Zwei neue Alpha-Kameras von Sony

Sony Alpha-Kameras mit 1 x 33-, 1 x 61-Megapixel-Sensor

Mit gleich zwei neuen Kameras kommt Sony – Blende auf für die Alpha 7C II und die Alpha 7C R. Sie folgen der vor drei Jahren vorgestellten Sony Alpha 7C. Auch die neuen Modelle sind sehr kompakt und wiegen ohne Objektiv kaum mehr als 500 Gramm.

Beide Kameras setzen auf einen Sensor, der mehr Pixel mitbringt als Generation eins. Die A7C II kommt mit 33 Megapixel-Sensor, den man von der Sony Alpha 7 IV kennt, während der 61-Megapixel-Sensor der Alpha 7C R bereits in der Alpha 7R V arbeitet. Die beiden neuen Sonys filmen in 4K beziehungsweise 6K (A7C R) und ermöglichen es, eigene Farbprofile (LUT) zu importieren. Die rückseitigen Displays sind schwenk- und drehbar, etwas höher aufgelöst als bei der Vorgängerin und mit Touchfunktion ausgestattet; der Sucher bleibt der gleiche. Beide Kameras haben einen internen 5-Achsen-Bildstabilisator an Bord, der soll bis zu sieben Belichtungsstufen ausgleichen. Auch Pixelshift-Aufnahmen bis 240 Megapixel sollen bei der Alpha 7C R möglich sein; die können später am PC aus bis zu 16 Aufnahmen zusammengesetzt werden. Das Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung soll staub- und spritzwassergeschützt sein. Beim Streaming per Plug-and-Play dienen beide Modelle als 4K-Webcam. Die Preis liegen bei 2400 Euro für die Sony Alpha 7C II und bei 3700 für das hochauflösende Modell. Ausführlicher Bericht in unserer Oktober-Ausgabe.

Sony Alpha 6700 mit KI-unterstützter Motiv-Erkennung