LG Channels erweitert sein Angebot um neue Sportkanäle

Der exklusive, kostenlose Streaming-Dienst LG Channels bietet Besitzern von LG Smart TVs in Europa, Lateinamerika und Australien ab sofort einen nahezu unbegrenzten Stream von actiongeladenen Sportinhalten, darunter unter anderem Fußball, Formel 1, Kampfsport sowie hochkarätige Pferderennen und Segelwettbewerbe.

Mit FIFA+ gibt LG Channels Fußballfans rund um den Globus ein neues Streaming- Zuhause.1 Mit einer großen Auswahl an Originalfilmen, Live-Übertragungen und einem umfangreichen Archiv hat sich FIFA+ zu einer globalen Drehscheibe für den beliebtesten Sport der Welt entwickelt. Darüber hinaus ermöglicht der Kanal derzeit Millionen von Menschen, die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ live mitzuverfolgen.

Bereits im vergangenen Juli wurde wedo Sports via wedoTV auf LG Channels in Deutschland, Österreich und der Schweiz gelauncht. Im Mittelpunkt stehen beispielsweise Weltklasse-Pferderennen wie zuletzt Royal Ascot und der Breeder’s Cup sowie Segelwettbewerbe wie die Segel-Bundesliga, die Sailing Champions League und der SailGP. Der deutschsprachige 24-Stunden-Service bietet zudem wöchentliche Sendungen mit Highlights aus Fußball, Formel 1, E-Sport, Kampfsport und vielen anderen Disziplinen. Abgerundet wird das Angebot durch Dokumentationen über Sportlegenden wie Tiger Woods, David Beckham, Michael Schumacher sowie über Weltclubs wie Manchester United und andere bekannte Vereine.

Ein besonderes Highlight für Fußballfans ist ein spezielles werbebasiertes Video on Demand (AVOD)-Angebot von LG. In Kooperation mit dem beliebten YouTube-Kanal Shoot for Love werden darin bekannte Fußballer auf die Probe gestellt. Aber das ist noch nicht alles: In den kommenden Monaten dürfen sich die europäischen Sportfans auf weitere Kanäle und Formate freuen. Ein Beispiel: Unbeaten, ein Premium-Sportkanal mit den größten Ereignissen und Athleten der Fußball-, Tennis- und Golfgeschichte. Dazu erscheint in Großbritannien, Deutschland und Österreich2 der Tennis-Channel, die einzige 24-Stunden-Live-Sport-App, die sich vollständig dem Tennis und dem damit verbundenen Lebensstil verschrieben hat.

Mit der Integration der neuen Sportkanäle setzt LG den Weg der kontinuierlichen Content-Partnerschaften fort, der bereits im vergangenen Mai durch die Zusammenarbeit von LG Channels mit dem weltweit führenden Live-Sport-Streamingdienst DAZN3 begonnen wurde. In diesem Zuge wurden damals die Kanäle DAZN FAST, DAZN Rise, DAZN Combat sowie DAZN Women’s Football zu LG Channels hinzugefügt.

