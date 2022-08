Die neue Outdoor Sports H30R Wireless Pro von VARTA

Mit der Outdoor Sports H30R bringt VARTA eine neue Stirnleuchte mit hoher Leistung und kabelloser Ladefunktion (Wireless Charging) auf den Markt.

Um dem Einbruch der Dunkelheit zu trotzen und seiner Leidenschaft zum Joggen, Wandern oder Campen weiter nachgehen zu können, braucht es vor allem eines: vollen Durchblick in jeder Situation. Mit den Outdoor Sports Stirnleuchten von VARTA ist das kein Problem. Die Outdoor Sports H30R Wireless Pro, das neue Flaggschiff der Reihe, bietet modernste Technik, praktische Funktionen und den Tragekomfort, der Nutzer der H10 Pro und H20 Pro bereits seit ihrer Veröffentlichung begeistert.

Wie die anderen Stirnleuchten besticht die Outdoor Sports H30R Wireless Pro durch das moderne, schlichte VARTA-Design an Leuchtkopf und Kopfband und übersteht einen Falltest aus zwei Metern Höhe ohne Probleme. Das Wireless in ihrem Namen verdient sich das neue Flaggschiff der Serie beim Ladevorgang. Anstelle der drei zur Inbetriebnahme erforderlichen AAA Batterien der H10 Pro und H20 Pro, arbeitet in der H30R Wireless Pro ein fest verbauter Lithium-Polymer Akku mit einer Kapazität von 1.800 mAh. Im Lieferumfang enthalten ist eine passend zur Leuchte in schwarz gestaltete Ladestation, auf die die H30R Wireless Pro einfach aufgelegt und kabellos geladen werden kann. Wann sie geladen werden muss, zeigt das Topmodell der Outdoor Sports Reihe über eine kleine LED unterhalb der Linsen an.

Dank IPX7 Zertifizierung gehen der H30R Wireless Pro auch bei einem kurzzeitigen Untertauchen oder einem starken Regenschauer nicht die Lichter aus. Wie schon die Outdoor Sports H20R besitzt auch das Top-Modell drei dimmbare Leuchtmodi sowie einen roten Lichtmodus für bessere Sicht bei vollkommener Dunkelheit. In puncto Leuchtkraft spielt die H30R Wireless Pro in einer eigenen Liga: Sie bietet 400 Lumen Lichtleistung auf eine Distanz von bis zu 45 Metern. Für die perfekte Ausleuchtung sorgt dabei der schwenkbare Leuchtkopf. Zurück vom Ausflug in die Natur geht die H30R bis zum nächsten Abenteuer im Outdoor Equipment auch nicht verloren. Durch die praktische Ladestation hat die Stirnleuchte ihren angestammten Platz sicher und ist selbst in der unübersichtlichsten Aufbruchstimmung immer griff- und dank vollem Akku auch einsatzbereit. In Kombination mit einer VARTA Power Bank, die ebenfalls in einem gut ausgestatteten Wandergepäck fehlen darf, lässt sie sich zudem auch bei längeren Aufenthalten in Bergen oder Wäldern problemlos und vor allem sicher wieder aufladen.

Mit der H30R Wireless Pro wird das Outdoor Sports Stirnleuchten-Angebot von VARTA abgerundet. Die Serie bietet mit der H10 das ideale Einstiegsmodell für Sportbegeisterte, die sich am liebsten an der frischen Luft betätigen und einen unkomplizierten Erstkontakt mit Stirnlampen suchen. Fortgeschrittene Kletterer, Wanderer oder Camper finden in der Outdoor Sport H20 einen deutlich größeren Funktionsumfang für alle Lebenslagen. Naturliebhaber mit einem Hang zu technischen Features sind bei der H30R zu Hause. Mehr Leistung, ein fest verbauter, leistungsstarker Akku mit Ladestation und ein schlichtes Design sind die Hauptmerkmale des Top-Modells der Serie. Die Outdoor Sports H30R Wireless Pro ist ab September für 34,99 Euro erhältlich.

