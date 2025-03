Ringfoto auf Tour durch Deutschland unterwegs

Die Verbundgruppe Ringfoto ist gemeinsam mit zahlreichen Industriepartnern wieder auf Tour.

Seit dem 17. März ist die Verbundgruppe Ringfoto gemeinsam mit zahlreichen Industriepartnern wieder auf Tour durch Deutschland, gestartet wurde die diesjährige Roadshow mit dem ersten Halt im H4 Hotel in Hannover. Die Roadshow findet auch dieses Jahr unter sehr guten Vorzeichen statt, haben sich doch mit rund 400 Personen mehr Händler als je zuvor für die vier Locations Hannover, Düsseldorf-Neuss, Sinsheim und Fürth angemeldet.

Mit einem Außenumsatz von erneut über 1,5 Mrd. € und einem Marktanteil von mehr als 70 % in Deutschland haben die Mitglieder der Ringfoto ihre wichtige Rolle im Markt weiter ausbauen können. Neben Kameras, Videoprodukten, Objektiven, Videozubehör, Drohnen spielt auch der Fotobuch-, Studio- und Passbild-Markt weiterhin eine wichtige Rolle im Sortiment. Auch konnte die Ringfoto Gruppe im vergangenen Jahr weitere Fotohändler als Mitglieder gewinnen, vor allem aus den Niederlanden. Der Gesamtumsatz der Ringfoto GmbH & Co. KG betrug im Jahr 2024 516,9 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit ein Umsatzrückgang von 3,4 % bzw. 18,5 Mio. €, was vor allem fehlenden Verfügbarkeiten geschuldet war. Der Lagerumsatz liegt mit 390,8 Mio. € um 19,1 Mio. € über dem Wert des Vorjahres (+5,1 %) während der Streckenumsatz (Zentralregulierung) ein Minus von 37,6 Mio. € auf 126,2 Mio. € (-22,9 %) aufweist. Der Konzernumsatz inklusive der Auslandsumsätze der Tochtergesellschaften in Österreich und den Niederlanden liegt mit 609,4 Mio. € um 3,5 % bzw. 22,2 Mio. € unter dem Vorjahresniveau. Insgesamt zählt die RINGFOTO-Gruppe per 31.12.2024 968 Mitglieder (Vorjahr: 1.028) mit 1.229 Vertriebsstellen. Die Anzahl der Gesellschafter belief sich zum 31.12.2024 auf 299 (24 weniger als Ende 2023). Ursächlich für das Ausscheiden von Mitgliedern sind unverändert Betriebsübergaben, -übernahmen und -aufgaben aus Altersgründen.