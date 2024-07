expert-Gruppe entwickelt sich solide

Im expert-Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 bis 31. März 2024) erzielte die expert-Gruppe einen Innenumsatz zu Industrieabgabepreisen ohne Mehrwertsteuer in Höhe von 2,23 Milliarden Euro.

„Fokussierung bildete für expert den Schwerpunkt des vergangenen Geschäftsjahres, welcher das Unternehmen wie ein roter Faden begleitete“, sagt Dr. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der expert SE, rückblickend über das Geschäftsjahr 2023/2024. „Angesichts einer angespannten Wirtschaftslage, die sowohl expert als auch den Markt beeinflusst hat, haben wir uns verstärkt auf erfolgsversprechende Ansätze konzentriert und unsere Wertschöpfung durch klar auf den Einzelhandel abgestimmte Maßnahmen in den Bereichen digitale Kundenansprache, Ertragsoptimierung im stationären Geschäft, Ausbildung und Lieferung gesteigert. Gemeinsam mit unseren Gesellschaftern haben wir so die wirtschaftlich solide Basis unserer Unternehmensgruppe gestärkt, durch die sich expert auch in herausfordernden Zeiten am Markt behaupten kann, und die Weichen in Richtung einer unternehmerisch erfolgreichen Zukunft gestellt.“

Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Da es sich bei expert um eine Verbundgruppe handelt, kann kein Gewinn im klassischen Sinne kommuniziert werden. Der Gradmesser für den Unternehmenserfolg ist die Gesamtbonusausschüttung an die expert-Gesellschafter. Die Gesamtbonusausschüttung fiel mit 229,0 Millionen Euro auf einem sehr hohen Niveau aus, diese Angabe entspricht 13,0 Prozent des jahresbonuspflichtigen Umsatzes. Zudem konnte die expert SE mit 27,9 Prozent zum Bilanzstichtag 31.03.2024 wieder eine hohe Eigenkapitalquote ausweisen.

„Das vergangene Geschäftsjahr der expert-Gruppe wurde durch ein anhaltend schwieriges Marktumfeld sowie ein zurückhaltendes Konsumklima bei unseren Kunden stark geprägt“, erklärt Michael Grandin, Finanzvorstand der expert SE. „Zu Beginn des laufenden Geschäftsjahres gaben die Prognoseinstitute erstmals Einschätzungen einer leichten wirtschaftlichen Belebung und einer sich bessernden Konsumlaune ab, dennoch rechnen wir frühestens ab dem zweiten Halbjahr 2025 mit einer Trendumkehr und Erholung der Konjunktur. Daher ist es für expert umso bedeutender, die bereits begonnenen Maßnahmen zur Restrukturierung und Effizienzsteigerung weiterzuentwickeln und gemeinsam mit unseren Gesellschaftern fortzuführen – mit Augenmaß, aber konsequent und auf die Wirtschaftlichkeit unserer Unternehmensgruppe ausgerichtet.“

Stationärer Einzelhandel als Herzstück der expert-Gruppe

Im Geschäftsjahr 2023/2024 zählte die expert-Gruppe 186 Gesellschafter mit 385 Standorten, 140 davon betreiben eine eigene Service-Werkstatt. Die Anzahl der Fachmärkte ist leicht gesunken und betrug zum Geschäftsjahresende 287.

Die expert-Gruppe konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr mehrere Standorte aus dem Regiebetrieb in Gesellschafterhand übergeben: Zum 1. April 2023 wurde der Standort Coesfeld von der expert Handels GmbH West & Co. KG an die expert Ahaus GmbH & Co. KG übergeben. Auch die expert Handels GmbH konnte Standorte an Gesellschafter übergeben: Die expert-Fachmärkte in Bünde und Melle werden seit dem 1. Oktober 2023 durch die expert Gröblinghoff GmbH geführt.

Auch die deutschlandweite Kooperation mit famila und den dort integrierten expert-Flächen wurde erfolgreich ausgebaut. Im famila-Markt in Falkensee eröffnete im November 2023 eine weitere Shop-in-Shop-Fläche von expert. Dort finden die Kunden ein ausgewähltes expert-Elektroniksortiment, das sie schnell und bequem im Rahmen ihres famila-Einkaufes erwerben können. Mit den expert-Flächen in den famila-Märkten in Bielefeld, Langenhagen und Rendsburg beinhaltet die Kooperation zwischen expert und famila damit nun bereits vier Instore-Shops.

Christoph Komor, Einzelhandelsvorstand der expert SE, sagt zum starken expert-Fachmarktnetz: „Unser stationärer Einzelhandel bildet das Herzstück unserer Kooperation: Durch die qualifizierte experten-Beratung, optimale Services und Dienstleistungen sowie die Nähe zu den Kunden heben wir uns positiv vom Markt ab und positionieren uns als die expert-Technik-Nachbarn. Diese lokale Verwurzelung ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, daher haben wir im vergangenen Geschäftsjahr den stationären Einzelhandel verstärkt in den Fokus gerückt und Maßnahmen zur Stärkung unserer Gesellschafter, zur Gewinnung und Ausbildung von Fachkräften sowie zur sinnvollen Restrukturierung unserer expert-eigenen Einzelhandelsaktivitäten eingeleitet. Diese Maßnahmen werden uns auch im Geschäftsjahr 2024/2025 als Schwerpunkt begleiten.“

Wirtschaftlich erfolgreiches Onlinegeschäft durch Ausbau des Logistiknetzwerkes

Die Optimierung des Logistiknetzwerks im Bereich der Großgeräte (Hausgeräte und TV) wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr vorangetrieben. Ausgangssituation war, dass Kunden aufgrund der dezentralen Online-Shops durch Suchfunktionen und Angebotsplattformen oftmals Produkte bei entfernteren expert-Händlern kaufen und nicht bei dem ihnen am nächsten gelegenen Händler. Dadurch entstehen längere Transportwege und damit verbunden höhere Kosten. Das Ziel eines expert betriebenen Logistiknetzwerkes ist es daher, dass online gekaufte Großgeräte möglichst immer von einem kundennahen expert-Standort ausgeliefert werden. Dies führt zu einer Steigerung der Wirtschaftlichkeit und einer Verbesserung der Umweltbilanz des Onlinegeschäfts. Zudem wird die Warenbelieferung der Kunden direkt durch ihren „Technik-Nachbarn“ ermöglicht, der auf Wunsch zusätzliche Serviceleistungen wie Anschluss und Inbetriebnahme der Geräte anbietet. Derartige Dienstleistungen sind im Onlinehandel mit Standardlogistikern kaum darstellbar.

Geschäftsjahr 2024/2025: Fokus auf Kundenmehrwert und Wertschöpfung

Im laufenden Geschäftsjahr arbeitet expert verstärkt an der Weiterentwicklung seines Multi-Channel-Ansatzes, um auch für die Kunden zum Technik-Nachbarn zu werden, in deren Einzugsgebiet die Fachhandelskooperation aktuell nicht stationär vertreten ist. Durch den weiteren Ausbau der digitalen Kundenansprache, z. B. durch die neue expert Kunden-App sowie die kürzlich eingeführte Präsenz auf Online-Marktplätzen, erhöht expert seine Sichtbarkeit und erreicht dadurch noch mehr Kunden in ganz Deutschland.

Zudem wird expert im Geschäftsjahr 2024/2025 den Fokus auf die Wertschöpfung in Zusammenarbeit mit seinen Industrie- und Dienstleistungspartnern legen. Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit Partnern, die die expert-Strategie mittragen und die an der gemeinsamen Steigerung der Wertschöpfung im Sinne aller Beteiligten interessiert sind, gezielt zu fördern und auszubauen. Gleichzeitig werden auch bestehende Partnerschaften auf ihren gegenseitigen Nutzen hin neu beleuchtet und bewertet.

IFA 2024, expert-Hauptversammlung 2024 und KOOP 2025

Für das Geschäftsjahr 2024/2025 hat expert bereits zahlreiche Veranstaltungs-Highlights geplant. So zeigt expert vom 6. bis 10. September während der 100. Jubiläums-IFA wieder mit einer eigenen expert-Halle Engagement: Mit dem Fokus auf die expert-Technik-Nachbarn sowie auf das Thema E-Mobilität erwarten die Besucher abwechslungsreiche Produktvorführungen und ein unterhaltsames Programm.

Ebenfalls im September 2024 (28. und 29.9.) findet die expert-Hauptversammlung in Göttingen statt und wartet unter dem Motto „Wir laden Sie in den Fachmarkt ein“ mit einem innovativen Messekonzept auf. Der an einen typischen expert-Fachmarkt angelehnte Hallenaufbau bietet allen anwesenden Gesellschaftern, Mitarbeitern und Industrie- und Dienstleistungspartnern neue Impulse in der gemeinsamen Gestaltung des Point of Sale. Zudem werden verstärkt Schulungsmöglichkeiten für das Fachpersonal in das Messekonzept integriert.

Vom 15. bis 17. Februar 2025 veranstaltet expert seine Frühjahrstagung im Rahmen der KOOP im bereits bewährten 2-Tages-Format in Berlin. Ab dem Jahr 2026 findet die beliebte Branchenmesse in Hannover statt: Der Messestandort hat den Zuschlag für die KOOP-Veranstaltungen ab 2026 erhalten.

www.expert.de