Samsung und Media-Saturn Deutschland bieten Reparatur-Service

Samsung Electronics und Media-Saturn Deutschland kündigen ihre Partnerschaft an, um Samsung Kunden ein breites Netz an lokalen Reparaturstellen zu bieten.

Mit der Zusammenarbeit erhalten Kunden komfortablen Zugang zum Reparaturservice nach Samsung Standards an den MSD Smartbars. Durch die Erweiterung der MSD-Versicherungen für Samsung Smartphones erhalten Kund*innen ein zusätzliches Serviceangebot.

„Die Zusammenarbeit mit Media-Saturn Deutschland eröffnet unseren Kunden die Möglichkeit, ihre Geräte komfortabel und vor Ort in fast jeder Stadt Deutschlands reparieren zu lassen. Dabei gelten dieselben hohen Standards, als würden die Servicedienstleistungen von Samsung selbst durchgeführt.“ So Mario Winter, Vice President Marketing, Samsung Electronics Deutschland. „Für Samsung ist die Kooperation ein weiterer konsequenter Schritt in die richtige Richtung, denn Kunden stehen für uns stets im Mittelpunkt unseres Handelns.“

Smarter Service für Samsung-Smartphones

Media-Saturn Deutschland (MSD) Smartbars führen zukünftig kostenpflichtige Reparaturen für Samsung Smartphone-Nutzer durch. Zu den Reparaturen außerhalb der Garantie gehören hauptsächlich Schäden am Display, Akku und der Kamera. Diese werden an den MSD Smartbars mit originalen Ersatzteilen von Samsung sowie Original-Reparaturequipment durchgeführt, entsprechend den Samsung-Richtlinien. Im Sinne des Bestrebens von Samsung, die Langlebigkeit seiner Geräte zu stärken, soll ein breites Netz an lokalen Reparaturstellen aufgestellt werden, um Kund*innen noch komfortablere Möglichkeiten zu bieten, Reparaturen in Anspruch nehmen zu können.

Abgesichert durch PlusSchutz mit Samsung Care Services

Für ein noch beruhigenderes Gefühl nach dem Kauf werden die MSD Smartphone-Versicherungen speziell für Samsung-Smartphones mit „PlusSchutz mit Samsung Care Services“ erweitert. Geplant ist außerdem, im Rahmen des „Samsung Care Services“ künftig das Angebot, um weitere Serviceleistungen zu erweitern. Durch die Zusammenarbeit mit den MSD Smartbars und dem erweiterten Angebot in Bezug auf die Versicherungen stellen Samsung und Media-Saturn Deutschland die Bedürfnisse der Kund*innen konsequent in den Mittelpunkt, um ihnen ein noch flexibleres und differenzierteres Service- und Versicherungsangebot bieten zu können.

Zum Start der Partnerschaft können Samsung-Kunden an 150 Smartbars in Deutschland den Reparaturservice für ihre Samsung-Smartphones in Anspruch nehmen. Im Laufe des Jahres ist eine Ausweitung auf alle MediaMarkt- und Saturn-Smartbars in Deutschland geplant.

Alle MSD-Versicherungen für Samsung-Smartphones, welche ab Oktober 2024 in allen MediaMarkt- und Saturnfilialen verkauft werden, enthalten im Leistungsumfang ebenfalls das Angebot des Samsung Care Services.

