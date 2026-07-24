Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra und Fold8 Enterprise Edition

Samsung hat die nächste Generation seines Fold Smartphones vorgestellt. Z Fold8 Ultra und Fold8.

Mit der achten Generation seiner Foldables hat Samsung den Formfaktor konsequent für den professionellen Einsatz weiterentwickelt. Ob im Außendienst, Vertrieb oder im Meeting: Das Samsung Galaxy Z Fold8 passt sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen im Arbeitsalltag an. Das Cover-Display im Format 10,1:16 eignet sich für schnelle Aufgaben wie Nachrichten oder Recherchen unterwegs. Für produktive Arbeitsphasen steht das Hauptdisplay im Booklet-Format mit einem Seitenverhältnis von 4:3 bereit. Es orientiert sich an vertrauten Dokumentenformaten und bietet viel Raum für die komfortable Bearbeitung von Texten, Präsentationen oder das Anschauen von Produktdokumenten – für ein immersives Nutzungserlebnis. Mit einem Gewicht von nur 201 Gramm unterstützt das handliche Samsung Galaxy Z Fold8 produktives Arbeiten nahezu überall.

Die neue Titanschutz-Technologie von Samsung hält die Geräte dünn, ohne ihre Strapazierfähigkeit zu verringern und reduziert die Sichtbarkeit der Knickfalte. Eine Kombination aus einer Folie mit Titanlegierung und einer überarbeiteten Titanplatte hält Druck und Stößen stand und bleibt zugleich flexibel genug für häufiges Falten. Durch das verbesserte Zusammenspiel von Scharnier, Display-Spannung und Magnetkraft lassen sich die Smartphones leicht klappen.

Agentic AI unterstützt im Arbeitsalltag

Auch die weiterentwickelten agentenbasierten Galaxy AI Funktionen können jetzt ihr Potenzial für den Business-Alltag entfalten. Sie unterstützen kontextbezogen bei Aufgaben und Workflows dabei, wiederkehrende, zeitraubende Arbeitsschritte effizienter zu gestalten. Optimiert für den faltbaren Formfaktor steht Galaxy AI mit Google Gemini jetzt in noch mehr Apps und Diensten zur Verfügung als bisher und nutzt die große Bildschirmfläche für komfortables Multitasking.

Now Brief7 organisiert den vollgepackten Arbeitstag und kann beispielsweise anstehende Termine, aktuelle Verkehrsinformationen sowie Details für das nächste Meeting zusammenfassen. Now Nudge8 macht aus Erkenntnissen konkrete Handlungsempfehlungen. Die AI-Funktion erkennt Zusammenhänge innerhalb von Aufgaben und Konversationen und schlägt passende nächste Schritte vor. So erinnert Now Nudge etwa nach einer Besprechung daran, einen Folgetermin einzuplanen oder die Adresse des nächsten Meetings zu recherchieren.

Die Preise für diese Edel-Smartphones bewegen ab 2.000 Euro aufwärts