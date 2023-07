Samsung startet sommerliche SmartDeal-Aktion

Mit der SmartDeal-Aktion von Samsung jetzt richtig abstauben: Kunden können sich beim Kauf eines Aktionsgeräts eine attraktive Cashback-Prämie sichern – beim Erwerb eines Aktions-TVs und einer Aktions-Soundbar winkt sogar ein doppelter Cashback von bis zu 4.000 Euro.

Die Aktion läuft zwischen dem 13. Juli und dem 10. September 2023 und umfasst hochwertige Neo QLED 8K und 4K Modelle, QLED, OLED und Lifestyle TVs sowie ausgewählte Soundbars der Q-Serie.

Für alle, die ihr heimisches TV-Erlebnis upgraden möchten, gibt es jetzt Grund zur Freude: Vom 13. Juli bis zum 10. September 2023 bietet Samsung beim Kauf ausgewählter Smart TVs und Soundbars attraktive Cashback-Prämien. Wer sich für eines der Aktionsgeräte entscheidet, dem wird nach Registrierung unter samsung.de/tvdeals ein Teil des Kaufpreises erstattet. Wer gleich zweifach zuschlägt und einen Aktions-TV zusammen mit einer Aktions-Soundbar erwirbt, dem winkt auch die zweifache Freude mit einem verdoppelten TV-Cashback von bis zu 4.000 Euro2.

Aktionsgeräte für jeden Geschmack: Fantastische Bildqualität und Samsung Premium-Sound

Dabei erfüllt das große Aktionsportfolio nahezu jeden Wunsch, denn sogar die Meisterklasse der Samsung TVs, der 8K Neo QLED, ist mit dabei. Neben weiteren Neo QLED, QLED, OLED und Lifestyle TV-Modellen sind auch ausgewählte Soundbars der Q-Serie unter den Aktionsgeräten.

Die Aktions-TVs laden mit dem Quantum Dot-Effekt, der für lebensnahe Farben und realitätsnahe Bildqualität sorgt, zum Serien-Bingewatching an verregneten Sommertagen als auch zum langen Blockbuster-Kinoabend mit Freund*innen ein. Mit dem 4K und 8K Neo QLED erleben Nutzer einen dreidimensionalen Bildeindruck durch hohe Schwarz- und Kontrastwerte und können durch AI Upscaling auch ältere Filme in moderner 4K bis 8K Qualität erleben. Beim Kauf des Flaggschiff TVs QN90C in großen 98 Zoll3 winkt zudem ein sensationeller Cashback in Höhe von 2.000 Euro.

Auch auf Lifestyle TVs von Samsung dürfen sich Kunden freuen: The Frame passt mit seinem modernen Design in jedes Interieur, und dank seiner blendfreien Technologie können Nutzer ein realitätsnahes Kunst- und Entertainmenterlebnis genießen. Beim Kauf des The Frame in 85 Zoll4 können sich Kund*innen auf 450 Euro Cashback freuen.

Entscheiden Kunden sich stattdessen für das Soundbar Spitzenmodell Q995GC von Samsung, so erleben sie mit Q-Symphony ein raumfüllendes Surround-Erlebnis durch eine harmonierende Klangwiedergabe über Soundbar und TV-Lautsprecher und können ganz nebenbei sagenhafte 150 Euro Cashback abstauben.

Aber Samsung geht noch einen Schritt weiter: Wer sich sowohl für einen Aktions-TV als auch eine Aktions-Soundbar entscheidet, für den wird der jeweilige TV-Cashback verdoppelt. Beim Kauf des Neo QLED QN90C in 98 Zoll5 und der Soundbar Q995GC werden somit spektakuläre 4.000 Euro Cashback erreicht.

Im Fachhandel oder online: Kaufen, registrieren und Cashback sichern

Die Aktionsgeräte können zwischen dem 13. Juli und dem 10. September 2023 im Samsung Onlineshop unter samsung.com/de oder bei allen teilnehmenden Händlern erworben werden. Um die attraktiven Cashbacks bei teilnehmenden Händlern zu erhalten, müssen Kund*innen den erworbenen Smart TV und/oder die Soundbar bis zum 24. September 2023 unter samsung.de/tvdeals registrieren.

www.samsung.de