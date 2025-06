Hisense präsentiert neues 3D-Soundsystem

Hisense liefert das perfekte Audio-Upgrade für Großzoll-Fernseher und Laser-TVs, um ein echtes 3D-Audioerlebnis zuhause zu ermöglichen.

Das HT SATURN Soundsystem umfasst vier Statellitenlautsprecher und einen externen Subwoofer, die via Bluetooth miteinander verbunden sind. Kabellos lassen sie sich somit besonders flexibel im Raum anordnen. Insgesamt ist das System mit 13 Lautsprechern inklusive nach oben gerichteten Speakern, Hochtönern und Breitbandlautsprechern mit einer maximalen Gesamtleistung von 720 Watt ausgestattet. Durch die Unterstützung von 3D-Soundinhalten wie Dolby Atmos und DTS:X bietet das 4.1.2 Kanal-Surround-Soundsystem beste Voraussetzungen, um ein wahres Kinosound-Spektakel zu entfesseln.

Tuned by Devialet

Das HT SATURN System wurde in Zusammenarbeit mit den Audio-Experten von Devialet entwickelt, um eine unvergleichliche Klangbrillanz zu erzielen. Die von Devialet fein abgestimmten Lautsprecher liefern eine präzise Klangwiedergabe mit optimaler tonaler Balance, Dynamik und Tiefe. Das Ergebnis ist ein Klang, der genau die Intention der Tonmeister und Filmkomponisten widerspiegelt. Unterschiedliche Audio-Inhalte – egal ob Blockbuster Filme, mitreißende Games oder Lieblingsmusik werden perfekt und authentisch wiedergegeben.

Synergieeffekte mit Hisense TV-Geräten

Herzstück des HT SATURN ist die von Hisense entwickelte Hi-Concerto™ Technologie, die das System nahtlos mit kompatiblen Hisense Fernsehern und Laser TVs synchronisiert. Neben den Lautsprechern des Soundsystems werden auch die Klangkanäle des entsprechenden Fernsehers synchron für die Tonausgabe genutzt. Durch die Kombinaton aller Ausgänge ergibt sich ein noch intensiveres und immersives Audioerlebnis, das den gesamten Raum erfüllt.

Für ausgewählte Hisense Fernseher gibt es zusätzlich die exklusive Möglichkeit einer besonders individuellen Raumkalibrierung, um das Beste aus dem System herauszuholen.

Vielfältige Konnektivität und nahtlose Integration

Die einfache Integration und das elegante Design fügen das HT SATURN nahtlos in jede Umgebung ein. Stabiles Streaming mit geringer Latenz wird durch die kabellose Dreiband-Übertragung (2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz) garantiert, die eine robuste und störungsfreie kabellose Verbindung im gesamten Raum sicherstellt. Bluetooth 5.3, HDMI IN,HDMI eARC und optische Eingänge bieten zudem nahtlose Konnektivität mit Fernsehern, Spielkonsolen und Streaming-Geräten. Die EzPlay-Funktion von Hisense ermöglicht die Steuerung von HT SATURN über die Hisense TV-Fernbedienung, wobei die Einstellungen bequem auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden. So lassen sich Klangeffekte, EQ-Modi und vieles mehr in Echtzeit einstellen. Die minimalistischen Satellitenmodule und der Subwoofer können an der Wand montiert oder freistehend aufgestellt werden und passen so in jeden Wohnraum.

Fünf voreingestellte Klangmodi – Standard, Film, Musik, Spiel und Sport – stehen zur Auswahl und werden durch fortschrittliche Effekte wie Surround, Night, Voice, AI und Virtual:X ergänzt, so dass die akustische Atmosphäre auf jede Art von Inhalt abstimmen werden kann.

Das Hisense HT Saturn Audiosystem ist zu einem Preis von 999,00 EUR verfügbar.

www.hisense.de