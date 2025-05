LG Streaming Week bis zum 30. Juni mit vielen attraktiven Inhalten

Breite Auswahl an kostenfreien oder reduzierten Streaming-Inhalten für LG Smart TVs während des Kampagnenzeitraums vom 19. Mai bis zum 30. Juni 2025

Nach dem Erfolg der letztjährigen LG Streaming Week bringt LG Electronics (LG) die Kampagne 2025 mit noch mehr attraktiven Angeboten zurück.

Bis zum 30. Juni können Besitzer von LG Smart TVs in Deutschland und vielen weiteren Ländern eine große Auswahl an kostenlosen und preisreduzierten Streaming-Inhalten führender Content-Anbieter nutzen.

Teilnahmeberechtigt sind Besitzer von LG Fernsehern ab UHD aufwärts, die ab 2019 auf den Markt gekommen sind (mit webOS 4.5 oder höher), die Geräte LG StanbyME oder StanbyME Go sowie UHD- und WQHD-Smart-Monitore. Der Zugang zu den exklusiven Angeboten erfolgt über die LG Streaming Week-App, die den Nutzern auf dem Home-Bildschirm, im Content Store oder über die App-Liste zur Verfügung steht.

Inhaltlich liegt der Fokus der LG Streaming Week in diesem Jahr auf lokalen Inhalten und vielfältigen Mediatheken, die auf die unterschiedlichsten Interessen der LG-Kunden abgestimmt sind. Von beliebten Serien über klassische Musik bis hin zu Filmklassikern und Live-Sport ist für jeden etwas Passendes dabei.

Die wichtigsten Angebote der Streaming Week im Überblick:

Für drei Monate bietet Apple TV+ unbegrenzten Zugriff auf Apple Originals und mehr für nur 4,99 Euro pro Monat. Das Angebot umfasst Serien-Hits wie Severance, Silo oder The Studio, packende Dramen wie The Morning Show und Your Friends & Neighbors sowie eine Vielzahl internationaler Filme.

Für Liebhaber klassischer Musik und Opern steht im Zuge der LG Streaming Week drei Monate lang ein kostenloser Zugang zu Stage+ zur Verfügung. Der Video- und Audio-Streamingdienst stellt ein kuratiertes Portfolio an hochwertigen Konzerten, Opern und Dokumentationen aus aller Welt zur Auswahl.

Der Streamingdienst Mubi gewährt LG TV-Nutzern drei Monate lang kostenlosen Zugang zu den besten Filmen der Welt. Mubi entdeckt, kuratiert und fördert visionäre Filme und bringt sie einem internationalen Publikum näher. Dazu zählt der preisgekrönte Film The Substance mit Demi Moore.

Baby Shark World for Kids gibt LG Smart TV-Nutzern weltweit für einen Monat kostenlosen Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung von Liedern und Geschichten. Die App bietet ein sicheres und unterhaltsames Erlebnis, bei dem Kinder spielerisch mit ihren Lieblingsfiguren singen, spielen und lernen können.

Darüber hinaus ermöglicht der einmonatige, kostenlose Zugang zur beliebten Karaoke-Plattform von Stingray Musikliebhabern ein interaktives Gesangserlebnis in verschiedenen Genres.

Für alle, die einmal interaktives Gaming ausprobieren wollen, lohnt sich die 30-minütige kostenlose Spielsession von Blacknut Cloud Gaming, bei der aus über 500 Premium-Spielen gewählt werden kann. Zudem gilt ein spezielles Einführungsangebot für neue Abonnenten von 1 EUR im ersten Monat.

Reizvolle Preisangebote für LG Smart TVs während der Streaming Week

Um möglichst vielen Nutzern die Vorteile der LG Streaming Week zugänglich zu machen, bietet LG während des Kampagnenzeitraums Sonderaktionen auf seine führenden TV-Modelle an. So können noch mehr Kunden die intuitive, funktionsreiche webOS-Plattform entdecken. Seit ihrer Einführung ist diese ein zentraler Bestandteil der Innovationsstrategie von LG – unterstützt von über 4.000 Partnern in 180 Ländern und mit Millionen aktiver Nutzer.

