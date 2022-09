Leistungsstarke Wireless Power Banks von Varta

Mit den neuen Varta Wireless Power Bank Kapazitäten von 15.000 und 20.000 mAh sowie der bereits im vergangenen Jahr präsentierten 10.000 mAh Wireless Power Bank bietet Varta für jede Situation die passende tragbare Ladelösung und trägt dem steigenden Energiebedarf im mobilen Alltag Rechnung.

Die Varta Wireless Power Banks bringen das Wort Flexibilität auf ein ganz neues Level: Bis zu vier Geräte können mit der leistungsstarken Power Bank gleichzeitig geladen werden, eines davon kabellos, sofern mit dem Standard kompatibel, über die integrierte Qi-Ladespule. Drei weitere Geräte lassen sich per Kabel mit der Wireless Power Bank verbinden: Zwei davon per USB A, eines am USB Type C-Anschluss. Dank PD- und Quick Charge-Technologie werden sie nicht nur schnell aufgeladen, dies geschieht dank intelligenter Kommunikation zwischen Power Bank und angeschlossenem Gerät auch auf besonders schonende Weise. Mit der Erweiterung der Wireless Power Bank Range hat Varta die Leistungsfähigkeit der Power Delivery Ladefunktion über den USB Type C Anschluss aller Power Banks auf bis zu 20 Watt angehoben, um Geräte noch schneller bei gleichbleibendem Akku-Schutz aufzuladen. Zusätzlich ist bei allen Modellen nun auch Pass-Through Charging enthalten. Dadurch lässt sich die Wireless Power Bank auch dann nutzen, wenn sie selbst gerade aufgeladen wird. Vier weiße LED-Anzeigen geben Aufschluss über den aktuellen Ladestatus der Power Bank, zwei blaue LEDs zeigen an, ob Quick Charge oder Wireless Charging aktiv ist.

Mit Sicherheit ein echter Blickfang

Ihr schlichtes, modernes Design macht die Varta Wireless Power Banks zu einem echten Hingucker. Größtenteils in Weiß gehalten, sorgt der graue Qi-Ladekreis auf der Vorderseite ebenso wie das graue Varta Logo für einen eleganten Akzent. Zusätzlich sind die Power Banks für die gebotene Kapazität sehr handlich und passen in jede Tasche oder Rucksack. Damit sind die Power Banks die idealen Begleiter für Business Meetings oder unterwegs im Café um die Ecke.

Mit den drei nun verfügbaren Kapazitäten der Wireless Power Bank hat Varta die perfekte Basis geschaffen, um aus dem mobilen Alltag mehr herauszuholen. Bis zu 5,5 Smartphone-Ladezyklen[1] mit der Wireless Power Bank 20000 wappnen selbst den größten Stadtnomaden für jedes Abenteuer. Egal, ob das Telefonat mit dem besten Freund bis in den frühen Morgen dauert, die wichtige E-Mail auf dem Tablet geschrieben werden muss, oder ein leerer Akku das sichere Game Over bedeuten würde: Die Wireless Power Banks von Varta geben die Sicherheit, keinen wichtigen Moment verpassen zu müssen.

Dabei überzeugen die Wireless Power Banks nicht nur mit Design und Leistung in bewährter Varta Qualität. Die Energielieferanten sind auch mit Advanced Safety Technology ausgestattet, womit sie unter anderem gegen Überspannung, Tiefenentladung sowie Kurzschlüsse geschützt sind.

Die überarbeitete Varta Wireless Power Bank 10000, sowie die neuen Varta Wireless Power Bank 15000 und Varta Wireless Power Bank 20000 sind ab sofort für 32,99 Euro, 39,99 Euro und 44,99 Euro erhältlich.

www.varta-ag.com/de/konsument