Samsung begeistert mit gewaltigem Cashback und smarten Features

Smarte Entscheidung für smartes Home Entertainment: Samsung launcht das neue TV und Soundbar Line-up für 2025 und lockt Kunden mit einer Cashback-Aktion, die es in sich hat.

Im Zeitraum vom 8. Mai bis zum 29. Juni 2025 winkt allen, die ein Aktionsgerät kaufen, ein stolzer Cashback von bis zu 1.100 €.1 On top können sich Kunden im Aktionszeitraum auch das Streaming-Paket „Made for Germany“ umsonst sichern.

Für alle, die ihrem Home Entertainment ein Upgrade gönnen möchten, führt am aktuellen TV und Soundbar Line-up von Samsung kein Weg vorbei. Mit smarten AI-Features und praktischen Funktionen begeistern die Geräte mit gestochen scharfen Bildern und intensivem Sound – egal ob beim Gaming, Live-Übertragung von Sportereignissen oder dem neuesten Blockbuster. Im Aktionszeitraum lohnt sich der Kauf eines Neo QLED, OLED oder Lifestyle TVs sowie der Q-Serie Soundbars gleich dreifach. Neben umwerfender Bild- und Sound-Qualität gibt es bis zu 1.100 € vom Kaufpreis zurück und das Streaming-Paket „Made for Germany“ gratis dazu.

Dank der großen Auswahl an Aktionsgeräten ist für alle Bedürfnisse gesorgt: Kunden können unter mehr als einem Dutzend verschiedener Modelle den TV und die Soundbar wählen, die am besten zu ihnen passt. Wer sich etwa für den bildgewaltigen QN990F in beeindruckenden 85 Zoll entscheidet, kann sich dann über satte 1.100 € Cashback freuen.

Neue Vision AI Features: Smarter wird’s nicht!

Mit den Aktions-TVs und -Soundbars können Nutzer durch innovative AI Features Home Entertainment in beeindruckender Qualität erleben. 4K und 8K AI Upscaling Pro, Auto HDR Remastering und der neue Color Booster Pro sorgen für lebendige Farben, beeindruckende Kontraste und Details, während Adaptive Sound Pro die Klangkulisse automatisch optimiert, sodass Dialoge selbst in lauten Umgebungen klar und verständlich bleiben. Mit dem AI Mode lassen sich die smarten Funktionen bequem steuern, sodass Nutzer ihr Seh- und Hörerlebnis an ihre Wünsche und Gewohnheiten einfach anpassen können.

2025 geht Samsung noch einen Schritt weiter und bietet durch neue Vision AI Features sein bislang fortschrittlichstes Nutzungserlebnis: Mit Click to Search können Film- und Sportbegeisterte per Klick Hintergrundinformationen zu ihren Lieblingsinhalten abrufen oder Vorschläge zu ähnlichen Formaten erhalten. Live Translate kann Untertitel im Live-TV in Echtzeit übersetzen. Außerdem gibt es eine gute Neuigkeit für Menschen, die immer nach der Fernbedienung suchen: In Verbindung mit der Samsung Galaxy Watch reagieren einige TV-Modelle dank Universal Gestures jetzt nämlich auch auf Handbewegungen. Damit ist im Handumdrehen der Ton gedrosselt, wenn das Telefon oder die Nachbarn klingeln.2

Durch die Kombination aus neuester Software mit AI Upscaling und Vision AI sowie State of Art Hardware mit leistungsstarker Quantum Dot Technologie, können Nutzer immersives Entertainment vom Feinsten erleben.

Home Entertainment, Gaming oder Style: Samsung hat Lösungen für viele Bedürfnisse

Der Premium Neo QLED QN990F3 im Infinity Air Design liefert unglaubliche Bildtiefe, wobei 768 neuronale Netzwerke für Upscaling auf nahezu 8K Auflösung sorgen. Mit der Samsung Glare Free-Technologie werden nun auch bei dem 8K TV störende Reflexionen reduziert. Das Modell verfügt zudem über die neue Wireless One Connect Box für eine kabellose und flexible Integration ins Zuhause.

Der QN90F4 bietet eine hervorragende Helligkeit, lebendige Farben und flüssige Bewegungen – ideal für Actionfilme, Gaming und Sportübertragungen. Mit Größen von 43 bis 98 Zoll bietet der QN90F außerdem Lösungen für verschiedenste Bedürfnisse – mit bis zu 1.000 € Cashback.

Wer statt eines Neo QLED eher einen OLED TV bevorzugt, wird unter den Aktionsgeräte ebenfalls ein Perfect Match finden. Denn der OLED S95F5 bietet mit der Glare Free-Technologie eine starke Reflexionskontrolle bei Tageslicht und eine optimierte Beschichtung, die für klare und lebendige Bilder sorgt, selbst in hellen Räumen. Mit einer 30 % höheren Helligkeit liefert das Modell noch dynamischere Bilder und sorgt mit einer Bildwiederholungsgrate von bis zu 165 Hz für ein flüssiges Entertainment-Erlebnis. Durch OLED HDR Pro und OLED Brightness Booster sorgt das Modell für brillante Farben – perfekt für alle, die auch bei Tageslicht ihren Lieblingsfilm genießen oder vollkommen in ihr Game eintauchen wollen.

Das Line-up der Samsung Aktions-TVs wird durch den The Frame Pro abgerundet. Der Lifestyle TV ist Kunstwerk und Fernseher in einem und vereint Spitzentechnik mit dem bekannten hochwertigen Design. Mit der brillanten Neo QLED-Technologie liefert der The Frame Pro eine authentische Farbwiedergabe, so dass jedes Bild, ob Kunstwerk oder Spielfilm, mit hoher Präzision dargestellt wird. Auch hier ermöglicht die Wireless One Connect Box eine Aufhängung ohne sichtbare Kabel.

Neben den TVs sind auch die Soundbars von Samsung ein Muss für ein abgerundetes Home Entertainment Erlebnis. Die Q-Serie Soundbars bieten AI-gestützten Sound, der einfach überwältigt, und den Samsung TV perfekt ergänzt. Die HW-Q995GF liefert durch ihr 11.1.4-Kanal-System inklusive 8″-Subwoofer und zwei nach oben abstrahlenden Rücklautsprechern kabellosen Dolby Atmos-Sound, der sich dank SpaceFit Sound Pro dem jeweiligen Raum optimal anpasst. Ein weiteres Highlight ist die Convertible Soundbar HW-QS710GF, die großen Klang mit flexiblem Design kombiniert und sich nach dem persönlichen Geschmack der Nutzer flexibel im Wohnraum platzieren oder beliebig an der Wand anbringen lässt.

Bis zum 29. Juni kaufen und Cashback sichern

Die Aktionsgeräte können bis zum 29. Juni 2025 im Samsung Onlineshop unter samsung.com/de oder bei allen teilnehmenden Händlern gekauft werden. Um den attraktiven Cashback zu erhalten, müssen Kunden das erworbene Samsung Gerät bis zum 27. Juli 2025 unter samsung.de/aioffer registrieren.

