Fujifilm kommt mit Edel-Kompaktkamera GFX100RF

Die neue Fujifilm GFX100RF ist die erste Premium-Kompaktkamera der GFX Serie.

Mit einem Gewicht von ca. 735 Gramm ist die Fujifilm GFX100RF das bislang leichteste Modelldes erfolgreichen Kamerasystems, das laut Fujifilm Technik und Design auf höchstem Niveau vereint.

Ausgestattet mit dem hochauflösenden 102-Megapixel-Sensor „GFX 102MP CMOS II“ und dem neuesten Hoch­geschwindigkeits-Bildprozessor X-Prozessor 5 will die Kamera eine außergewöhnliche Leistung zeigen. Das neu entwickelte 35 mm-Objektiv (äquivalent zu 28 mm KB) mit Lichtstärke F4, die KI-basierte Motiverkennung und der schnelle Autofokus sollen in verschiedensten Aufnahmesituationen hochwertige Bilder gewährleisten. Der Kameraaufbau wurde grundlegend überarbeitet, das Objektiv ist näher an den Bildsensor gerückt. so bleibt die Bauweise trotz des großen Sensors kompakt, und das Gewicht fällt gering aus. Ein neues Einstellrad auf der Kamerarückseite ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen neun klassischen Bildformaten, darunter 3:4 und 17:6. Die Fujifilm GFX100RF wird ab April zu einem Preis von 5.499,- Euro (UVP) erhältlich sein.