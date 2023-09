EURONICS digitalisiert den Service am Point-of-Sale

Im Beratungsgespräch die Produkt-Highlights demonstrieren, Preise und Bestände prüfen, dann den Verkauf abschließen und zum Schluss schnell noch die Lieferung beauftragen: Ab sofort können Verkäufer und Verkäuferinnen bei EURONICS das alles über die HIW-App komfortabel lösen.

Dadurch führen sie ihre Kundschaft noch näher und kompetenter durch den Kaufprozess. Die vollständig digitale Abwicklung aller Prozesse – von der Produktauswahl über den Belegversand bis zur Datennutzungseinwilligung – gestaltet die Arbeit am POS effizienter, nachhaltiger und ressourcensparender. Mit dieser Digitalisierungsoffensive etabliert EURONICS ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal am Markt und sorgt für einen intuitiven Einkaufserlebnis-Flow im stationären Einzelhandel. Das entspricht exakt den Bedürfnissen des modernen Kunden und optimiert gleichzeitig die Geschäftsprozesse im Laden. Die HIW-App ist ein Produkt der HIW GmbH, Softwarehaus und Komplettanbieter für den Bereich Cross-Channel-Retailing und ein Tochterunternehmen der EURONICS Deutschland eG.

Benedict Kober, Sprecher des Vorstands von EURONICS und Geschäftsführer der HIW GmbH sagt: „Mit der Digitalisierung des POS verbindet EURONICS das Beste aus beiden Welten – den Komfort des Online-Shoppings mit der individuellen und persönlichen Beratung vor Ort. Die Implementierung der HIW-App im Innen- und Außendienst ist Teil unserer verbundweiten Cross-Channel-Retail-Strategie und wird unsere Mitglieder maßgeblich unterstützen sowie auf Ihrem Weg hin zum digitalen Kundenmanagement entlasten.”

„Persönliche Beratung, angereichert durch den digitalen Zugriff auf Informationen und Abwicklungsprozesse in Echtzeit sowie ein agiles Datenmanagement schaffen noch mehr Augenhöhe im Verkaufsgespräch. Die HIW-App zahlt damit voll auf die Kernkompetenz von EURONICS ein“, ergänzt Dominik Denzner, Bereichsleiter POS-IT/ HIW. „Dabei ist der jetzige Roll-out erst der Anfang unserer strategischen Vorgehensweise. Wir planen fest damit, das Angebot für unsere Mitglieder auszubauen und die digitalen Prozesse weiter zu optimieren.” Hardwareseitig setzt EURONICS präferiert auf Smartphones des Herstellers Samsung, die bei den Komptabilitätstests am besten abgeschnitten haben.

Digitaler POS: Weniger Aufwand, mehr Zeit für den Kunden

Der Einsatz der HIW-App macht Verkaufsprozesse und Datenmanagement mobil und unterstützt so ganz konkret den Erfolg des stationären Handels. Die Live-Verfügbarkeit von Produktinfos ermöglicht es Mitarbeitenden in den Läden, jederzeit fundierte Auskunft zur Ware zu geben und so ein von Vertrauen und Kompetenz geprägtes Kundenverhältnis aufzubauen. Auf einen Blick können Features, Erklärvideos, Bestand, Verfügbarkeit und viele weitere relevante Informationen aussagekräftig gegenüber den Kunden kommuniziert werden. Durch das einfache Management der Kundendaten und die vollständig digitale Abwicklung von Verkauf, Bezahlung, Bestellung oder Lieferung reduzieren sich außerdem unliebsame Wartezeiten auf beiden Seiten. So werden die Abläufe nicht nur effizienter und zweckmäßiger, sondern lassen auch einen stärkeren Fokus auf kundenbindende Interaktion zu. Datennutzungserklärungen für Direktmarketing können im Verkaufsprozess digital unterzeichnet werden, sodass sich für die Mitglieder schnell und einfach moderne Kommunikationswege zur Kundschaft erschließen lassen. Zudem können Mitglieder mit einer gesicherten Fotodokumentation im Innen- und Außendienst eine signifikante Verringerung der Reklamationsquote erreichen. Ihren Kaufbeleg erhalten Käufer und Käuferinnen mit dem smarten HIW-System einfach und rechtssicher per Mail. Der „papierlose Kunde“ ist dabei nicht nur ein echter Kosten- und Umweltvorteil, sondern kommt auch den digitalen Bedürfnissen der Konsumenten entgegen.

„Digitale Lösungen für den Einzelhandel werden in der Zukunft den entscheidenden Unterschied im Wettbewerb machen. Dass Europas Elektronik-Fachhandel Nr. 1 nun in Deutschland gemeinsam mit HIW vorausgeht und die Digitalisierung antreibt, ist ein gutes Zeichen für die gesamte Branche”, sagt Peter Heller, Geschäftsführer der HIW GmbH. Die Zusammenarbeit im digitalen Umfeld zwischen EURONICS und HIW soll sukzessive auf weitere Anwendungsbereiche ausgeweitet werden.

www.euronics.de