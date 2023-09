IFA 2023: Was sagen Industrie und Kooperationen?

War die IFA 2023 trotz der schwierigen Voraussetzungen ein Erfolg? Wir haben bei der Industrie und den Kooperationen nachgefragt.

Michael Geisler, Geschäftsführer Electrolux Hausgeräte GmbH Deutschland und Österreich: „Die IFA 2023 bot den perfekten Rahmen für die Präsentation unserer neuen AEG Ecoline und der Weltpremiere des AEG SaphirMatt Induktionskochfeldes mit kratzfestem Glas. Das Feedback unserer Handelspartner:innen und Konsument:innen war überwältigend – sowohl in Bezug auf unsere Innovationen als auch auf unseren wunderschönen Messestand. Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen uns, dass wir mit unseren nachhaltigen Produkten einmal mehr den Nerv der Konsument:innen treffen.“

Marius Stoica, Geschäftsführer der Beko Grundig Deutschland GmbH: Die IFA 2023 war für uns ein voller Erfolg. Die Atmosphäre war fantastisch, die Resonanz auf unsere Innovationen und Neuheiten war überwältigend – sowohl von unseren Geschäftspartner:innen, als auch von der Presse und Konsument:innen. Besonders gut kamen bei Grundig z. B. die neue FineArts TV-Serie oder auch die AI-Sense Waschmaschine an, bei Beko die neue Technologie Energy Spin für noch energieeffizienteres Waschen. Die Besuchsfrequenz an unserem Stand war hoch, u. a. durften wir den Regierenden Bürgermeister von Berlin Kai Wegner begrüßen! Wir haben eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig uns Nachhaltigkeit und Qualität sind! Daran knüpfen wir 2024 an.

Roberto Cataneo, Blaupunkt (CEO der Globaltronics GmbH & Co. KG): Es war schön, in diesem Jahr wieder in Berlin mit dabei zu sein und wir nehmen viele wertvolle Eindrücke und wichtigen Input aus unseren Gesprächen vor Ort mit. Wir haben auf der IFA 23 erstmals unsere neue Serie an Audio Living Produkten dem breiten Publikum präsentiert und das zahlreiche positive Feedback der Kunden wie auch unserer Geschäftspartner liefert uns spannende Indizien für die Markteinführung der Produkte.

Harald Friedrich, Executive Vice President BSH Hausgeräte: Mit dem heutigen Ende der IFA 2023 sagen wir Danke! an alle Händler, Medien und Konsument:innen, die uns in diesem Jahr in Halle 1.1. besucht haben. Unser Ziel als Europas Marktführer ist es, die Lebensqualität der Menschen in ihrem Zuhause zu verbessern – die IFA ist für uns eine großartige Informationsplattform, auf der wir dies auch 2023 wieder unter Beweis stellen können. Auf den Ständen unserer starken Marken Bosch und Siemens haben wir in den letzten Tagen beeindruckende Präsentationen gesehen und führende Innovationen bei unseren Produkten. Bei den vielen Gesprächen wurde klar: insbesondere die Gerichterkennung bei unseren Backöfen, die neuen XXL Kühlgeräte und unsere neue breite Range an Geschirrspülern, mit rund 40% der Varianten in den sparsamsten Energieklassen A und B, kamen bei den Besuchern besonders gut an.

Sean Chen, Managing Director WEU, Dreame:Wir haben bewusst hier in Berlin unsere Weltneuheit präsentiert, die patentierte „Mop-Extend-Technologie“ . Diese Innovation befähigt unseren DREAME L20 Utra, Fußböden wesentlich tiefer in die Ecken und Ränder hinein zu reinigen als Geräte dieser Art es bisher leisten konnten. Die Resonanz auf unsere Entwicklung ist überwältigend und die IFA hat uns deutlich gezeigt, dass der europäische Markt für KI-gesteuerte Saug- und Wischroboter auch im Premiumsegment absolut reif ist.

Karl Trautmann, Vorstand ElectronicPartner:„Für die Verbundgruppe ElectronicPartner war die IFA auch in ihrem 99. Jahr wieder eine wichtige One-to-many-Chance: Hier trifft sich die Branche zum persönlichen Austausch – kompakt, intensiv und interaktiv. Die Reise nach Berlin hat sich für unsere nationalen und internationalen Mitglieder, Franchisepartnerinnen und -partner sowie für uns definitiv gelohnt. Mit vielen positiven Eindrücken fahren wir nach Hause und sind jetzt schon gespannt darauf, was uns erwartet, wenn die IFA 2024 in ihrem 100. Jahr wieder die Tore öffnet.“

Benedict Kober, Sprecher des Vorstands EURONICS Deutschland EG: Die IFA 2023 war eine gelungene Generalprobe für das große Jubiläum im kommenden Jahr. Wir konnten zahlreiche EURONICS Mitglieder aus Deutschland und Europa bei uns am Stand begrüßen. Die Innovationen und vielfältigen Messeangebote werden für eine spürbare Belebung des Saisongeschäfts sorgen und zeigen eindrucksvoll das Engagement der Industrie für den gemeinsamen zukünftigen Erfolg. Ein weiteres Highlight war unser Currywurst Event, erstmalig auf der Dachterrasse der modernsten Messehalle Europas, das nicht nur als Networking Plattform diente, sondern auch für kreative Ideen für die Ausgestaltung des letzten Quartals sorgte. Alles in allem erkennen wir deutlich die Vorfreude auf nächstes Jahr, wenn es heißt – 100 Jahre IFA, das große Jubiläum.

Dr. Stefan Müller Vorstandsvorsitzender expert SE: „Für expert-Gesellschafter, Aussteller in der expert-Halle und die vielen Besucher werten wir die IFA 2023 als Erfolg. Unsere Händler und Aussteller haben die IFA erfolgreich genutzt, um sich in persönlichen Gesprächen über die neuesten Branchen-Entwicklungen auszutauschen. Von Virtual Reality über Spielwaren bis hin zu Balkonkraftwerken konnten sich die Besucher unserer Halle zudem live von den neuesten und zahlreichen Innovationen unserer Branche informieren. Ich bin zuversichtlich bezüglich der Entwicklung der IFA, an der sich expert in den nächsten Wochen und Monaten aktiv beteiligen wird, und freue mich jetzt schon auf die Jubiläums-IFA 2024 und alle weiteren in den kommenden Jahren.“

Udo Knauf, Geschäftsführer Telering Marketing GmbH & Co. KG: Ein Highlight der diesjährigen IFA war der Launch unserer onlinebasierten Technik-Profi-Plattform, die unseren Fachhändlern vor Ort qualitativ hochwertige Leads zuführt und auf sehr positive Resonanz stieß. Der intensive Austausch am Technik-Profi-Stand zwischen den Fachhändlern, dem Weltfunk- Großhandel und den Mitarbeitern der Telering-Zentrale sorgte für eine konstruktive Atmosphäre. Die IFA hat erneut gezeigt, wie wichtig persönlicher Kontakt und Interaktion sind.

Rogier Volmer, Cluster Leader Dach & Managing Director Deutschland der Haier Germany GmbH: Ich freue mich, dass meine erste IFA-Erfahrung ein voller Erfolg war und unsere Erwartungen übertroffen hat. Im Rahmen der Ausstellung „Connect to Extraordinary“ hatten wir das Vergnügen, eine Vielzahl von Besuchern aus Deutschland und der ganzen Welt zu begrüßen und unsere neuesten innovativen Lösungen und zukunftsweisenden Dienstleistungen vorzustellen, die das neue Zeitalter des Wohnens prägen. Die Gespräche mit unseren Kunden waren besonders bereichernd und lieferten wertvolle Erkenntnisse, die uns dabei helfen werden, intelligente und vernetzte Wohnerlebnisse zu schaffen. Darüber hinaus haben die offenen Diskussionen mit unseren Partnern unsere Beziehungen weiter gestärkt und eine solide Grundlage für künftige Kooperationen geschaffen, was das positive Ergebnis unserer Bemühungen auf der Messe unterstreicht. Wir freuen uns darauf, auf diesem Erfolg aufzubauen und unseren geschätzten Kunden, Partnern und Verbrauchern weiterhin außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten.

Sühel Semerci, Executive Vice President Hisense Gorenje Germany GmbH: Unser IFA-Fazit fällt mehr als positiv aus. Wir haben mit unserem Auftritt als Lead-Partner der diesjährigen IFA ein echtes Statement gesetzt! Die Messe hat uns eine ideale Plattform geboten, auf der wir Hisense und Gorenje als starke Marken präsentieren und unsere ambitionierten Ziele kommunizieren konnten.

Horst Nikolaus, Geschäftsführer der JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH: Noch nie hatten wir so viele aufregende Innovationen im Gepäck wie in diesem Jahr – unter anderem die J8 twin, die Z10 in der luxuriösen Farbvariante Midnight Blue und die X10 für den Professional-Bereich. Doch nicht nur unsere Neuheiten standen im Mittelpunkt. Der JURA-Stand war sowohl für Fachhandelspartner, Medienvertreter als auch Endverbraucher ein beliebter Treffpunkt für exzellenten Kaffeegenuss. Kurzum: Unser Messeauftritt war ein Erfolg auf ganzer Linie, was uns und unsere Fachhandelspartner motiviert auf das Weihnachtsgeschäft blicken lässt.“

Daniel Schiffbauer, Director Home Entertainment, LG Electronics:Bei unserem Auftritt in Halle 18 erfuhr unser Sustainable Cottage an der nahezu idealen Auslastungsgrenze ein exzellentes Feedback, während der wunderbar geschmackvoll gestaltete Händlerbereich, obwohl großzügig gestaltet, selbst permanent unter Volllast, beste Gespräche erlaubte. In der spannenden Anbahnung an den 100. Geburtstag der IFA waren die Gespräche mit unseren Kunden wie immer das absolute Highlight. Der Wert der IFA als Event ist für uns sprichwörtlich unersetzlich.

Steffen Nagel, Managing Director, Sales & Marketing, Liebherr Appliances: Immer zu Beginn des ersten Messetages macht sich eine spannungsvolle Vorfreude breit: Endlich wieder IFA! Auch in diesem Jahr hat sich bestätigt, wie bereichernd der persönliche Austausch in diesem inspirierenden Umfeld ist. Gleichzeitig freuen wir uns über das überwältigende Feedback, das wir zu unseren energieeffizienten und hochwertigen Neuheiten erhalten haben. Diese wertvollen Eindrücke nehmen wir aus Berlin mit und stecken sie in unsere weitere Arbeit für unsere Kundinnen und Kunden.

Aslan Khabliev (CEO Loewe Technology GmbH): Die Verbindung zwischen Loewe und der IFA hat für uns eine lange Tradition, passend zu unserem 100-jährigen Firmenjubiläum haben wir diese Tradition 2023 mit zwei Standorten am Messegelände neu aufleben lassen: Mit dem Individualisierungskonzept Loewe iconic collection und Neuheiten aus den Bereichen TV & Audio, wie dem neuen Loewe Multiroom Amplifier, konnten wir viele Partner und Kunden begeistern. Die IFA 2023 war ein voller Erfolg für uns – wir freuen uns auf das anstehende 100-jährige Jubiläum der IFA in 2024.“

Dr. Norbert Kotzbauer, Geschäftsführer Metz Consumer Electronics GmbH: Für Metz war die IFA in diesem Jahr sehr erfolgreich, weil wir unsere Metz-spezifischen Themen gut spielen konnten. Mit unserer Pressekonferenz zum 85-jährigen Firmenjubiläum und echten Messehighlights wie z. B. unserem Jubiläumsmodell mit 85 Monaten Garantie haben wir den Nerv der Händler und der Endkunden getroffen. Unser IFA-Auftritt mit einem großzügig dimensionierten Händlerbereich und einer einladenden Endkundenpräsentation hat viele Besucher begeistert und die Fahne für eine IFA hochgehalten, die für die Industrie als Leitmesse unverzichtbar ist. Auf der anderen Seite hat sich gezeigt, wie sehr die IFA organisatorischer und struktureller Änderungen bedarf, die schnellstens Früchte tragen müssen, damit die IFA auch nach dem Jubiläum nächstes Jahr ihre Funktion als Leitmesse weiterhin erfüllen kann.“

Dr. Reinhard Zinkann, Geschäftsführender Gesellschafter Miele & Cie. KG: In Summe sind wir bei Miele mit dieser IFA zufrieden. Zwar lag die Zahl der Besucherinnen und Besucher aus dem Fachhandel leicht unter Vorjahr, wobei pro Händler oft weniger Personen nach Berlin gereist waren. Auch international, insbesondere aus Europa, waren weniger Besucherinnen und Besucher zu verzeichnen. Die Gespräche waren dennoch sehr gut und die Auftragseingänge vielversprechend. Die Stimmung im Team und bei unseren Gästen war positiv bis herausragend. Kurz gesagt, es hat Spaß gemacht wieder in Berlin zu sein. Ein persönliches Highlight waren die begeisterten Feedbacks zu unserem Wäschepflegeschrank Miele Aerium, einer für uns neuen Produktkategorie. Nun freuen wir uns auf das nächste Jahr, wenn es heißt „100 Jahre IFA“ – und „125 Jahre Miele“.

Philipp Maurer, Country Manager DACH | Panasonic:Unter dem Holistic Wellbeing Konzept – unserer Vision für das Wohl der Menschen, der Gesellschaft und der Natur – hat Panasonic auf der IFA 2023 mit einem konsequent reduzierten ökologischen Fußabdruck überzeugt. Unser umfassendes Produktportfolio konnte Fachbesucher, Presse sowie Multiplikatoren im HUB27 begeistern. Wir ziehen eine sehr erfolgreiche Bilanz der diesjährigen Messe und sehen der IFA im Jubiläumsjahr 2024 positiv und mit Spannung entgegen.

Lorna Brown, VP Marketing, Europe – SharkNinja:Diese IFA war die bisher größte von SharkNinja. Wir haben neun innovative Produkte für die EMEA-Region auf den Markt gebracht: Shark Clean, Shark Beauty, Ninja Kitchen und Ninja Outdoor. Über 100 Journalisten haben den Stand besucht und wir haben zahlreiche Best-in-Show-Produktausz eichnungen erhalten. SharkNinja begrüßte auch Einzelhandelspartner aus ganz Europa und wir sind gespannt auf das, was als nächstes kommt!

Sascha Lange, Vice President Marketing and Sales Sharp Consumer Electronics Deutschland GmbH: – Es war gut wieder auf der IFA zu sein und diese „multifunktionale“ Kommunikationsplattform vollumfänglich zu nutzen. Unsere Erwartungen wurden voll und ganz erfüllt und wir haben uns wie immer sehr wohlgefühlt. Wir konnten unsere wichtigsten Kunden und Medienvertreter willkommen heißen und gemeinsam in „die Zukunft schauen“.

wir hoffen, dass die IFA den eingeschlagenen Weg fortsetzt und im nächsten Jahr zum runden Geburtstag einen weiteren Sprung nach vorne macht.

Michael Mehnert, Geschäftsführer Siemens Hausgeräte Deutschland: Mit dem Verlauf der diesjährigen Messe und der Resonanz des Publikums sind wir insgesamt zufrieden. Die IFA hat sich als jährliches Gipfeltreffen von Industrie, Handel und Medien weiterhin bewährt. Für uns ist sie auch immer wieder eine willkommene und schöne Gelegenheit, unsere zahlreichen nationalen und internationalen Handelspartner zu treffen und mit „Innovationen zum Anfassen“ für unsere Marke zu begeistern.

Mathias Krause, Manager Sales & Marketing Germany & Austria, Yamaha Music Europe GmbH: Wir blicken insgesamt positiv auf die IFA 2023: Bei unserem Messekonzept stellen wir ein hochwertiges Produkterlebnis und die passende Fachberatung in den Mittelpunkt. Zudem haben wir erstmals eine Fläche dem neuen Gaming-Segment gewidmet. Dieses Konzept ging insbesondere am Wochenende auf. Darüber hinaus waren wichtige Retail-Entscheider in unserem Händlerzentrum. Das gemeinsam mit Dolby ausgerichtete Event mit Comedian und Heimkino-Fan Oliver Kalkofe war ein voller Erfolg. Auch, da wir es aufgeteilt und sowohl für Endkunden als auch für Geschäftspartner gestaltet haben.