Loewe startet eigene Produktion für OLED-Displays in Kronach

Loewe "Made in Germany" OLED-Displays werden jetzt im Stammwerk in Kronach gefertigt.

Das Loewe Qualitätssiegel „Engineered & Made in Germany“ gewinnt mit der eigenen OLED-Display-Produktion eine neue Bedeutung.

Das Display ist die prägnanteste Komponente eines TV-Geräts und bestimmt somit auch wesentlich das Design. Um auch bei diesem essenziellen Bestandteil eines Fernsehgeräts eigene und exklusive Design-Merkmale sowie zusätzliche Wertschöpfung in der Produktion verwirklichen zu können, hat sich Loewe Technology entschieden, ab Mai 2024 eigene OLED-Display-Module in der traditionsreichen Manufaktur am Heimatstandort Kronach zu fertigen. Mit besonderen Materialien, Oberflächen und Designs aus der eigenen Entwicklung können so wesentlich mehr und deutlichere Akzente gesetzt werden. Zudem werden durch den Einsatz neuester Produktions-Technologie die Flexibilität, die Produktdurchlaufzeit sowie die Leistungsfähigkeit der Produktion erhöht. Mit dem Ausbau der neuen Fertigung und der damit verbundenen höheren Fertigungstiefe bei TV-Produkten entstanden in Kronach auch neue Arbeitsplätze.

Christian Alber , COO Loewe Technology: „Wir sind sehr stolz auf die aktuelle Entwicklung von Loewe. Mit der Integration der Display-Montage in unsere TV-Produktion haben wir ein absolutes Alleinstellungsmerkmal im Markt, das uns bei der Umsetzung unserer Luxus-Strategie wirkungsvoll unterstützen wird. Das Label ‚Made in Germany‘ gewinnt dabei für uns noch weiter an Bedeutung und ist auch künftig fest in der Loewe DNA verankert. Zudem ist dieser Ausbau ein weiterer Baustein unseres Nachhaltigkeitskonzepts.“

Mit der Zielsetzung, eine der modernsten Produktionsstätten für OLED-Display-Module in Deutschland zu errichten, wurde eigens eine Fertigungshalle auf dem Loewe Gelände im oberfränkischen Kronach ökologisch und technisch saniert sowie entsprechend der spezifischen Anforderungen für die Display-Montage umgebaut. Mit der Integration der neuen Produktionslinie in die bestehende TV-Geräte-Produktion konnte der Automatisierungsgrad der Fertigung insgesamt erhöht werden.

Mit dem Hauptsitz und der Produktionsstätte in Kronach ist die Marke Loewe fest in Deutschland verwurzelt. Alle Loewe TV-Serien werden mit dem Einsatz modernster Technologien in Kronach entwickelt und designed. Zudem werden am Stammsitz alle OLED-TV-Serien sowie ausgewählte LCD-Fernseher komplett gefertigt. Damit bekennt sich Loewe Technology klar zur langen Tradition der Marke, denn der Pioniergeist und die langjährige Erfahrung der Loewe Experten in der Entwicklung innovativer Technik sind gemeinsam mit dem einzigartigen Loewe Design wichtiger Bestandteil der Marken-DNA.

Die eigene Produktion in Deutschland auf Basis des Manufaktur-Gedankens ermöglicht eine hohe Anpassungsfähigkeit. Im Gegensatz zur Massenproduktion stehen bei Loewe Individualität und Flexibilität der Produktkonzepte im Fokus. So kann schnell auf Anforderungen des Marktes, auch mit kundenspezifischen Angeboten – wie beispielsweise Farben – reagiert werden. Mit der Produktion eigener OLED-Display-Module werden diese Fähigkeiten nun ausgebaut und zudem die Wertschöpfung am Standort Kronach nochmals erhöht.

Von der Konzeption des ästhetischen Designs, über die Software-Entwicklung bis hin zu Konstruktion, Prototypenbau und Endmontage der TVs sind alle Entstehungsschritte in Kronach konzentriert. Für jeden Fertigungsprozess setzt Loewe Präzisionsgeräte ein und wendet strenge Prüfverfahren an, um absolute Perfektion zu garantieren. Dies beinhaltet beispielsweise auch die exakte Farbkalibrierung der TV-Geräte: Jeder Loewe Fernseher wird mit höchster Präzision kalibriert, für die Wiedergabe der realistischsten und schönsten Farben. Diese Farbabstimmung ist ein sehr komplexes Verfahren, das in der Branche herausragend ist.

Die hochwertigen, eleganten Loewe TV- und Audioprodukte sind High-Tech-Produkte par excellence. Sie stehen für eine einzigartige Verbindung von German Engineering, Exzellenz, exklusivem Design und Nachhaltigkeit. Herzstücke von Loewe sind dabei der Produktionsstandort und die rund 150 Mitarbeitenden am Stammsitz in Kronach.

