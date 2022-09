Neue Varta Taschenlampen der Aluminium Lights Pro Reihe

Es gibt viele Dinge, die essenziell für einen gut geführten Haushalt sind. Neben den klassischen Vertretern wie kleinen Küchengadgets, ist die Taschenlampe ein unterschätzter Held.

Fast schon unscheinbar und selbstverständlich ist sie aber in diversen Haushaltssituationen ein praktischer Helfer. Ausschlaggebend dafür, wie hilfreich sie sein kann, sind Attribute wie starke Licht- und Batterieleistung sowie eine hohe Zuverlässigkeit. Die Aktualisierung der Aluminium Lights Reihe von VARTA bietet leistungsstarke LED-Taschenlampen in verschiedenen Größen in modernem, zeitlosem Design. Die drei neuen Produkte Aluminium Light F10, F20 und F30 Pro sind ab September im Handel erhältlich.

Im Alltag müssen manchmal Details in ein besseres Licht gerückt werden – ob im Keller, unter der Spüle, in der Garage oder im Kofferraum. Daher ist es nützlich, eine zuverlässige und leistungsstarke Taschenlampe parat zu haben, mit der man ganz flexibel und bedarfsgenau in alle Situationen Licht bringen kann, ohne beim Design Kompromisse einzugehen.

Mit ihrer stoßfesten Linse sowie einem stabilen Aluminiumgehäuse, das einem Fall aus bis zu einem Meter Höhe standhält, sind die Aluminium Lights Pro für alle Lebenslagen die richtigen Begleiter. Alle drei Modelle sind mit einem mechanischen Schalter am hinteren Ende ausgestattet, mit dem zwischen drei unterschiedlichen Leucht-Modi gewechselt werden kann. Zur Auswahl stehen neben zwei unterschiedlichen Helligkeitsstufen auch ein Stroboskop-Modus.

Zusätzlich zu den verschiedenen Lichtstärken kann mittels eines smarten Schiebemechanismus zwischen einem Spot-Modus für das gezielte Ausleuchten kleinerer Bereiche und einem Flut-Modus, der ein breites Sichtfeld ausleuchtet, variiert werden. So ist eine situativ richtige Ausleuchtung nur einen Handgriff entfernt.

Mit ihrem modernen, zeitlosen Design aus schwarzem, gebürstetem Aluminium mit silberner Einfassung des Leuchtkopfes, fügen sich die Aluminium Lights Pro in jedes Interieur ein und sind so unaufdringliche, aber stets verfügbare Begleiter im Alltag. Dank der texturierten Oberfläche, die den Leuchten eine angenehme Wertigkeit verleiht und das reduzierte, elegante Produktdesign unterstreicht, liegen die drei Leuchten optimal und sicher in der Hand.

Hervorzuheben ist ebenfalls das geringe Gewicht (F10 Pro: 31 Gramm, F20 Pro: 86 Gramm, F30 Pro: 96 Gramm) der Modelle, was sie zu leistungsstarken Leichtgewichten macht, die auch bei längerer Nutzung nicht unangenehm schwer werden. Wenn die Lampen kurzfristig nicht benötigt werden, lassen sie sich mit dem integrierten Taschenclip ganz einfach zum Beispiel an der Hosentasche befestigen.

Die verschiedenen Modelle werden mit lediglich zwei bis drei Batterien betrieben (F10: 2 AAA, F20: 2AA, F30: 3 AAA) und weisen trotzdem eine lange Laufzeit (F10 bis zu 25 Stunden, F20 bis zu 35 Stunden, F30 bis zu 50 Stunden) bei enormer Leucht-Reichweite (F10 bis zu 45 Meter, F20 bis zu 70 Meter, F30 bis zu 150 Meter) auf. Alle drei Modelle beinhalten die jeweils notwendigen Batterien im Lieferumfang.

Die drei neuen Modelle der Aluminium Light Range in bewährter VARTA Qualität sind ab sofort im Handel erhältlich. Die UVP beträgt 12,99 € für die Aluminium Light F10 Pro, 16,99 € für die Aluminium Light F20 Pro sowie 18,99€ für die Aluminium Light F30 Pro.

www.varta-ag.com/de/konsument