JBL definiert das Heimkino neu

Die JBL MA AV-Receiver und die JBL Stage 2-Lautsprecher sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in moderne Wohnräume einfügen

JBL präsentiert mit den AV-Receivern der JBL Modern Audio-Serie sowie mit den JBL Stage 2-Lautsprechern neue leistungsfähige und erschwingliche Audioprodukte

Die JBL MA AV-Receiver und die JBL Stage 2-Lautsprecher sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in moderne Wohnräume einfügen. Dabei sind alle Komponenten erfrischend einfach zu installieren und lassen sich zudem bequem anschließen und aufrüsten. Das Portfolio bietet allen Anwendern ein einheitliches und stimmiges System, das Einfachheit, Design, Qualität und Skalierbarkeit kombiniert. Und das zu attraktiven Preisen.

Entwickelt, konstruiert und perfekt aufeinander abgestimmt, bieten sie die perfekte Lösung für alle Arten von Home-Entertainment-Enthusiasten. Sie sprechen sowohl Nutzer an, die ihr bestehendes Equipment aufrüsten wollen, als auch solche, die hochleistungsfähige, immersive Audio-Komponenten erleben wollen.

Die neuen Produkte basieren auf der vielfältigen Erfahrung der Marke JBL in Sachen Kinosound, digitaler Verstärkung und patentierter Lautsprechertechnologie und machen damit das Erlebnis im Heimkino noch intuitiver.

Die bequeme Heimkinolösung

Viele Verbraucher empfinden Zusammenstellung und Kauf von Komponenten für ihr Heimkino als einschüchternd und übermäßig komplex. Damit ist jetzt Schluss. Die neuen JBL MA AV- Receiver und JBL Stage 2-Lautsprecher wurden bewusst als einfaches, schlüsselfertiges System konzipiert: Intuitiv, verständlich und bequem zu installieren. Die Markenlösung ist für den nahtlosen Betrieb konzipiert und stellt sicher, dass jeder Nutzer immer eine perfekte Kombination erhält. Dementsprechend sind auch die Ersteinrichtung und eventuelle spätere Upgrades bewusst einfach gehalten. So verbringen Kunden weniger Zeit mit der Installation und haben viel mehr Möglichkeiten, ihr System tatsächlich zu genießen.

Einfachheit neu definiert

Die JBL MA AV-Receiver und JBL Stage 2-Lautsprecher zeichnen sich durch intuitive Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit sowie durch ihr nahtloses Zusammenspiel aus und sind in ihrem Kern einfach. Mit der „EZ Set EQ Mobile“ App lässt sich das System innerhalb weniger Minuten perfekt auf den jeweiligen Raum abstimmen. Zudem verfügen die Wi-Fi-fähigen AVRs über eine „Works with Smart Things“-Schnittstelle. Sie ermöglicht es, automatisierte Routinen zu erstellen, die andere IoT-Geräte mit nur einem einfachen Tastendruck steuern. Das System ist

mit einer Vielzahl von Audio-Plattformen kompatibel. Egal, ob die Musik vom Mobiltelefon über Apple AirPlay oder Chromecast kommt, per Bluetooth zugespielt oder via Spotify gestreamt wird, JBL garantiert ein reibungsloses und perfektes Audioerlebnis.

Eigenständiges Design

Die JBL MA AV-Receiver und die JBL Stage 2-Lautsprecher entsprechen dem Zeitgeist, sowohl in ihrer Funktion als auch in ihrem Look. Schlank und elegant, mit einem zeitgemäßen, verspielten Design passt die Serie mit den verfügbaren Farboptionen Latte und Espresso perfekt in moderne Wohnumgebungen.

Seit mehr als 75 Jahren ist JBL der bevorzugte Audioanbieter für Kinos, Aufnahmestudios und luxuriöse Heimkinos weltweit. Die Ingenieure von JBL wurden mit den begehrten Academy Awards ausgezeichnet, darunter zwei Ehrungen im Jahr 2002 für bahnbrechende technologische Innovationen. Entwickelt im JBL Center of Acoustics Excellence in Northridge, Kalifornien, wurde die fortschrittliche Akustik der neuen Systeme von denselben Experten entworfen, die heute die fortschrittlichsten Hochleistungs-Audiosysteme auf dem Markt entwickeln. Dazu zählen vor allem die patentierten HDI-Waveguides der nächsten Generation für raumfüllenden Klang und die eloxierten Hochtöner für kristallklare Höhen.

Skalierbar für unterschiedlichste Nutzeransprüche

Ganz gleich, ob Anwender mit einem einfachen Zweikanalsystem beginnen, von einer Soundbar oder einem einfachen Home-Audio-System aufrüsten oder ein High-End-Heimkino-Setup mit 8K- HDMI-Video, Dolby Atmos und DTS:X aufbauen möchten, die neue JBL-Produktreihe kann entsprechend skaliert werden. Darüber hinaus wurde die Leistung jedes Modells sowohl einzeln als auch im Verbund dahingehend optimiert, dass Benutzer in jedem Setup stets eine perfekte Klangqualität ohne Abstriche erleben.

Die AV-Receiver der JBL MA-Serie und die Lautsprecher der JBL Stage 2-Serie sind ab Juli 2024 verfügbar. Die empfohlenen Verkaufspreise für die ABV-Receiver reichen je nach Modell von 549,00 bis 1.899 Euro. Die JBL Stage 2-Lautsprecher werden mit Preisen zwischen 375,00 und 1.398 EUR pro Paar angeboten.

https://de.jbl.com