Loewe Inspiration Tour startet

Die Loewe Inspiration Tour macht in München, Berlin, Leipzig und am Loewe Heimatstandort Kronach Station

Die Loewe Technology GmbH startet anlässlich der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland die Loewe Inspiration Tour.

Im Zeitraum zwischen 14. Juni und 15. Juli 2024 macht die Tour mit einer mobilen Eventlocation in vier deutschen Städten Station, jeweils von 9 bis 18 Uhr. Mit an Bord dabei ist das neueste Loewe Produktportfolio, um die Marke Loewe eindrucksvoll zu präsentieren.

Die Loewe Inspiration Tour macht in München, Berlin, Leipzig und am Loewe Heimatstandort Kronach Station (eine genaue Auflistung findet sich am Ende dieser Pressemeldung). Dabei fungiert die Tour auch als Bindeglied zwischen den Endkund:innen und lokalen Loewe Fachhandelspartnern. Selbstverständlich können Loewe Händler ihre Kunden auch direkt zu einem der Termine direkt an den Trailer einladen. Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen rundet die Präsentation aufmerksamkeitsstark ab.

Die Loewe Inspiration Tour ist ein Teil der Strategie, die Sichtbarkeit der Marke Loewe über das gesamte Jahr zur erhöhen und für Interessierte erlebbar zu machen.

Die Stationen der Loewe Inspiration Tour 2024:

München, 14.06. und 05. bis 09.07. Knödelplatz (14.06.) und Olympia-Einkaufszentrum

Berlin, 15. bis 17.06., 22. und 23.06., 25. bis 29.06. und 10. bis 15.07. Uber Arena

Leipzig, 18. bis 21.06., 24.06. und 30.06. bis 03.07. Flughafen Leipzig

Kronach, 04.07. Marienplatz

Die jeweiligen Standorte können variieren und sind aktualisiert auf den Social-Media-Kanälen von Loewe ersichtlich.