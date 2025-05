Hisense stellt 2025er TV-Portfolio vor

Hisense präsentiert seine 2025er Mini LED- und QLED TV-Serien und setzt neue Maßstäbe für Entertainment-, Gaming- und Sportfans.

Dank der innovativen Mini-LED-Pro Technologie bieten die PRO Modelle der U7 Serie ab diesem Jahr noch klarere Bilder, verbesserte Details und beeindruckende Helligkeit im Vergleich zu herkömmlichen LEDs. Die neue U8Q Serie punktet jetzt mit noch mehr Klangpower. Und mit der UXQ-Serie kommt ein heißersehntes Premium-Flaggschiff mit RGB-Beleuchtung nach Deutschland.

Als offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025 setzt Hisense in diesem Jahr natürlich alles daran, Fußballfans ein besonderes TV-Erlebnis zu schaffen. Doch nicht nur sportinteressierte TV-Nutzer werden begeistert sein. Hisense bietet für jede Zielgruppe – vom Einsteiger über Gamer bis hin zum anspruchsvollen Cineasten – das richtige Modell. Allein die riesige Auswahl an Bilddiagonalen von 32 bis 116 Zoll ist beeindruckend. Das TV Line-Up 2025 umfasst die neuen Generationen der QLED-Serien A5Q, A7Q, E7Q & E7Q PRO sowie der Mini-LED-Serien E8Q, U8Q, U7Q & U7Q PRO. Besonderes Highlight ist die UXQ Serie, die Hisense als ersten RGB Mini-LED TV auf den deutschen Markt bringen wird.

UXQ: das ultimative Flaggschiff mit RGB-Beleuchtung

Die Premiere auf der diesjährigen CES sorgte bereits für Begeisterung. Hisense präsentiert mit dem 116 Zoll großen Trichroma Mini-LED TV UXQ zum ersten Mal die RGB Local Dimming Technologie für den privaten Einsatz. Anstatt des üblichen weißen oder blauen Mini-LED-Backlight setzt Hisense auf rote, grüne und blaue LEDs. Diese können unabhängig voneinander gedimmt werden und sorgen für unübertroffene Werte in puncto Helligkeit, Kontrast und Farbpräzision. Mit einer Abdeckung von 97% des BT. 2020 Farbraums ist Hisense führend und läutet damit eine neue Ära der Mini-LED Displays ein. Darüber hinaus unterstützt das Modell 165Hz samt vollwertiger HDR-Ausstattung inklusive Dolby Vision IQ. Der UXQ wird im zweiten Halbjahr 2025 auf dem deutschen Markt verfügbar sein. Genaue Termine und Details werden noch bekannt gegeben.

U8Q: herausragende Bildqualität mit 4.1.2 Sound

Die neue Generation der U8 Serie glänzt mit hochwertigem Design, atemberaubender Bildqualität und einer ausgefeilten Soundtechnik. Mittels 4.1.2 Soundintegration samt eingebautem Subwoofer und Dolby Atmos Unterstützung werden mit 60W-90W volle Klangpower erzeugt. Das Design orientiert sich am vorherigen UX Flaggschiffmodell mit seitlich ausgerichteten Rahmenlautsprechern und Upfiring Speakern, um den besten Sound für ein ultimatives audiovisuelles Erlebnis zu liefern.

Für bestechende Bilder sorgt die patentierte 4K MINI LED ULED® Technologie, mit der beeindruckende Kontraste, tiefe Schwarztöne und Spitzenwerte in puncto Helligkeit erreicht werden. Mit Spitzenhelligkeiten zwischen 4000-5000 Nits ist die U8Q Serie perfekt geeignet für Einsätze in hellen Räumlichkeiten. Das Zusammenspiel aus der Hisense Hi View Engine PRO, basierend auf einem Quad Core Prozessor, Local Dimming und Quantum Dot Technologie, sorgt für ein erweitertes Farbvolumen und nie gesehenes Detailreichtum. Zudem werden sämtliche HDR-Format inklusive Dolby Vision IQ unterstützt.

Für Gamer bietet der 165Hz Game Mode PRO pures Spielvergnügen inklusive 3x HDMI 2.1 Unterstützung (165Hz@4K) und einer praktischen Game Bar. Freesync Premium PRO sorgt für eine dynamische Anpassung der Bildwiederholfrequenz an die Aktualisierungsrate von Videoinhalten für eine ruckelfreie Darstellung.

Liebe fürs Detail beweist Hisense mit der smarten Ausstattung: Neben den AI-Funktionen, bei dem der Fernseher Bilder, Sound, Inhalte und den Energieverbrauch intelligent optimieren kann, findet sich eine solarbetriebene Fernbedienung im Lieferumfang. Der seitliche USB-C Anschluss ist ein weiteres praktisches Feature.

U7Q & U7Q PRO: bereit für Sport-Action und große TV-Momente

Wie gewohnt bringt Hisense die Modelle U7 Serie als die perfekten Smart-TVs für große Sporteignisse in Stellung. In diesem Jahr begleitet Hisense den FIFA Club World Cup 2025TM als offizieller Partner und transportiert mit außergewöhnlicher Mini-LED Bildqualität Stadionfeeling ins heimische Wohnzimmer. Neu im 2025er Line-Up: Erstmals hat man die Wahl zwischen U7Q und U7Q PRO.

Die PRO Version liefert eine höhere Spitzenhelligkeit und mehr lokale Dimming Zonen als sein Vorgänger. Die präzise Hintergrundbeleuchtung sorgt zudem dafür, dass jedes Detail sichtbar wird. Möglich macht dies die neue Hi-View AI Engine PRO, die nicht nur mit schnellerer Hauptprozessor- und Grafikartenleistung glänzt, sondern auch mit künstlicher Intelligenz Szenen in Echtzeit erkennt und optimiert.

Der 165Hz Game Mode Ultra hebt das Gaming- und Sporterlebnis auf ein neues Level. Der Auto Low Latency Mode, AMD Freesync Premium Pro und vier HDMI 2.1-Anschlüsse ermöglichen intensive Action-Szenen ohne Eingabeverzögerung und Frame-Tearing. Die passende Soundkulisse wird mit 2.1.2 Multi-Channel Surround, Dolby Atmos and AI-Sound erzeugt. Filmliebhaber freuen sich zudem über die Unterstützung von IMAX Enhanced und Dolby Vision IQ sowie über den Filmmaker Mode. Für ein weiteres Plus an realistischen und farbgetreuen Bildern sorgen Quantum Dot Colour und Pantone Validated Colour.

Der U7Q bietet im Vergleich zur PRO Version mit einer leicht reduzierten Bildwiederholrate von 144 Hz den perfekten Einstieg in das Mini-LED ULED Erlebnis. Auch hier werden hohe Spitzenhelligkeiten bis zu 1.000 Nits erreicht. Die Hi View Engine kombiniert einen Quad Core Prozessor mit Local Dimming und Quantum Dot Technologie für ein erweitertes Farbvolumen und eindrucksvolles Detailreichtum. Unterstützung der HDR-Formate inklusive Dolby Vision IQ, der 144Hz Game Mode Pro sowie die 2.1. Soundausstattung mit integriertem Subwoofer und Dolby Atmos runden das Angebot ab.

E8Q: Allround-Talent für pures Entertainment

Mit der E8Q Serie hat Hisense ein weiteres Mini-LED Entertainment-Komplettpaket mit Hi View Engine im Programm. Die 4K MINI LED ULED® Technologie sorgt für beindruckende Kontraste, tiefe Schwarztöne und Helligkeitswerte von 600 nits.

Natürlich kommen auch Gamer hier auf ihre Kosten: der Game Mode PRO 144Hz, Freesync Premium, Game Bar und HDMI 2.1 Unterstützung (144Hz@4K) liefern pures Spielvergnügen. Cleveres Detail: AI-Funktionen wie der AI Lichtsensor sorgen dafür, dass die Helligkeit an die Raumumgebung angepasst werden, um Energie zu sparen. Bei der Soundausstattung setzt die E8Q Serie auf Dolby Atmos Unterstützung und 2.1 Kanal mit integriertem Subwoofer.

Die neuen QLED Serien: A5Q, A7Q, E7Q und E7Q PRO

Hisense bleibt seinem Kurs treu und positioniert die neue E7Q PRO Serie weiterhin als Gaming TV. Genau abgestimmt auf die speziellen Ansprüche der Gaming-Community bietet der E7Q PRO beste Ausstattung für ein flüssiges Spielerlebnis mit sattem Sound, hervorragender Bildqualität und intuitiver Bedienung durch VIDAA. Besonders interessant: die Kombination aus 144Hz Game Mode Pro, HDMI 2.1, MEMC Technologie und niedriger Latenz. Die Freesync Premium Zertifizierung erhöht die Siegchancen zusätzlich. In puncto HDR-Kompatibilität räumt Hisense alle Bedenken aus: Total HDR Solution Adaptive dekodiert jedes Format von Dolby bis HDR10+ und sorgt so in jeder Spielszene für detailgetreue Bilder mit tiefen Schwarzwerten und lebendigen Farben. Zusätzlich optimiert die verbesserte Dolby Vision IQ Technik die Bildqualität, in dem sie das Bild dynamisch an die Umgebung und die aktuellen Lichtverhältnisse anpasst.

Die A7Q & E7Q Serien kombinieren kristallklare UHD-Auflösung mit der Farbbrillanz der Quantum Dot Colour Technologie. Das Ergebnis sind naturgetreue und farbintensive Bilder. Beide Modellreihen unterstützen Dolby Vision, um jedes noch so feine Detail auch in dunklen Szenen präzise darzustellen. Schnelle Bewegtbilder können mittels AI-Smooth Motion dynamisch ohne Ruckeln dargestellt werden. Der A7Q ist mit einer 2.1 Kanal Soundunterstützung mit integriertem Subwoofer ausgestattet und besitzt ein Mittelstandfußdesign. Etwas reduzierter zeigt sicher der E7Q mit Seitenstandfußdesign und 2.0 Kanal Soundunterstützung.

Die A5Q-Serie bietet die ideale Lösung, wenn kleine Bilddiagonalen von 32 und 40 Zoll gefragt sind. Durch seine kompakten Abmessungen und den zwei positionierbaren Standfußoptionen mit Bildschirmneigung und USB-C Anschluss, kann er ideal als Zweitgerät im Schlaf- oder Gästezimmer oder als erweiterter Bildschirm für das Home-Office eingesetzt werden. Die Bildauflösung in Full-HD gepaart mit der Quantum Dot Colour Technologie sorgen für hohe Kontraste und farbenfrohe Bilder. Bei Sportszenen transportiert der AI-Sports Mode mitreißenden Stadion-Atmosphäre durch die passende Abstimmung von Ton und Bild. Die Unterstützung von Dolby Atmos Sound liefert einen raumfüllenden Klang.

Verfügbarkeiten, Zollgrößen und UVPs im Überblick:

U8Q: ab Mai verfügbar.

85 Zoll: 2.999 Euro / 75 Zoll: 2.399 Euro / 65 Zoll: 1.899 Euro / 55 Zoll: 1.399 Euro

Ab Oktober verfügbar.

100 Zoll: 4.499 Euro

U7Q PRO: ab Juni verfügbar.

100 Zoll: 4.399 Euro / 75 Zoll: 2.299 Euro / 65 Zoll: 1.699 Euro / 55 Zoll: 1.299 Euro

Ab August verfügbar.

85 Zoll: 2.799 Euro

U7Q: ab Mai verfügbar.

100 Zoll: 4.199 Euro / 85 Zoll: 2.599 Euro / 75 Zoll: 1.999 Euro / 65 Zoll: 1.599 Euro / 55 Zoll: 1.199 Euro / 50 Zoll: 999 Euro

E8Q: ab Mai/Juni verfügbar.

75 Zoll: 1.949 Euro / 65 Zoll: 1.549 Euro / 55 Zoll: 1.099 Euro / 50 Zoll: 949 Euro

E7Q PRO: ab Mai/Juni verfügbar.

100 Zoll: 3.999 Euro / 85 Zoll: 2.499 Euro / 75 Zoll: 1.799 Euro / 65 Zoll: 1.399 Euro / 55 Zoll: 1.099 Euro

Ab August verfügbar.

50 Zoll: 999 Euro / 43 Zoll: 949 Euro

A7Q: ab Mai verfügbar.

65 Zoll: 999 Euro / 55 Zoll: 799 Euro / 50 Zoll: 699 Euro / 43 Zoll: 599 Euro

Ab August verfügbar.

75 Zoll: 1.599 Euro

E7Q: ab Juni/Juli verfügbar.

98 Zoll: 2.799 Euro / 85 Zoll: 2.199 Euro / 75 Zoll: 1.299 Euro / 65 Zoll: 899 Euro / 58 Zoll: 799 Euro /

55 Zoll: 749 Euro / UVP 50 Zoll: 649 Euro / 43 Zoll: 599 Euro

A5Q: ab Juni/Juli verfügbar.

40 Zoll: 449 Euro / 32 Zoll: 399 Euro

www.hisense.de