Fallout-Universum auf Samsung Fernsehern

Fans und Neugierige können das Fallout-Universum sowohl über die Spiele der Reihe als auch über die Serie erkunden

Nach langem Warten startet die zweite Staffel der Hitserie Fallout auf Prime Video. Anlässlich des Staffelstarts kooperiert Samsung mit Amazon, Bethesda Softworks und Xbox, um das postapokalyptische Fallout-Universum für langjährige Fans aber auch Fallout-Neulinge erlebbar zu machen.

Nutzer von Samsung TVs können die erste Staffel der Serie deshalb vom bis zum 25. Dezember 2025 kostenlos und ohne Abo auf Samsung TV Plus streamen oder direkt in die beliebte Spielereihe eintauchen und Fallout 76 samt neuestem Update über die Xbox-App im Gaming Hub spielen.

Fallout auf Samsung TV Plus und Prime Video erleben

Schon seit Jahren begeistert die postapokalyptische Welt der Fallout-Spielereihe seine Fans. Mit der eigenen Prime Video-Serie wurde das Fallout-Universum im vergangenen Jahr noch einmal erweitert. Nun steht die zweite Staffel der gefeierten Serie in den Startlöchern und Samsung bietet Fans und Fallout-Neulingen gleichermaßen die Gelegenheit in deren postapokalyptische Welt einzutauchen. Zwischen dem 3. und dem 25. Dezember können Nutzer eines Samsung TVs die komplette erste Staffel der Serie kostenlos und ohne Abo auf Samsung TV Plus anschauen – perfekt für alle, die die Handlung in beeindruckender Bild- und Tonqualität kennenlernen oder noch einmal erleben wollen. Ab dem 17. Dezember geht es dann mit der neuen Fallout-Staffel auf Prime Video weiter.

Fallout 76: Burning Springs jetzt im Samsung Gaming Hub spielen

Mit „Burning Springs“ hat das Spiel Fallout 76 sein bisher größtes Update erhalten. Das Hitgame samt dem kostenlosen Update ist ab sofort über den Xbox Game Pass³ im Samsung Gaming Hub⁴ spielbar. Als besonderes Highlight erwartet Gamer*innen der aus der TV-Serie bekannte Charakter „The Ghoul“, der erstmals direkt im Spiel erlebt werden kann. Dadurch verwischen Spielehersteller Bethesda und Streaminganbieter Prime Video die Grenzen zwischen Spiel und Serie noch stärker und machen ein immersives Fallout-Erlebnis auf Samsung TVs möglich.

„Diese Kooperation zeigt, wie Samsung das Home Entertainment immersiv ausgestaltet. Wir vereinen Gaming, Streaming und spannende Inhalte, die im Gaming Hub, auf TV Plus oder Prime Video erlebt werden können, auf nur einem Gerät“, so Kevin Beatty, Head of Product für Samsung Gaming und Interactive Experiences „Damit sind Samsung TVs eine ideale Wahl für alle, die vollkommen ins Fallout-Universum eintauchen möchten.“

www.samsung.de