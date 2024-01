LG präsentiert intelligenten KI-Roboter auf der CES

LG Electronics (LG) präsentiert auf der CES 2024 seine neueste Innovation im Bereich Smart Home: Der mit hochmoderner KI- und multimodalen Technologien ausgestatteter KI-Roboter kann sich nicht nur bewegen, lernen und verstehen, sondern beteiligt sich auch an komplexen Gesprächen.

Mit dem Allround-Home-Manager kommt LG der Verwirklichung seiner „Zero Labor Home“ Vision, die drauf ausgerichtet ist, den Alltag auf allen Ebenen zu erleichtern und bei den verschiedenen wiederkehrenden Aufgaben zu unterstützen, einen weiteren Schritt näher.

Die Smart-Life-Lösung nutzt die Technologie des autonomen Fahrens mit einem fortschrittlichen „zweibeinigen“ Raddesign, das es ermöglicht, selbstständig durch das Haus zu navigieren. Das smarte Gerät interagiert verbal mit seinem Nutzer und kann mithilfe von Bewegungen durch flexible Beingelenke Emotionen ausdrücken. Darüber hinaus kombiniert die multimodale KI-Technologie des intelligenten Assistenten Sprach- und Bilderkennung mit der Verarbeitung natürlicher Sprache. Auf dieser Basis kann er Zusammenhänge und Absichten des Nutzers im Smart Home verstehen und aktiv mit ihm kommunizieren.

LG stärkt seine Postion als Experte für Smart-Home-Lösungen

Mit dem neuen KI-Roboter möchte sich LG weiter als Vorreiter auf dem Smart-Home-Markt etablieren. „Unser intelligenter Helfer für das eigene Zuhause kombiniert modernste autonome Mobilitäts- und KI-Technologien mit fortschrittlichen Kommunikationsfähigkeiten und Diensten, um die Arbeit im Haushalt enorm zu erleichtern oder einzelne Tätigkeiten gar ganz zu übernehmen“, erklärt Lyu Jae-cheol, Präsident der LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. „Als Experte für Smart-Life-Lösungen wird LG seinen Kunden weiterhin dabei helfen, den Alltag daheim noch angenehmer zu machen.“

Der Roboter fungiert als „beweglicher“ Smart-Home-Hub, der sich nahtlos mit Smart-Home- und IoT-Geräten im Haushalt verbindet und diese steuert. Durch die jüngste Zusammenarbeit von LG mit Qualcomm ist der KI-Assistent mit der Qualcomm® Robotics RB5-Plattform ausgestattet, mit deren Hilfe er auf leistungsstarke KI-Funktionen wie Gesichts- und Benutzererkennung zurückgreifen kann. Der KI-Roboter nutzt eine eingebaute Kamera, einen Lautsprecher und verschiedene Sensoren, um Umgebungsdaten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Raumluftqualität in Echtzeit zu erfassen. Die fortschrittlichen KI-Technologien von LG analysieren die Daten, lernen kontinuierlich dazu und kombinieren sie mit externen Informationen.

Vielseitigkeit und Energieeffizienz zeichnen ihn aus

Beeindruckend ist die Vielseitigkeit des smarten KI-Helfers: So schlüpft er in die Rolle des Sicherheitsbeauftragten, der durch das Haus „patrouilliert“, wenn niemand anwesend ist und sendet Benachrichtigungen an das Smartphone des Nutzers, sobald er ungewöhnliche Aktivitäten, ein offenes Fenster oder ein eingeschaltetes Licht entdeckt. Auch Haustierbesitzer profitieren, denn der Roboter macht es per Kamera möglich, dass sie ihre liebsten Vierbeiner jederzeit aus der Ferne beobachten können. Darüber hinaus kann er helfen, Energie zu sparen, indem er sich mit einer intelligenten Steckdose verbindet und ungenutzte Geräte im Haus ausschaltet.

Weitere Funktionen unterstreichen den Servicegedanken bei der neuesten Smart-Life-Lösung von LG: Kommt der Nutzer nach Hause, begrüßt ihn der Roboter bereits an der Haustür, erkennt seine Emotionen anhand einer Analyse von Stimme und Gesichtsausdruck und legt die passende Musik auf. Zudem unterstützt er bei wiederkehrenden Aufgaben, sucht beispielsweise Verkehrsverbindungen heraus, informiert über die aktuelle Wetterlage und erinnert an persönliche Termine oder die Einnahme von Medikamenten.

www.lge.de