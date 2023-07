Bowers & Wilkins stellt 800 Serie Signatur HighEnd-Lautsprecher vor.

Bowers & Wilkins stellt die 800 Serie Signature vor – die ultimative Version der hochgelobten 800 Series Diamond-Lautsprecherserie.

Bowers & Wilkins verwendet den Namen Signature nur sehr sparsam und reserviert ihn für die seltenen und aufwendig verbesserten Versionen seiner bestehenden Lautsprecher und Technologien. Seit der Gründung der Marke im Jahr 1966 haben nur sieben Lautsprecherserien den besonderen Namen Signature getragen – ein Zeichen für das Prestige und die Exklusivität der Marke.



Die neuen Bowers & Wilkins 801 D4 Signature und 805 D4 Signature folgen einer Tradition, die bis zum gefeierten Silver Signature-Lautsprecher von 1991 zurückreicht, der ursprünglich als posthume Hommage an den Firmengründer John Bowers entwickelt wurde. Sie basieren auf der bereits außergewöhnlichen Leistung und den ästhetischen Maßstäben der Modelle 801 D4 und 805 D4, die die Grundlage ihres jeweiligen Designs bilden, und verfügen über sorgfältig verbesserte Komponenten sowie luxuriöse neue Finishes.



Die neuen Modelle 801 D4 Signature und 805 D4 Signature stellen die absolute Spitze der aktuellen Entwicklungsarbeit und des Designs von Bowers & Wilkins dar und können als solche als die neuen Flaggschiffe im Lautsprecherportfolio des Unternehmens betrachtet werden.



Ein neues Statement unter den Standlautsprechern

Zu dem Diamond Dome Hochtöner und dem Continuum™ Cone FST™ Mitteltöner, verfügt die 801 D4 Signature über zwei leistungsstarke 250 mm (10″) Aerofoil-Membran-Tieftöner mit weiter verbesserten Treiber-Magneten im Vergleich zum Standardmodell. Der neue Lautsprecher verwendet eine optimierte Gehäusestruktur und sorgfältig platziertes Dämpfungsmaterial, um unerwünschte Resonanzen an der Oberseite des Gehäuses deutlich zu reduzieren. Das Ergebnis ist eine noch größere Transparenz und Offenheit im Mitteltonbereich, welche die ohnehin schon herausragende Leistung der 801 D4 in dem Bereich noch weiter verbessert.



Die Bassreflexöffnung der 801 D4 Signature wurde ebenfalls überarbeitet: Sie ist jetzt aus Aluminium gegossen, wodurch eine steifere und akustisch leisere Struktur entsteht, die weniger anfällig für unerwünschte Geräuschentwicklung ist. In Kombination mit den verbesserten Aerofoil-Membran-Tieftönern führt dies zu einem noch saubereren, verzerrungsärmeren und präziseren Bassklang.



Wie alle Signature-Modelle im Laufe der Jahre profitiert auch die 801 D4 Signature von sorgfältigen Upgrades ihrer Frequenzweiche, die darauf abzielen, die Durchhörbarkeit mit neuen und verbesserten Bypass-Kondensatoren für jedes Element der Konstruktion weiter zu erhöhen. Die 801 D4 Signature verfügt über ein neues, FEA-optimiertes Design des Hochtongitters, das die bereits beeindruckende Transparenz der bestehenden Bowers & Wilkins-Lautsprecher noch weiter verbessert. Das neue Gitter bietet eine optimierte Mischung aus Durchlässigkeit und Steifigkeit, die noch mehr Energie vom Diamond Dome-Hochtöner in den Raum abgibt und gleichzeitig die Membran vor unerwünschten Berührungen und Schäden schützt.



Unser leistungsstärkster Kompakt-Lautsprecher aller Zeiten

Bowers & Wilkins Kompaktlautsprecher 805 D4 Signature



Die 805 D4 Signature setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Leistungsfähigkeit in einem kleineren, raumfreundlicheren Formfaktor als sein mächtiges Geschwistermodell. Wie das größere Modell verfügt auch die 805 D4 Signature über ein völlig neues Hochtongitter für mehr Offenheit und Transparenz sowie eine verbesserte Frequenzweiche mit neuen Bypass-Kondensatoren. Darüber hinaus bietet ein völlig neues Bass-/Mittelton-System eine verbesserte Leistung der 165 mm (6,5″)- Treiber, das sowohl eine sauberere Wiedergabe im Mitteltonbereich als auch einen erweiterten Bassbereich gewährleistet. Und schließlich wurde die Abdeckplatte aus Aluminium mechanisch überarbeitet, um unerwünschte Geräusche und Vibrationsneigungen der Struktur weiter zu reduzieren.



Gefeierte Exklusivität

Um ihre prestigeträchtige Position und ihren Ausnahmecharakter innerhalb des Portfolios von Bowers & Wilkins zu unterstreichen, sind sowohl die 801 D4 Signature als auch die 805 D4 Signature nur in zwei exklusiven neuen Lackierungen erhältlich. Die Midnight Blue Metallic-Lackierung ist die gleiche, die auch für den legendären Nautilus-Lautsprecher verwendet wird. Sie besteht aus insgesamt elf Farb- und Lackschichten, die maschinell poliert werden, um ein glänzendes Finish zu erzielen. Ohne die Aushärtungszeit miteinbezogen, beträgt allein der Lackiervorgang mehr als 18 Arbeitsstunden. Die Midnight Blue Metallic-Lautsprecher werden außerdem mit einem maßgeschneiderten blauen Leather by Connolly-Bezug auf der oberen Platte veredelt.

Alternativ können beide Modelle in einem außergewöhnlichen California Burl Gloss Holzfurnier mit einzigartiger Holzmaserung und einem luxuriösen Hochglanzfinish mit schwarzem Leather by Connolly erworben werden. Das Holzfurnier ist ein Holzwerkstoff aus nachhaltiger Produktion des italienischen Spezialisten ALPI. Mit nicht weniger als vierzehn Lackschichten und mehreren Schleifvorgängen beträgt die Gesamtbearbeitungszeit für eine einzelne 801 D4 Signature in California Burl Gloss mehr als 24 Stunden.

Wie alle Signature-Lautsprecher im Laufe der Jahrzehnte verkörpern auch die beiden neuen Signature-Modelle der 800er-Serie die Produktphilosophie von Bowers & Wilkins in perfekter Weise und sind eine stolze Ergänzung und Ausdruck unserer Tradition in dieser Kategorie. Das Unternehmen ist nach wie vor leidenschaftlich bestrebt, das bestmögliche und wahrhaftigste Hörerlebnis zu bieten. Die Signature-Modelle der 800 Serie sind der nächste logische Schritt auf diesem Weg.



Das ist das Beste von unserem Besten

Dave Sheen , Brand President von Bowers & Wilkins, kommentiert die Markteinführung wie folgt: „Die 800 Serie Signature ist das Ergebnis der Zusammenarbeit aller Mitarbeiter der Marke Bowers & Wilkins, von unseren versierten Kollegen in der Fertigung bis hin zu unseren Weltklasse-Ingenieurteams in Forschung und Entwicklung, um die besten Lautsprecher zu produzieren, die wir je hergestellt haben. Ich bin unglaublich stolz auf diese kollektive Anstrengung, die in die neuen Signature-Modelle der 800 Serie geflossen ist, und ich kann es kaum erwarten, die Stimmen von Fachjournalisten und unseren Kunden zu hören.“



Die 800 Serie Signature ist bei ausgewählten Händlern erhältlich und wird in zwei speziellen Lackierungen angeboten: Midnight Blue Metallicund California Burl Gloss.