Samsung zeigt auf der CES 2024 seine Vision von AI for All

Auf der CES 2024 in Las Vegas hat Samsung Electronics seine Vision vorgestellt, wie Menschen künftig dank AI ihre Geräte intuitiv und komfortabel nutzen können.

Auf der Pressekonferenz präsentierte Samsung gemeinsam mit wichtigen Partnern technologische Neuheiten, die hinter dieser Vision stehen. Wie genau neue Produkte und Services mit integrierten AI-Funktionen den Alltag erleichtern können, dazu gaben mehrere Samsung Sprecher Einblicke.

Jong-Hee (JH) Han, stellvertretender Vorsitzender, CEO und Leiter der Device eXperience (DX) Division von Samsung, leitete die Pressekonferenz mit einem Einblick ein, wie vernetzte Technologie dank AI das Leben der Menschen verbessern kann und dabei unaufdringlich im Hintergrund unterstützt. Im Fokus stehen Szenarien, in denen AI vernetzte Nutzungserlebnisse ermöglicht, die einfach sind und einen Mehrwert im Alltag bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, stellt Samsung auf der CES eine Reihe an neuen Produkten, Anwendungen und Services vor.

„Mit dem Aufkommen von Künstlicher Intelligenz wird es smarte und bessere Nutzungsszenarien geben, die unser Leben neu definieren können“, sagte Han. „Um diese Vision mit Leben zu füllen, hat Samsung sehr gute Ausgangsvoraussetzungen: Mit unserem breiten Portfolio an leistungsstarken Geräten und unserem Grundsatz offener Zusammenarbeit möchten wir dazu beitragen, die Vorteile von AI und Vernetzung für alle zugänglich zu machen.“

AI-gestützte Screens und Geräte bringen neue Nutzungserfahrungen ins Zuhause

AI-Technologie wird die Nutzung von digitalen Geräten und Screens verändern. Wie genau, das erläuterte Jonathan Gabrio, Head of Connected Experience Center bei Samsung Electronics America, während der CES Pressekonferenz.

Der Neo QLED 8K QN900D von Samsung erhält ein Upgrade mit dem integrierten AI-Prozessor NQ8 AI Gen 3, der mit einem achtmal größeren neuronalen Netzwerk und einer zweimal schnelleren neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) als das Vorgängermodell ausgestattet ist. Dank des NQ8 AI Gen3-Prozessors skaliert Samsung Neo QLED 8K-Inhalte mit niedriger Auflösung automatisch hoch, um den Nutzern ein Seherlebnis in 8K-Qualität zu bieten. Der AI Motion Enhancer Pro verfügt über einen neuen Motion-Tracking-Algorithmus, der schnelle Bewegungsabläufe deutlicher sichtbar macht. Außerdem verfügt Samsung Neo QLED 8K über Active Voice Amplifier Pro, der Sprache und Hintergrundgeräusche mit Hilfe von AI analysiert, um Dialoge beim Fernsehen sehr deutlich hörbar zu machen. So entsteht ein Unterhaltungserlebnis fast wie in der ersten Reihe im Kino oder Stadion. Dazu kommt Tizen OS Home, das Zugang zu den neuesten Apps, Diensten, personalisierten Inhalte und Service-Empfehlungen bietet – für ein auf individuelle Präferenzen zugeschnittenes Unterhaltungserlebnis.

Um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer einzugehen, hat Samsung eine Reihe von Accessibility-Funktionen entwickelt. Dazu zählt eine Gebärdensprachfunktion im Samsung Neo QLED, die von Menschen mit Hörbeeinträchtigung mit Gesten gesteuert werden kann. Außerdem steht für Menschen mit Sehbeeinträchtigung eine Audio-Untertitel-Funktion zur Verfügung, die Untertitel in Echtzeit in gesprochene Sprache umwandelt.

Ein Update gibt es auch für den Projektor The Premiere 8K: Das neue Modell bietet ein 150-Zoll-Bild und ermöglicht erstmals eine drahtlose 8K-Übertragung. Damit bringt The Premiere 8K ein Gefühl wie im Kino in die eigenen vier Wände.

Ein besonderes Highlight im Bereich Sound ist der Music Frame, ein Lautsprecher, der sich wie ein Bilderrahmen mit individualisierbarem Motiv nahtlos in die Wohnumgebung fügt. Über die Q-Symphony-Funktion lässt sich der Music Frame mit Samsung TVs und Soundbars synchronisieren und bringt so mit minimalem Aufwand satte Bässe und Surround-Sound von zwei eingebauten Tieftönern in die Wohnung.

Neuigkeiten gibt es auch für Ballie: Samsung hat den kleinen, runden Roboter erstmals auf der CES 2020 vorgestellt und seitdem erheblich verbessert. Ballie hat sich mittlerweile zu einem AI-Begleiter entwickelt, der mit anderen intelligenten Geräten interagieren kann, um individuell zu unterstützen. Er kann lästige Aufgaben übernehmen und Bilder und Videos auf Wände projizieren, damit Nutzer wichtige Informationen wie Wetter und Nachrichten genau dort anschauen können, wo sie sich gerade befinden.

Zu den Neuheiten im Bereich Kühlen zählt der Bespoke 4-Door French Door Kühlschrank mit AI Family Hub+, der das Portfolio ergänzt. Er ist mit einem 32-Zoll-Bildschirm ausgestattet und verfügt über das neue AI Vision Inside. Bei dieser Funktion erkennt eine interne Kamera bis zu 33 verschiedene Lebensmittel, die in den Kühlschrank gelegt oder aus ihm entnommen werden. Auf Basis dieser Zutaten können sich Nutzer dann Rezepte vorschlagen lassen. Es ist außerdem möglich, auf dem Bildschirm des Viertürers ein Verfallsdatum für Lebensmittel festzulegen, sodass der Kühlschrank eine Benachrichtigung senden kann, wenn sich das festgelegte Datum nähert. Diese AI-Funktionen können dabei helfen, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und dadurch Geld einzusparen. Neben dem neuen Kühlschrankmodell wird 2024 auch in Deutschland ein neues Induktionskochfeld vorgestellt, dass ein noch effizienteres und randloses Erhitzen von Töpfen und Pfannen ermöglicht.

Der angekündigte Staubsauger- und Wischroboter Bespoke Jet Bot Combo wiederum wird AI-Technologie nutzen, um das Putzen bequem und einfach zu machen. Die im Vergleich zum Vorgängermodell verbesserte AI-Objekterkennung kann mehr Objekte, Flecken und Räume erkennen. Der Bespoke Jet Bot Combo erkennt automatisch die Art des Bodens und die Länge von Teppichen und passt seine Einstellungen entsprechend an.

Samsung Galaxy Book4-Serie mit der bislang größten AI-Power von Samsung

In der Vergangenheit hat Samsung in Zusammenarbeit mit Microsoft ein vollkommen neues, nahtlos-vernetztes Samsung Galaxy-Erlebnis geschaffen. Jetzt packt Samsung weitere Vernetzungsfunktionen in die Galaxy Book4-Serie, macht das Nutzungserlebnis damit noch intelligenter und vielseitiger und bekräftigt damit seinen Anspruch in Partnerschaft mit Microsoft das bestmöglich PC-Erlebnis zu schaffen.

Mithilfe intelligenter, intuitiver AI-Funktionen verbindet Microsoft Copilot5 die Galaxy Book4-Serie mit dem Samsung Galaxy-Smartphone und sorgt auf diese Weise für eine nahtloses Zusammenspiel. Microsoft Copilot kann Textnachrichten vom Galaxy-Smartphone der Nutzer finden, lesen oder zusammenfassen und sogar automatisch Nachrichten im Namen der User direkt vom PC aus erstellen und versenden. Ohne das Smartphone bedienen und alle Apps einzeln öffnen zu müssen, kann die Galaxy Book4-Serie schnell und intelligent auf Smartphone-Funktionen und -Informationen zugreifen.

Mit der Galaxy Book4-Serie ist es möglich, die leistungsstarke Kamera der Samsung Galaxy-Smartphones in eine PC-Webcam zu verwandeln und für Videotelefonate mit Konferenz-Apps zu nutzen. Nutzer können am PC zwischen vorderer und hinterer Kamera umschalten. Die Kamera bietet dabei eine Reihe von Funktionen der Galaxy-Smartphones. Dazu gehören Hintergrundunschärfe und Auto-Framing, also Features, die die Sprechenden unabhängig von ihrer Umgebung in den Fokus rücken.

Durch die enge, kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Samsung und Microsoft werden weitere intelligente Funktionen in die Galaxy Book4-Serie Einzug halten. Die genannten Konnektivitätsfunktionen werden ab März 2024 verfügbar sein.

Neben Smartphones kann die Galaxy Book4-Serie auch mit anderen Galaxy-Geräten gekoppelt werden. So lässt sich das Tab S9 Ultra als zusätzlicher PC-Monitor verwenden. Nutzer kommen in den Genuss klarer Klangqualität mit reduzierter Latenz, wenn der PC mit den Galaxy Buds2 Pro verbunden ist. Mit diesen und weiteren Funktionen ist die Galaxy Book4-Serie darauf ausgelegt, eine rundum stimmige Nutzungserfahrung am PC zu bieten.

Erweiterte Interaktion zwischen Nutzern und Geräten durch räumliche Intelligenz

Wie AI-Technologie die Beziehung zwischen Nutzenden und ihren Geräten beeinflussen kann und wie die Vision von Samsung für sein vernetztes Ökosystem SmartThings aussieht, erläuterte Jaeyeon Jung, Executive Vice President und Head of SmartThings. Je mehr Samsung Geräte Kund*innen nutzen, desto intelligenter werden diese Geräte im Zusammenspiel und desto besser können sie den Alltag verstehen und unterstützen.

Räumliche Künstliche Intelligenz (Spatial AI) ist ein Schlüssel zur Verwirklichung dieser Vision. Sie trägt dazu bei, dass die Geräte das Lebensumfeld und die Routinen der Nutzer verstehen und so die Steuerung des vernetzten Zuhauses besser und persönlicher unterstützen können. Für SmartThings kommt die Technologie LiDAR7 auf vernetzten Geräten wie Staubsaugerrobotern zum Einsatz, um digitale Grundrisse zu erstellen, damit Nutzer den Status und die Position ihrer Geräte leicht überprüfen können. Im März wird SmartThings die aktualisierte 3D Map View für eine detaillierte 3D-Darstellung vernetzter Geräte auf Samsung Smartphones und Fernsehern einführen. Darüber hinaus können Nutzer*innen über einen einfachen QR-Code Familie und Freunde zu ihrem SmartThings Ökosystem hinzufügen, damit jedes Mitglied des Haushalts eigene Routinen erstellen kann.

SmartThings bereichert das vernetzte Zuhause auch, wenn es darum geht, das Wohlergehen unserer Lieben im Blick zu behalten. Dank intelligenter Sensoren und Künstlicher Intelligenz kann SmartThings ungewöhnliche Umstände erkennen: Registriert es einen Sturz, kann es Warnmeldungen an bestimmte Familienmitglieder und Betreuungspersonal senden. Das Galaxy SmartTag2 kann am Halsband oder Geschirr von Haustieren befestigt werden, um deren Aktivitäten zu verfolgen oder Identifikationsdaten digital speichern.

Auch zu Bixby gibt es Neuigkeiten: Mit seinen verbesserten AI-Fähigkeiten sorgt der Sprachassistent dafür, das vernetzte Zuhause dynamischer zu machen. Bixby kann Befehle nun automatisch an die am besten geeigneten Geräte weiterleiten, basierend auf dem Standort und den Aktivitäten der Nutzer. Das Geheimnis dahinter ist eine Schlüsseltechnologie wie Multi Device Wakeup in Kombination mit einem gemeinsamen Kommunikationsprotokoll. Das versetzt Bixby in die Lage, auf Befehle aller Geräte in einem Raum zu hören, die angeforderte Aktion dann aber nur auf dem relevantesten Gerät auszuführen. Wenn also ein Familienmitglied in der Küche ein Rezeptvideo auf dem Family Hub anschaut und ruft: „Hey, Bixby! Spiel Musik!“, wird die Musik vom Smart Speaker abgespielt, das Rezeptvideo läuft aber auf dem Family Hub ohne Unterbrechung weiter.

Mit dem Dienst Samsung Daily+ wird der TV noch mehr zur Steuerungszentrale im vernetzten Heim. Die Anwendung bietet eine breite Palette von Diensten und Funktionen – von Personal Training bis hin zu Remote-PC-Lösungen – über eine Schnittstelle.

Haus und Auto rücken mit Home-to-Car-Funktionen näher zusammen

Zu den angekündigten Neuigkeiten gehören auch Entwicklungen im Automobilbereich, darunter die Partnerschaft mit der Hyundai Motor Group. Samsung und Hyundai haben im Vorfeld der CES 2024 eine Absichtserklärung (MOU) unterzeichnet und ihr Ziel erklärt, gemeinsam an der Entwicklung von „Home-to-Car“- und „Car-to-Home“-Diensten mit SmartThings Konnektivität zu arbeiten.

„SmartThings wird künftig über die App mit Hyundai-, Kia- und Genesis-Fahrzeugen funktionieren, dank unseres Prinzips des softwaredefinierten Autos“, sagt Haeyoung Kwon, Leiter des Infotainment Development Center und der SDV9 Execution Sub-Division bei der Hyundai Motor Group zur Partnerschaft. „Wir alle bei der Hyundai Motor Group schätzen die Partnerschaft mit Samsung und freuen uns auf die neuen Funktionen, die wir durch smarte Konnektivität in die Fahrzeuge bringen.“

Über SmartThings werden Nutzer*innen per Sprachbefehl-Funktionen in ihrem Auto fernsteuern können, zum Beispiel das Vorheizen des Fahrzeugs oder das Öffnen und Schließen von Fenstern. Die SmartThings Konnektivität funktioniert in beide Richtungen: Nutzer*innen können von ihrem Fahrzeug aus Funktionen in und um ihr Haus steuern. Sie können beispielsweise Garagentore automatisch öffnen und schließen, je nachdem, wo sich das Auto befindet, und die Temperatur im Haus regulieren. All diese Aktionen können über Sprachbefehle ausgeführt werden.

Darüber hinaus vertieft Samsung die langjährige Partnerschaft mit HARMAN, um das Fahrerlebnis weiter zu verbessern.

„Die beeindruckende Rolle von Samsung im Bereich Consumer Electronics in Kombination mit dem Fachwissen von HARMAN im Automobilbereich macht den Weg frei zu wegweisenden Anwendungen wie HARMAN Ready Care, Ready Vision und Ready Display“, so Michelle Gattuso, Vice President of Product Management bei HARMAN, der die Pläne der beiden Unternehmen vorstellte. „Jetzt wird unsere Zusammenarbeit mit Samsung noch integrierter erfolgen. Samsung und HARMAN arbeiten Seite an Seite, um noch eindrucksvollere Erlebnisse in den Fahrzeuginnenraum zu bringen.“

Ready Care von HARMAN konzentriert sich auf die Sicherheit der Fahrerin oder des Fahrers. Dafür kommen Deep-Learning-Techniken für neuronale Netzwerke zum Einsatz, um die Bewegungen und die kognitive Aufmerksamkeit der Fahrer zu überwachen und personalisierte Erinnerungen und Warnungen zu geben. Außerdem kann Ready Care erkennen, ob es sich bei den Beifahrern um Erwachsene oder Kinder handelt, und kann die Auslösung des Airbags entsprechend anpassen.

Darüber hinaus bringt Ready Vision mit Hilfe von Augmented Reality eine intuitive Anzeige direkt auf die Windschutzscheibe. Sie befindet sich im Blickfeld der Person am Lenkrad und erscheint genau dann, wenn sie gebraucht wird. So haben Fahrer zum Beispiel Zugriff auf eine Karte, die sich entsprechend der Route in Echtzeit aktualisiert, und auf Empfehlungen für die schnellste Route oder einen Zwischenstopp zum Kaffeetrinken. Ein weiteres Produkt von HARMAN, Ready Upgrade, ermöglicht es Automobilherstellern, die Hard- und Software ihrer Fahrzeuge regelmäßig zu aktualisieren. So bleiben die Fahrzeuge länger aktuell, modern und effizient.

In einer Zukunft AI-gestützter, rundum vernetzter Geräte sind Sicherheit und Datenschutz für Samsung von höchster Bedeutung. Auf die Sicherheitslösungen von Samsung für die Ära vernetzter Geräte ging Shin Baik vom Mobile Experience Security Team von Samsung ein.

Eine dieser Lösungen ist Samsung Knox Matrix, die eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für viele Samsung Galaxy-Smartphones und Smart TVs bietet. Grundgedanke hinter dieser Technologie ist es, dass sich Geräte in einem vernetzten Ökosystem gegenseitig überwachen, um Sicherheitsbedrohungen zu erkennen und zu isolieren. Knox Vault hilft dabei, Daten von Nutzern auf Samsung Geräten zu schützen. Knox Vault wurde erweitert, um mehr Geräte abzudecken, die mit SmartThings verbunden sind, darunter der Samsung Neo QLED 8K Fernseher. Darüber hinaus ermöglichen Partnerschaften von Samsung mit großen Technologieunternehmen den Nutzer*innen, Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.

Samsung macht Fortschritte beim verantwortungsvollen Einsatz von Materialien, Energiemanagement und Barrierefreiheit

Inhee Chung, Vizepräsidentin des Samsung Corporate Sustainability Center, erläuterte die Pläne von Samsung für den Weg zur Kreislaufwirtschaft. Im Rahmen dieser Pläne setzt Samsung in seinen Produkten zunehmend recycelte Materialien ein. Dazu zählen recycelter Kunststoff aus ausrangierten Fischernetzen in Samsung Galaxy-Geräten, recycelter Kunststoff in Fernsehgeräten und recyceltes Aluminium in Bespoke Kühlschränken.

Zu den Vorhaben gehört auch, dass die Technologie von Samsung dazu beiträgt, Nachhaltigkeitsbemühungen im Alltag zu unterstützen. Samsung nutzt AI, um eine energieeffiziente Nutzung der Geräte zu ermöglichen. Das Ergebnis sind Funktionen wie der SmartThings AI Energy Mode, der den Energieverbrauch automatisch optimieren kann und Nutzer*innen beim Stromsparen helfen soll12.

Damit möglichst alle Menschen in den Genuss AI-gestützter Produkte kommen, ergänzt Samsung Geräte kontinuierlich um neue Accessibility-Funktionen, wie beispielsweise Gestensteuerung. Mobilgeräte bieten bei Bedarf bei Anrufen automatisch generierte Untertitel. Fernseher und Displays haben eine neue integrierte, AI-gestützte Text-to-Speech-Funktion, die Untertitel in gesprochenes Audio umwandelt. Um Menschen mit Sehschwäche noch mehr zu unterstützen, gibt es mit Relumino Together einen neuen Fernsehmodus auf Samsung TVs. Dank der Funktion können Nutzer mit und ohne Sehbeeinträchtigung zusammen fernsehen – mit und ohne visuelle Anpassungen – und Unterhaltung gleichzeitig gemeinsam genießen.

