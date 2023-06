Technics True Wireless Ohrhörer der nächsten Generation

Technics seine neuen kompakten und leichten Ohrhörer EAH-AZ40M2 vor.

Zusammen mit den kürzlich veröffentlichten EAH-AZ80 und EAH-AZ60M2 vervollständigen die EAH-AZ40M2 das True-Wireless-Portfolio der Marke. Mit ihrer hervorragenden Klangqualität mit zusätzlicher aktiver Geräuschunterdrückung, unvergleichlichem Komfort für zu Hause, bei der Arbeit und auf Reisen und Bluetooth® Multipoint Connection, die die gleichzeitige Verbindung bis zu drei Geräten ermöglicht, spiegeln die EAH-AZ40M2 auf unvergleichliche Art 55 Jahre Sound-Erfahrung von Technics wider.

Technics hat sein umfassendes Know-how als legendäre Audiomarke genutzt, um seine nächste Generation von Ohrhörern zu entwickeln. Die Ingenieure haben sich auf jeden Aspekt des Klangs konzentriert – Treiber, Akustik, mechanische Struktur und digitale Signalverarbeitung – um sicherzustellen, dass man jeden Song oder jedes Telefongespräch mit höchster Klarheit hören kann. Mit der Möglichkeit, ohne Unterbrechung von Musik auf aktive Geräuschunterdrückung umzuschalten, der nahtlosen Umschaltung zwischen bis zu drei Geräten mit Bluetooth® Multipoint Connection und einer Vielzahl von Anpassungseinstellungen fügen sich diese neuen Ohrhörer nahtlos in jeden mobilen Lebensstil ein.

Überragender Klang

Die neuen EAH-AZ40M2 verfügen über einen 6-mm-Treiber, der einen klaren Klang mit einem Gefühl von Reichweite und Tiefe liefert. Trotz des kompakten Designs verfügen die EAH-AZ40M2 über eine akustische Kontrollkammer zur Optimierung des Luftstroms für natürlich klingende Stimmen und andere Mitten, einen kraftvollen Bass und einen Harmonizer zur Glättung der Höhen, um einen dynamischen Klangbereich mit weniger Verzerrungen zu schaffen. Das Ergebnis ist ein satter, mitreißender und weitläufiger Klang mit weichen und detaillierten Höhen, der es Ihnen ermöglicht, jedes Detail zu hören.

Darüber hinaus unterstützen die EAH-AZ40M2 High-Resolution Audio Quality mit Bluetooth® und LDAC-Technologie1 und bieten einen großen dynamischen Klangbereich mit schneller Reaktion und hoher Definition.

Immersive Geräuschunterdrückung

Die EAH-AZ40M2 verbessern ihr Vorgängermodell EAH-AZ40 durch die aktive Geräuschunterdrückung von Technics, die es Ihnen ermöglicht, ganz in Ihre Musik oder Ihre Arbeit einzutauchen, ohne von Außengeräuschen abgelenkt zu werden. Ein digitaler Softwarefilter und ein Feedforward-Mikrofon unterdrücken effektiv Geräusche von außerhalb der Ohrhörer und sorgen so für ein hohes Maß an Geräuschunterdrückung. Der Grad der Geräuschunterdrückung kann aufgrund der unterschiedlichen Ohrform und anderer Faktoren von Person zu Person stark variieren. Aus diesem Grund werden Ohrstücke in vier verschiedenen Größen mitgeliefert, um die perfekte Passform zu finden; von extra klein bis groß.

Gleichzeitige Verbindung zu 3 Geräten mit Bluetooth Multipoint-Verbindung und Beamforming-Technologie für klare Gespräche

Als Branchenneuheit unterstützen die EAH-AZ40M2 Multipoint-Verbindungen mit bis zu drei Bluetooth®-Geräten gleichzeitig, so dass man nahtlos zwischen den Quellen wechseln kann.

Die EAH-AZ40M2 nutzen zwei MEMS-Mikrofone, um die Stimme aktiv zu isolieren und Umgebungsgeräusche mit Beamforming-Technologie zu reduzieren, damit man auch in lauten Umgebungen oder bei der Arbeit von zu Hause aus klare Gespräche führen können. Insgesamt vier Mikrofone – zwei an jedem Ohr – sorgen für komfortable, natürliche Telefongespräche.

Single-Bud-Betrieb und verschiedene Modi für Umgebungsgeräusche

Die EAH-AZ40M2 können frei bedient werden, wenn nur der linke oder rechte Ohrhörer verwendet wird. In der Technics Audio Connect App lassen sich die Touch-and-Hold-, Single-, Double- und Triple-Tap-Aktionen (z. B. Lautstärke hoch/runter, Vorwärts-/Rückwärtssprung, Ambient- oder Noise Cancelling-Modus ein/aus) an persönliche Vorlieben anpassen. Man kann sogar dem einen oder dem anderen Ohrhörer bestimmte Aktionen zuweisen. Die Möglichkeit, die Ohrstöpsel nach Wünschen einzustellen, erweitert die Personalisierungsoptionen erheblich, insbesondere wenn man nur einen einzigen Ohrstöpsel verwenden möchte.

Die EAH-AZ40M2 sind zudem mit einzigartigen Umgebungsgeräuschmodi ausgestattet, die entweder auf den Modus „Natürliche Umgebung“ oder „Aufmerksamkeit“ eingestellt werden können. Der Modus „Natürliche Umgebung“ fängt alle Umgebungsgeräusche ein, so dass man Musik hören oder telefonieren kann, während man auf die Umgebung achtet. Der Aufmerksamkeitsmodus fängt Geräusche im Frequenzbereich der menschlichen Stimme ein und stellt sicher, dass man menschliche Stimmen in der Nähe hören kann, z. B. Durchsagen am Flughafen oder die Stimme eines Familienmitglieds zu Hause, während andere, unerwünschte Außengeräusche reduziert werden.

Lange Akkulaufzeit

Die EAH-AZ40M2 halten mit einer einzigen Ladung 7 Stunden durch (24 Stunden mit der Ladestation) und 5,5 Stunden mit aktiver Geräuschunterdrückung (18 Stunden mit der Ladestation).

Anpassung per App und wasserfest

Die Technics Audio Connect App erleichtert die Konfiguration und Steuerung der EAH-AZ40M2 und bietet Kompatibilität mit dem Sprachassistenten2 sowie die Möglichkeit zur Anpassung der Klangmodus-Einstellungen. Eine Funktion zum Prüfen des Akkus, ein Super-Bass-Equalizer und die Möglichkeit, zwischen Sprach- und Soundeffekten umzuschalten, sind neue Einstellungen, die in der App angeboten werden.

Im Lieferumfang der Ohrhörer sind Technics-Silikonbügel enthalten, die durch die Kombination von Materialien unterschiedlicher Härte eine hervorragende Passform für hochwertigen Klang und hervorragende Isolierung gewährleisten. Sie können zwischen vier verschiedenen Größen von extra klein bis groß wählen, um die beste Passform und den besten Klang zu finden. Die sehr kompakte und tragbare Halterung ist hochwertig verarbeitet und verfügt über ein eingraviertes Technics-Logo für ein erstklassiges Gefühl.

Preise und Verfügbarkeit

Die EAH-AZ40M2 sind ab sofort für 149,- € (UVP) in den Farben Schwarz, Silber und Roségold erhältlich.

