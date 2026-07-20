Sonepar-Weiterhelfer-Show mit German Brand Award ausgezeichnet

Elektrogroßhändler Sonepar vermittelt Fachwissenn unterhaltsam praxisnah



Der Elektrogroßhändler Sonepar hat den German Brand Award GOLD in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Communication – Movies, Commercials & Virals“ für sein Videoformat Sonepar- Weiterhelfer-Show erhalten. Die Videoreihe verbindet Fachwissen, konkrete Anwendungen und Unterhaltung zu einem praxisnahen Informationsangebot für Elektrofachhandwerker. Das Format kommt inzwischen auf mehr als 60 Folgen und über drei Millionen Aufrufe.



Ob erneuerbare Energien, Beleuchtung, Montage-Komponenten oder Werkzeuge: Im Mittelpunkt steht stets der konkrete Mehrwert für den Arbeitsalltag. Die Zuschauer erfahren, welche Vorteile die Lösungen bieten, wie sie sich effizient montieren lassen und wie sie damit bei ihren Kunden punkten können. Neben Produktvorstellungen informiert die Sonepar-Weiterhelfer-Show zudem über aktuelle Fördermöglichkeiten und neue Vorschriften. Eine Folge widmet sich beispielsweise § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und zeigt Möglichkeiten der technischen Umsetzung.

Die Informationen kommen aus erster Hand: In vielen Folgen begrüßt der Sonepar- Moderator Experten der Herstellerpartner, die ihre Lösungen im realen Einsatz präsentieren. Gemeinsam werden Produkte getestet, Anwendungen erklärt und praktische Tipps gegeben. Dabei setzt die Weiterhelfer-Show bewusst auf eine lockere, kreative und nahbare Umsetzung. Die Wissensvermittlung bleibt fachlich fundiert, wird aber unterhaltsam erzählt – ehrlich, verständlich und mit einem feinen Augenzwinkern. So entsteht ein Format, das nicht nur informiert, sondern die Zielgruppe dort erreicht, wo sie konkrete Unterstützung für ihren Arbeitsalltag sucht. „Mit der Weiterhelfer-Show machen wir Fachwissen dort zugänglich, wo es gebraucht wird: nah an der Praxis, verständlich erklärt und mit einem klaren Mehrwert für den Arbeitsalltag“, so Lars Maschmeyer , Leiter Omnichannel Content Marketing bei Sonepar Deutschland. „Unser Anspruch ist es, Elektroprofis nicht nur Produkte vorzustellen, sondern ihnen Wissen, Orientierung und konkrete Impulse zu geben.“

Mehr als drei Millionen Aufrufe

Die Resonanz zeigt, dass der Ansatz funktioniert: Die Weiterhelfer-Show kommt inzwischen auf über drei Millionen Aufrufe. Mehr als 60 veröffentlichte Folgen ergeben zusammen über sieben Stunden Videocontent rund um Produkte, Lösungen und Anwendungen für die E-Branche

Damit hat sich die Weiterhelfer-Show zu einem relevanten und authentischen Touchpoint in der Markenkommunikation von Sonepar entwickelt – für Elektroprofis ebenso wie für Herstellerpartner, die ihre Lösungen unmittelbar einer relevanten Fachzielgruppe präsentieren können.

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