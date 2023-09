Limitierte Auflage des UltraGear Gaming Monitors 27GR95QL

LG bringt mit dem Modell 27GR95QL einen UltraGear Gaming-Monitor in limitierter Auflage für League of Legends-Fans auf den Markt.

Der Monitor verfügt nicht nur über ein brillantes 27-Zoll-OLED-Display mit einer schnellen Bildwiederholrate von 240 Hz, sondern auch über das charakteristische League of Legends-Design. Das zeigt sich sowohl auf dem Monitor als auch in den Menüs. Wie man es von einem UltraGearTM-Produkt erwartet, bietet der 27GR95QL ein flüssiges, intensives Spielerlebnis und ist vollgepackt mit einer Reihe von gamerfreundlichen Funktionen.



„Wir freuen uns, unseren limitierten LG UltraGear OLED-Gaming-Monitor mit dem Thema League of Legends vorzustellen. Er bietet erstklassige Leistung und ein atemberaubendes Design, das speziell für die Millionen von League of Legends-Fans auf der ganzen Welt entwickelt wurde“, sagt

Sung Jun-ho , Head of the IT Overseas Sales & Marketing Division. „LG hat sich der Förderung der E-Sport-Kultur auf der ganzen Welt verschrieben und wird kontinuierlich hochwertige UltraGear Gaming-Produkte anbieten, die die Bedürfnisse der Gamer erfüllen.“

Starke Partnerschaft: LG und Riot Games

Der League of Legends UltraGear Gaming-Monitor in limitierter Auflage ist das jüngste Beispiel für die starke Partnerschaft von LG mit Riot Games, dem Entwickler und Herausgeber von League of Legends. Das beliebte Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel wurde erstmals 2009 veröffentlicht und hat heute die größte Fangemeinde im gesamten E-Sport-Bereich. Über 600 Millionen Fans haben League of Legends in den letzten zehn Jahren gespielt, monatlich liegt die Anzahl der Spieler bei durchschnittlich 180 Millionen.



Der 27GR95QL wurde speziell für League of Legends-Enthusiasten entwickelt und eignet sich ideal für kompetitives Spielen. Er bietet eine großzügige 27-Zoll-Bildschirmgröße, eine hohe Bildwiederholrate und eine Reaktionszeit von 0,03 Millisekunden (GTG). Das OLED-Display mit QHD-Auflösung (2.560 x 1.440) unterstützt außerdem HDR10 und deckt 98,5 Prozent der DCI-P3-Farbskala ab. Auf diese Weise wird das Gameplay mit lebendigen, präzisen Farben, scharfen Details und hohem Kontrast zum Leben erweckt.

LoL-Design auf Monitor und in Menüs

Der limitierte UltraGear Gaming-Monitor von LG greift das typische Hextech-Design von League of Legends auf verschiedenen Gehäusekomponenten auf. Bekannte Symbole und Motive aus dem Spiel wurden auf der Rückseite des Monitors und auf der Vorderseite des Standfußes angebracht. Darüber hinaus wurden Symbole und Bilder aus dem Spiel in die Optionen- und Menüansichten des Monitors integriert.



Neben dem neuen UltraGearTM Gaming-Monitor in limitierter Auflage haben LG und Riot Games eine Reihe von Initiativen gestartet, um den internationalen E-Sport zu fördern. LG ist seit 2022 offizieller Display-Partner der League of Legends European Championship (LEC) und unterstützt die Profi-Liga, indem es ihre Spitzenteams mit hochmodernen UltraGear Gaming-Monitoren ausstattet.

UVP 999 Euro.

LG Channels erweitert sein Angebot um neue Sportkanäle

LG bringt den weltweit ersten kabellosen OLED-TV auf den Markt