Wohnmagazin, hat das neue Leuchtenmodell mit dem BEST OF DESIGN 2022 Award bedacht. Ausschlaggebend waren die Kombination aus zeitlosem Design und innovativer Lichttechnologie. Die Leuchte kommt im Herbst in den Handel.

Mit dem neuen Siegel „BEST OF DESIGN” prämiert SCHÖNER WOHNEN hohe Qualität und einzigartige Designkonzepte in der Einrichtungsbranche, um Kunden eine Orientierungshilfe zu bieten und besser über Trends und Produkte informieren zu können. Neben dem Design spielen für die Redaktion Faktoren wie Nachhaltigkeit, Ergonomie und Funktionalität eine Rolle.

Mit SUN@HOME bietet LEDVANCE ein komplettes Sortiment an innovativen Leuchten an, die wie keine anderen das natürliche Tageslicht wiedergeben und so nicht nur das Wohlbefinden steigern, sondern auch die Leistungsfähigkeit. Das Portfolio besteht aus Lampen und Indoor-Leuchten für das Home-Office mit Tisch-, Steh- und Monitorleuchten (z.B. SUN@HOME PANAN Desk TW), sowie Wand- und Deckenleuchten für Wohnbereiche wie das Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer (z.B. SUN@HOME Moodlight TW). Die neuen Produkte unterstützen biodynamische Effekte ähnlich dem Sonnenlicht und haben damit positive Auswirkungen auf das eigene Wohlbefinden. So fühlen sich Nutzer beispielsweise wacher, agiler und können sich besser konzentrieren. Mit ihrer besonders guten, natürlichen Farbwiedergabe (CRI >95), dem geringen Anteil an blauem Licht sowie der automatischen Anpassung von Lichtfarbe und -intensität an das natürliche Tageslicht (zwischen 2 200 K bis 5 000 K) bietet die neue Produktreihe eine sehr hohe Lichtqualität, die den natürlichen circadianen Rhythmus unterstützt. Die SUN@HOME Produktreihe bewegt sich im preislichen Rahmen von 14,95 bis 299,95 Euro.

Weitere Informationen über das SUN@HOME-Portfolio hier:

https://www.ledvance.de/consumer/human-centric-lighting.